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Киев объявил эвакуацию детей и маломобильных жителей из Купянска - РИА Новости, 02.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:50 02.03.2023 (обновлено: 16:14 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/kupyansk-1855362524.html
Киев объявил эвакуацию детей и маломобильных жителей из Купянска
Киев объявил эвакуацию детей и маломобильных жителей из Купянска - РИА Новости, 02.03.2023
Киев объявил эвакуацию детей и маломобильных жителей из Купянска
В Купянске Харьковской области объявили об эвакуации части населения, сообщила городская военная администрация в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:50
2023-03-02T16:14
специальная военная операция на украине
общество
харьковская область
вооруженные силы украины
киев
в мире
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Купянске Харьковской области объявили об эвакуации части населения, сообщила городская военная администрация в своем Telegram-канале.Власти объяснили свое решение "нестабильной ситуацией в области безопасности". Для других категорий населения эвакуация остается добровольной.Маломобильные группы населения, лиц с инвалидностью и детей с родителями эвакуируют в предусмотренные планом пункты с дальнейшим расселением. Им предоставят статус переселенцев, оформят социальные выплаты и обеспечат гуманитарной помощью.Сейчас российская армия ведет бои на Купянском направлении. Накануне Западная группировка войск поразила цели противника возле Двуречной и Синьковки в Харьковской области. Кроме того, вооруженные силы уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Киев потерял за минувшие за сутки на этом участке линии соприкосновения до 90 военнослужащих, три пикапа, а также гаубицу Д-30.Как сообщил в середине февраля глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, под контролем российских военных находятся около 20 населенных пунктов региона.
https://ria.ru/20230214/kupyansk-1851830488.html
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общество, харьковская область, вооруженные силы украины, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Общество, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Киев, В мире
Киев объявил эвакуацию детей и маломобильных жителей из Купянска

Администрация Купянска объявила эвакуацию детей и маломобильных жителей города

© AFP 2023 / SERGEY BOBOKМестные жителя в Купянске Харьковской области
Местные жителя в Купянске Харьковской области - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© AFP 2023 / SERGEY BOBOK
Местные жителя в Купянске Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Купянске Харьковской области объявили об эвакуации части населения, сообщила городская военная администрация в своем Telegram-канале.
«

"В Купянской территориальной общине началась обязательная эвакуация детей и маломобильных категорий населения. Такое решение было принято 27 февраля 2023 года на заседании комиссии по вопросам эвакуации Купянской городской территориальной общины Купянского района", — говорится в публикации.

Власти объяснили свое решение "нестабильной ситуацией в области безопасности". Для других категорий населения эвакуация остается добровольной.
Маломобильные группы населения, лиц с инвалидностью и детей с родителями эвакуируют в предусмотренные планом пункты с дальнейшим расселением. Им предоставят статус переселенцев, оформят социальные выплаты и обеспечат гуманитарной помощью.
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Сейчас российская армия ведет бои на Купянском направлении. Накануне Западная группировка войск поразила цели противника возле Двуречной и Синьковки в Харьковской области. Кроме того, вооруженные силы уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ.
Киев потерял за минувшие за сутки на этом участке линии соприкосновения до 90 военнослужащих, три пикапа, а также гаубицу Д-30.
Как сообщил в середине февраля глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, под контролем российских военных находятся около 20 населенных пунктов региона.
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