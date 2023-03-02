Зампред Белов: ЦБ планирует летом запустить в оборот модернизированную сторублевую купюру
Новую купюру номиналом сто рублей Банк России представил неделю назад, и вот уже банкноты запустили в печать.
Новую купюру номиналом сто рублей Банк России представил неделю назад, и вот уже банкноты запустили в печать.
На лицевой стороне банкноты — виды Москвы: Спасская башня Московского Кремля, парк Зарядье, Останкинская и Шуховская башни, здание МГУ на Воробьевых горах.
На лицевой стороне банкноты — виды Москвы: Спасская башня Московского Кремля, парк Зарядье, Останкинская и Шуховская башни, здание МГУ на Воробьевых горах.
На обратной стороне изобразили мемориал во Ржеве — самый масштабный памятник, возведенный в современной России.
На обратной стороне изобразили мемориал во Ржеве — самый масштабный памятник, возведенный в современной России.
Купюры покрыли специальным лаком, что удлинит срок их службы на треть.
Купюры покрыли специальным лаком, что удлинит срок их службы на треть.
Для изготовления банкнот используется новая модернизированная бумага и защитная "ныряющая" нить.
Для изготовления банкнот используется новая модернизированная бумага и защитная "ныряющая" нить.
Модернизированная сторублевая купюра существенно превосходит по защите долларовую банкноту и сопоставима с пятью евро, заявил журналистам глава АО "Гознак" Аркадий Трачук.
Модернизированная сторублевая купюра существенно превосходит по защите долларовую банкноту и сопоставима с пятью евро, заявил журналистам глава АО "Гознак" Аркадий Трачук.
"Если сравнивать с пятиевровой банкнотой, в данном случае правильно сказать — сопоставимо, но я бы отдал приоритет своей продукции", — отметил Трачук.
"Если сравнивать с пятиевровой банкнотой, в данном случае правильно сказать — сопоставимо, но я бы отдал приоритет своей продукции", — отметил Трачук.
Кроме того, новая сторублевка обладает особыми свойствами, препятствующими размножению микробов.
Кроме того, новая сторублевка обладает особыми свойствами, препятствующими размножению микробов.
Новые банкноты будут вводить в оборот постепенно, а старые продолжат оставаться законным платежным средством.
Новые банкноты будут вводить в оборот постепенно, а старые продолжат оставаться законным платежным средством.
ЦБ даст участникам рынка достаточно времени, чтобы они могли настроить оборудование для приема обновленных купюр.
ЦБ даст участникам рынка достаточно времени, чтобы они могли настроить оборудование для приема обновленных купюр.
Новую купюру номиналом сто рублей Банк России представил неделю назад, и вот уже банкноты запустили в печать.
На лицевой стороне банкноты — виды Москвы: Спасская башня Московского Кремля, парк Зарядье, Останкинская и Шуховская башни, здание МГУ на Воробьевых горах.
На обратной стороне изобразили мемориал во Ржеве — самый масштабный памятник, возведенный в современной России.
Купюры покрыли специальным лаком, что удлинит срок их службы на треть.
Для изготовления банкнот используется новая модернизированная бумага и защитная "ныряющая" нить.
Модернизированная сторублевая купюра существенно превосходит по защите долларовую банкноту и сопоставима с пятью евро, заявил журналистам глава АО "Гознак" Аркадий Трачук.
"Если сравнивать с пятиевровой банкнотой, в данном случае правильно сказать — сопоставимо, но я бы отдал приоритет своей продукции", — отметил Трачук.
Кроме того, новая сторублевка обладает особыми свойствами, препятствующими размножению микробов.
Новые банкноты будут вводить в оборот постепенно, а старые продолжат оставаться законным платежным средством.
ЦБ даст участникам рынка достаточно времени, чтобы они могли настроить оборудование для приема обновленных купюр.