https://ria.ru/20230302/kurily-1855340146.html

Госдума приняла закон о создании ОЭЗ на Курилах

Госдума приняла закон о создании ОЭЗ на Курилах - РИА Новости, 02.03.2023

Госдума приняла закон о создании ОЭЗ на Курилах

Госдума приняла закон, предусматривающий создание особой экономической зоны (ОЭЗ) на Курильских островах. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T13:15

2023-03-02T13:15

2023-03-02T13:15

экономика

россия

курильские острова

сахалинская область

госдума рф

евразийский экономический союз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845752594_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_86a95d8bbd0b1791ad5f966474ba35df.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Госдума приняла закон, предусматривающий создание особой экономической зоны (ОЭЗ) на Курильских островах. Первоначальная редакция документа была направлена на гармонизацию российского законодательства с нормами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о применении процедур свободной таможенной зоны (СТЗ) в особых, свободных, специальных экономических зонах и на приравненных к ним территориях РФ. В рамках второго чтения в среду Госдума поддержала ряд поправок, в том числе касающихся создания ОЭЗ на территориях Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского городских округов Сахалинской области. ОЭЗ будет функционировать до конца 2046 года. Соответствующие изменения вносятся в закон об ОЭЗ в Магаданской области. Основное изменение состоит в том, что на Курилах создается особая экономическая зона и вводится понятие ее участника, пояснял на прошлой неделе директор департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина РФ Никита Золкин. Участник курильской ОЭЗ будет иметь право на освобождение от налога на прибыль, льготы по таможенному оформлению товаров и применение процедуры СТЗ. Для него будут действовать все упрощения, существующие в магаданской ОЭЗ. В частности, по словам Золкина, участник ОЭЗ на Курилах сможет открывать в любом месте любое производство и ввозить товары, которые на территории этой зоны будут иметь статус иностранных, а их таможенное оформление потребуется только в пунктах пропуска в случае их вывоза на остальную часть территории России. Закон должен вступить в силу через 30 дней после официального опубликования, за исключением некоторых других положений, которые начнут действовать через год после публикации.

https://ria.ru/20230301/geologiya-1855203845.html

https://ria.ru/20230302/ekonomika-1855337465.html

https://ria.ru/20230302/golod-1855075295.html

россия

курильские острова

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, курильские острова, сахалинская область, госдума рф, евразийский экономический союз