https://ria.ru/20230302/kupyansk-1855418993.html
Глава Харьковской ВГА заявил о боях в районе Купянска
Глава Харьковской ВГА заявил о боях в районе Купянска - РИА Новости, 02.03.2023
Глава Харьковской ВГА заявил о боях в районе Купянска
Обстановка вокруг Купянска накалена, идут бои, российская армия все больше теснит противника, заявил РИА Новости глава подконтрольной России военно-гражданской... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T16:38
2023-03-02T16:38
2023-03-02T17:19
специальная военная операция на украине
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россия
харьковская область
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Обстановка вокруг Купянска накалена, идут бои, российская армия все больше теснит противника, заявил РИА Новости глава подконтрольной России военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Обстановка вокруг Купянска и района накалена, идут бои, российская армия все больше оттесняет противника", — сказал Ганчев. Он отметил, что украинские войска организуют огневые позиции везде, где придется, при этом судьба жителей и города их не волнует.По его данным, жителей Купянска насильно вывозят из города, отдавая их дома украинским военным.
https://ria.ru/20230214/kupyansk-1851830488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, харьковская область, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Глава Харьковской ВГА заявил о боях в районе Купянска
Глава Харьковской ВГА Ганчев заявил о напряженной обстановке и боях в районе Купянска
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Обстановка вокруг Купянска накалена, идут бои, российская армия все больше теснит противника, заявил РИА Новости глава подконтрольной России военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Обстановка вокруг Купянска и района накалена, идут бои, российская армия все больше оттесняет противника", — сказал Ганчев. Он отметил, что украинские войска организуют огневые позиции везде, где придется, при этом судьба жителей и города их не волнует.
По его данным, жителей Купянска насильно вывозят из города, отдавая их дома украинским военным.
Многие в Купянске поддерживают Россию, рассказал местный житель