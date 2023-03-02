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ЦБ планирует летом запустить в оборот модернизированную сторублевую купюру - РИА Новости, 02.03.2023
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17:35 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/kupyura-1855445063.html
ЦБ планирует летом запустить в оборот модернизированную сторублевую купюру
ЦБ планирует летом запустить в оборот модернизированную сторублевую купюру - РИА Новости, 02.03.2023
ЦБ планирует летом запустить в оборот модернизированную сторублевую купюру
Модернизированная купюра номиналом 100 рублей уже готова, планируется, что в обороте она появится летом, заявил зампред Банка России Сергей Белов, выступая на... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T17:35
2023-03-02T17:35
экономика
россия
сергей белов
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Модернизированная купюра номиналом 100 рублей уже готова, планируется, что в обороте она появится летом, заявил зампред Банка России Сергей Белов, выступая на встрече, организованной Ассоциацией банков России. "Сторублевая банкнота нового образца уже поступила в регионы. Мы планируем по мере окончания обращения старой банкноты в обороте выпускать уже новую купюру. Это (начало запуска купюры в оборот - ред.) где-то, я думаю, будет этим летом", - сказал он. Банк России представил новую купюру номиналом 100 рублей летом прошлого года. На ее лицевой стороне Москва, на обратной - памятник солдату из мемориала в Ржеве. Модернизированные банкноты будут поступать в обращение постепенно, они будут находиться в обращении наравне с существующими сторублевыми купюрами образца 1997 года, подчёркивал в связи с этим регулятор. Остальные банкноты образца 1997 года будут также по его плану модернизированы. Так, обновленные 1 000 и 5 000 рублей будут выпущены в обращение в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году и 10 и 50 рублей - в 2025 году.
https://ria.ru/20230302/banknoty-1855424235.html
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экономика, россия, сергей белов, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Сергей Белов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ планирует летом запустить в оборот модернизированную сторублевую купюру

Зампред Белов: ЦБ планирует летом запустить в оборот модернизированную сторублевую купюру

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЛисты с новыми сторублевыми денежными купюрами
Листы с новыми сторублевыми денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Листы с новыми сторублевыми денежными купюрами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Модернизированная купюра номиналом 100 рублей уже готова, планируется, что в обороте она появится летом, заявил зампред Банка России Сергей Белов, выступая на встрече, организованной Ассоциацией банков России.
"Сторублевая банкнота нового образца уже поступила в регионы. Мы планируем по мере окончания обращения старой банкноты в обороте выпускать уже новую купюру. Это (начало запуска купюры в оборот - ред.) где-то, я думаю, будет этим летом", - сказал он.
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
ЦБ летом представит модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей
Вчера, 16:46
Банк России представил новую купюру номиналом 100 рублей летом прошлого года. На ее лицевой стороне Москва, на обратной - памятник солдату из мемориала в Ржеве. Модернизированные банкноты будут поступать в обращение постепенно, они будут находиться в обращении наравне с существующими сторублевыми купюрами образца 1997 года, подчёркивал в связи с этим регулятор.
Остальные банкноты образца 1997 года будут также по его плану модернизированы. Так, обновленные 1 000 и 5 000 рублей будут выпущены в обращение в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году и 10 и 50 рублей - в 2025 году.
Особые свойства и защитная "ныряющая" нить: какой будет купюра в сто рублей
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанк

Новую купюру номиналом сто рублей Банк России представил неделю назад, и вот уже банкноты запустили в печать.

Листы с новыми 100-рублевыми денежными купюрами в процессе производства на фабрике АО Гознак в Москве

Новую купюру номиналом сто рублей Банк России представил неделю назад, и вот уже банкноты запустили в печать.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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1 из 10
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанк

На лицевой стороне банкноты — виды Москвы: Спасская башня Московского Кремля, парк Зарядье, Останкинская и Шуховская башни, здание МГУ на Воробьевых горах.

Производство новых 100-рублевых купюр на фабрике Гознак

На лицевой стороне банкноты — виды Москвы: Спасская башня Московского Кремля, парк Зарядье, Останкинская и Шуховская башни, здание МГУ на Воробьевых горах.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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2 из 10
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанк

На обратной стороне изобразили мемориал во Ржеве — самый масштабный памятник, возведенный в современной России.

