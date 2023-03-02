https://ria.ru/20230302/kupyansk-1855362524.html

Киев объявил эвакуацию детей и маломобильных жителей из Купянска

Киев объявил эвакуацию детей и маломобильных жителей из Купянска - РИА Новости, 02.03.2023

Киев объявил эвакуацию детей и маломобильных жителей из Купянска

В Купянске Харьковской области объявили об эвакуации части населения, сообщила городская военная администрация в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T13:50

2023-03-02T13:50

2023-03-02T16:14

специальная военная операция на украине

общество

харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Купянске Харьковской области объявили об эвакуации части населения, сообщила городская военная администрация в своем Telegram-канале.Власти объяснили свое решение "нестабильной ситуацией в области безопасности". Для других категорий населения эвакуация остается добровольной.Маломобильные группы населения, лиц с инвалидностью и детей с родителями эвакуируют в предусмотренные планом пункты с дальнейшим расселением. Им предоставят статус переселенцев, оформят социальные выплаты и обеспечат гуманитарной помощью.Сейчас российская армия ведет бои на Купянском направлении. Накануне Западная группировка войск поразила цели противника возле Двуречной и Синьковки в Харьковской области. Кроме того, вооруженные силы уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Киев потерял за минувшие за сутки на этом участке линии соприкосновения до 90 военнослужащих, три пикапа, а также гаубицу Д-30.Как сообщил в середине февраля глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, под контролем российских военных находятся около 20 населенных пунктов региона.

https://ria.ru/20230214/kupyansk-1851830488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, харьковская область, вооруженные силы украины, киев, в мире