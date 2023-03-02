https://ria.ru/20230302/kupyansk-1855362524.html
Киев объявил эвакуацию детей и маломобильных жителей из Купянска
Киев объявил эвакуацию детей и маломобильных жителей из Купянска - РИА Новости, 02.03.2023
Киев объявил эвакуацию детей и маломобильных жителей из Купянска
В Купянске Харьковской области объявили об эвакуации части населения, сообщила городская военная администрация в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:50
2023-03-02T13:50
2023-03-02T16:14
специальная военная операция на украине
общество
харьковская область
вооруженные силы украины
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855395011_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_2e9c0f4874c4389e57b00f41a0cddc2f.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Купянске Харьковской области объявили об эвакуации части населения, сообщила городская военная администрация в своем Telegram-канале.Власти объяснили свое решение "нестабильной ситуацией в области безопасности". Для других категорий населения эвакуация остается добровольной.Маломобильные группы населения, лиц с инвалидностью и детей с родителями эвакуируют в предусмотренные планом пункты с дальнейшим расселением. Им предоставят статус переселенцев, оформят социальные выплаты и обеспечат гуманитарной помощью.Сейчас российская армия ведет бои на Купянском направлении. Накануне Западная группировка войск поразила цели противника возле Двуречной и Синьковки в Харьковской области. Кроме того, вооруженные силы уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Киев потерял за минувшие за сутки на этом участке линии соприкосновения до 90 военнослужащих, три пикапа, а также гаубицу Д-30.Как сообщил в середине февраля глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, под контролем российских военных находятся около 20 населенных пунктов региона.
https://ria.ru/20230214/kupyansk-1851830488.html
харьковская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855395011_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_a3f07c2794f843c7b244864eb2a0771f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, харьковская область, вооруженные силы украины, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Общество, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Киев, В мире
Киев объявил эвакуацию детей и маломобильных жителей из Купянска
Администрация Купянска объявила эвакуацию детей и маломобильных жителей города
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости.
В Купянске Харьковской области объявили об эвакуации части населения, сообщила городская военная администрация в своем Telegram-канале
.
«
"В Купянской территориальной общине началась обязательная эвакуация детей и маломобильных категорий населения. Такое решение было принято 27 февраля 2023 года на заседании комиссии по вопросам эвакуации Купянской городской территориальной общины Купянского района", — говорится в публикации.
Власти объяснили свое решение "нестабильной ситуацией в области безопасности". Для других категорий населения эвакуация остается добровольной.
Маломобильные группы населения, лиц с инвалидностью и детей с родителями эвакуируют в предусмотренные планом пункты с дальнейшим расселением. Им предоставят статус переселенцев, оформят социальные выплаты и обеспечат гуманитарной помощью.
Многие в Купянске поддерживают Россию, рассказал местный житель
Сейчас российская армия ведет бои на Купянском направлении. Накануне Западная группировка войск поразила цели противника возле Двуречной и Синьковки в Харьковской области
. Кроме того, вооруженные силы уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ.
Киев потерял за минувшие за сутки на этом участке линии соприкосновения до 90 военнослужащих, три пикапа, а также гаубицу Д-30.
Как сообщил в середине февраля глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, под контролем российских военных находятся около 20 населенных пунктов региона.