Листы с новыми 100-рублевыми денежными купюрами в процессе производства на фабрике АО Гознак в Москве

На обратной стороне изобразили мемориал во Ржеве — самый масштабный памятник, возведенный в современной России.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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3 из 10
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанк

Купюры покрыли специальным лаком, что удлинит срок их службы на треть.

Печатница в процессе производства новых 100-рублевых денежных купюра на фабрике АО Гознак в Москве

Купюры покрыли специальным лаком, что удлинит срок их службы на треть.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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4 из 10
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанк

Для изготовления банкнот используется новая модернизированная бумага и защитная "ныряющая" нить.

Сотрудник выполняет поэкземплярный контроль новых 100-рублевых денежных купюра на фабрике АО Гознак в Москве

Для изготовления банкнот используется новая модернизированная бумага и защитная "ныряющая" нить.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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5 из 10
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанк

Модернизированная сторублевая купюра существенно превосходит по защите долларовую банкноту и сопоставима с пятью евро, заявил журналистам глава АО "Гознак" Аркадий Трачук.

Листы с новыми 100-рублевыми денежными купюрами в процессе производства на фабрике АО Гознак в Москве

Модернизированная сторублевая купюра существенно превосходит по защите долларовую банкноту и сопоставима с пятью евро, заявил журналистам глава АО "Гознак" Аркадий Трачук.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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6 из 10
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанк

"Если сравнивать с пятиевровой банкнотой, в данном случае правильно сказать — сопоставимо, но я бы отдал приоритет своей продукции", — отметил Трачук.

Банкноты номиналом 100 рублей на фабрике АО Гознак в Москве

"Если сравнивать с пятиевровой банкнотой, в данном случае правильно сказать — сопоставимо, но я бы отдал приоритет своей продукции", — отметил Трачук.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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7 из 10
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанк

Кроме того, новая сторублевка обладает особыми свойствами, препятствующими размножению микробов.

Сотрудник укладывает листы с новыми 100-рублевыми денежными купюрами в процессе производства на фабрике АО Гознак в Москве

Кроме того, новая сторублевка обладает особыми свойствами, препятствующими размножению микробов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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8 из 10
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанк

Новые банкноты будут вводить в оборот постепенно, а старые продолжат оставаться законным платежным средством.

Упаковка банкнот номиналом 100 рублей на фабрике АО Гознак в Москве

Новые банкноты будут вводить в оборот постепенно, а старые продолжат оставаться законным платежным средством.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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9 из 10
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанк

ЦБ даст участникам рынка достаточно времени, чтобы они могли настроить оборудование для приема обновленных купюр.

Запечатанные упаковки банкнот номиналом 100 рублей на фабрике АО Гознак в Москве

ЦБ даст участникам рынка достаточно времени, чтобы они могли настроить оборудование для приема обновленных купюр.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
10 из 10

Новую купюру номиналом сто рублей Банк России представил неделю назад, и вот уже банкноты запустили в печать.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
1 из 10

На лицевой стороне банкноты — виды Москвы: Спасская башня Московского Кремля, парк Зарядье, Останкинская и Шуховская башни, здание МГУ на Воробьевых горах.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
2 из 10

На обратной стороне изобразили мемориал во Ржеве — самый масштабный памятник, возведенный в современной России.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
3 из 10

Купюры покрыли специальным лаком, что удлинит срок их службы на треть.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
4 из 10

Для изготовления банкнот используется новая модернизированная бумага и защитная "ныряющая" нить.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
5 из 10

Модернизированная сторублевая купюра существенно превосходит по защите долларовую банкноту и сопоставима с пятью евро, заявил журналистам глава АО "Гознак" Аркадий Трачук.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
6 из 10

"Если сравнивать с пятиевровой банкнотой, в данном случае правильно сказать — сопоставимо, но я бы отдал приоритет своей продукции", — отметил Трачук.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
7 из 10

Кроме того, новая сторублевка обладает особыми свойствами, препятствующими размножению микробов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
8 из 10

Новые банкноты будут вводить в оборот постепенно, а старые продолжат оставаться законным платежным средством.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
9 из 10

ЦБ даст участникам рынка достаточно времени, чтобы они могли настроить оборудование для приема обновленных купюр.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ЭкономикаРоссияСергей БеловЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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