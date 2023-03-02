https://ria.ru/20230302/kupyansk-1855418993.html

Глава Харьковской ВГА заявил о боях в районе Купянска

Глава Харьковской ВГА заявил о боях в районе Купянска - РИА Новости, 02.03.2023

Глава Харьковской ВГА заявил о боях в районе Купянска

Обстановка вокруг Купянска накалена, идут бои, российская армия все больше теснит противника, заявил РИА Новости глава подконтрольной России военно-гражданской... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T16:38

2023-03-02T16:38

2023-03-02T17:19

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Обстановка вокруг Купянска накалена, идут бои, российская армия все больше теснит противника, заявил РИА Новости глава подконтрольной России военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Обстановка вокруг Купянска и района накалена, идут бои, российская армия все больше оттесняет противника", — сказал Ганчев. Он отметил, что украинские войска организуют огневые позиции везде, где придется, при этом судьба жителей и города их не волнует.По его данным, жителей Купянска насильно вывозят из города, отдавая их дома украинским военным.

https://ria.ru/20230214/kupyansk-1851830488.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, харьковская область, украина, ситуация в днр и лнр