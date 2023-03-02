https://ria.ru/20230302/kupyura-1855445063.html

ЦБ планирует летом запустить в оборот модернизированную сторублевую купюру

ЦБ планирует летом запустить в оборот модернизированную сторублевую купюру - РИА Новости, 02.03.2023

ЦБ планирует летом запустить в оборот модернизированную сторублевую купюру

Модернизированная купюра номиналом 100 рублей уже готова, планируется, что в обороте она появится летом, заявил зампред Банка России Сергей Белов, выступая на... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T17:35

2023-03-02T17:35

2023-03-02T17:35

экономика

россия

сергей белов

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Модернизированная купюра номиналом 100 рублей уже готова, планируется, что в обороте она появится летом, заявил зампред Банка России Сергей Белов, выступая на встрече, организованной Ассоциацией банков России. "Сторублевая банкнота нового образца уже поступила в регионы. Мы планируем по мере окончания обращения старой банкноты в обороте выпускать уже новую купюру. Это (начало запуска купюры в оборот - ред.) где-то, я думаю, будет этим летом", - сказал он. Банк России представил новую купюру номиналом 100 рублей летом прошлого года. На ее лицевой стороне Москва, на обратной - памятник солдату из мемориала в Ржеве. Модернизированные банкноты будут поступать в обращение постепенно, они будут находиться в обращении наравне с существующими сторублевыми купюрами образца 1997 года, подчёркивал в связи с этим регулятор. Остальные банкноты образца 1997 года будут также по его плану модернизированы. Так, обновленные 1 000 и 5 000 рублей будут выпущены в обращение в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году и 10 и 50 рублей - в 2025 году.

https://ria.ru/20230302/banknoty-1855424235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, сергей белов, центральный банк рф (цб рф)