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Госдума приняла закон о создании ОЭЗ на Курилах - РИА Новости, 02.03.2023
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13:15 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/kurily-1855340146.html
Госдума приняла закон о создании ОЭЗ на Курилах
Госдума приняла закон о создании ОЭЗ на Курилах - РИА Новости, 02.03.2023
Госдума приняла закон о создании ОЭЗ на Курилах
Госдума приняла закон, предусматривающий создание особой экономической зоны (ОЭЗ) на Курильских островах. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:15
2023-03-02T13:15
экономика
россия
курильские острова
сахалинская область
госдума рф
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Госдума приняла закон, предусматривающий создание особой экономической зоны (ОЭЗ) на Курильских островах. Первоначальная редакция документа была направлена на гармонизацию российского законодательства с нормами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о применении процедур свободной таможенной зоны (СТЗ) в особых, свободных, специальных экономических зонах и на приравненных к ним территориях РФ. В рамках второго чтения в среду Госдума поддержала ряд поправок, в том числе касающихся создания ОЭЗ на территориях Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского городских округов Сахалинской области. ОЭЗ будет функционировать до конца 2046 года. Соответствующие изменения вносятся в закон об ОЭЗ в Магаданской области. Основное изменение состоит в том, что на Курилах создается особая экономическая зона и вводится понятие ее участника, пояснял на прошлой неделе директор департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина РФ Никита Золкин. Участник курильской ОЭЗ будет иметь право на освобождение от налога на прибыль, льготы по таможенному оформлению товаров и применение процедуры СТЗ. Для него будут действовать все упрощения, существующие в магаданской ОЭЗ. В частности, по словам Золкина, участник ОЭЗ на Курилах сможет открывать в любом месте любое производство и ввозить товары, которые на территории этой зоны будут иметь статус иностранных, а их таможенное оформление потребуется только в пунктах пропуска в случае их вывоза на остальную часть территории России. Закон должен вступить в силу через 30 дней после официального опубликования, за исключением некоторых других положений, которые начнут действовать через год после публикации.
https://ria.ru/20230301/geologiya-1855203845.html
https://ria.ru/20230302/ekonomika-1855337465.html
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экономика, россия, курильские острова, сахалинская область, госдума рф, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Курильские острова, Сахалинская область, Госдума РФ, Евразийский экономический союз
Госдума приняла закон о создании ОЭЗ на Курилах

Госдума приняла закон о создании особой экономической зоны на Курильских островах

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкВид на остров Шикотан из окна вертолета
Вид на остров Шикотан из окна вертолета - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Вид на остров Шикотан из окна вертолета. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Госдума приняла закон, предусматривающий создание особой экономической зоны (ОЭЗ) на Курильских островах.
Первоначальная редакция документа была направлена на гармонизацию российского законодательства с нормами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о применении процедур свободной таможенной зоны (СТЗ) в особых, свободных, специальных экономических зонах и на приравненных к ним территориях РФ.
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1 марта, 19:32
В рамках второго чтения в среду Госдума поддержала ряд поправок, в том числе касающихся создания ОЭЗ на территориях Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского городских округов Сахалинской области. ОЭЗ будет функционировать до конца 2046 года. Соответствующие изменения вносятся в закон об ОЭЗ в Магаданской области.
Основное изменение состоит в том, что на Курилах создается особая экономическая зона и вводится понятие ее участника, пояснял на прошлой неделе директор департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина РФ Никита Золкин. Участник курильской ОЭЗ будет иметь право на освобождение от налога на прибыль, льготы по таможенному оформлению товаров и применение процедуры СТЗ.
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Для него будут действовать все упрощения, существующие в магаданской ОЭЗ. В частности, по словам Золкина, участник ОЭЗ на Курилах сможет открывать в любом месте любое производство и ввозить товары, которые на территории этой зоны будут иметь статус иностранных, а их таможенное оформление потребуется только в пунктах пропуска в случае их вывоза на остальную часть территории России.
Закон должен вступить в силу через 30 дней после официального опубликования, за исключением некоторых других положений, которые начнут действовать через год после публикации.
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ЭкономикаРоссияКурильские островаСахалинская областьГосдума РФЕвразийский экономический союз
 
 
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