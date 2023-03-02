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Глава Харьковской ВГА заявил о боях в районе Купянска - РИА Новости, 02.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:38 02.03.2023 (обновлено: 17:19 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/kupyansk-1855418993.html
Глава Харьковской ВГА заявил о боях в районе Купянска
Глава Харьковской ВГА заявил о боях в районе Купянска - РИА Новости, 02.03.2023
Глава Харьковской ВГА заявил о боях в районе Купянска
Обстановка вокруг Купянска накалена, идут бои, российская армия все больше теснит противника, заявил РИА Новости глава подконтрольной России военно-гражданской... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T16:38
2023-03-02T17:19
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Обстановка вокруг Купянска накалена, идут бои, российская армия все больше теснит противника, заявил РИА Новости глава подконтрольной России военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Обстановка вокруг Купянска и района накалена, идут бои, российская армия все больше оттесняет противника", — сказал Ганчев. Он отметил, что украинские войска организуют огневые позиции везде, где придется, при этом судьба жителей и города их не волнует.По его данным, жителей Купянска насильно вывозят из города, отдавая их дома украинским военным.
https://ria.ru/20230214/kupyansk-1851830488.html
россия
харьковская область
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безопасность, россия, харьковская область, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Глава Харьковской ВГА заявил о боях в районе Купянска

Глава Харьковской ВГА Ганчев заявил о напряженной обстановке и боях в районе Купянска

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБТР-82А в Харьковской области
БТР-82А в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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БТР-82А в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Обстановка вокруг Купянска накалена, идут бои, российская армия все больше теснит противника, заявил РИА Новости глава подконтрольной России военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Обстановка вокруг Купянска и района накалена, идут бои, российская армия все больше оттесняет противника", — сказал Ганчев. Он отметил, что украинские войска организуют огневые позиции везде, где придется, при этом судьба жителей и города их не волнует.
По его данным, жителей Купянска насильно вывозят из города, отдавая их дома украинским военным.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХарьковская областьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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