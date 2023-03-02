https://ria.ru/20230302/kuba-1855251693.html
Патрушев обсудил с президентом Кубы стратегическое сотрудничество
Патрушев обсудил с президентом Кубы стратегическое сотрудничество - РИА Новости, 02.03.2023
Патрушев обсудил с президентом Кубы стратегическое сотрудничество
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев принят в среду в Гаване президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и лидером Кубинской революции Раулем Кастро. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T02:03
2023-03-02T02:03
2023-03-02T02:03
николай патрушев
мигель диас-канель
рауль кастро
гавана
россия
куба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770175950_0:123:2969:1793_1920x0_80_0_0_15f2e577bfbd4a21c6e5f47c2f8ef7f9.jpg
ГАВАНА, 2 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев принят в среду в Гаване президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и лидером Кубинской революции Раулем Кастро. Как сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза, обсуждены различные вопросы, направленные на углубление российско-кубинских отношений. Подробно рассмотрены стратегические приоритеты сотрудничества России и Кубы, а также международные проблемы. Патрушев прибыл с рабочим визитом на Кубу. В столице страны он проведет "расширенные российско-кубинские межведомственные консультации по проблематике в сфере безопасности".
https://ria.ru/20230216/kuba-1852291035.html
гавана
россия
куба
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770175950_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_eea661d907d7c9fd567f1f3d899962e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай патрушев, мигель диас-канель, рауль кастро, гавана, россия, куба
Николай Патрушев, Мигель Диас-Канель, Рауль Кастро, Гавана, Россия, Куба
Патрушев обсудил с президентом Кубы стратегическое сотрудничество
Патрушев обсудил с президентом Кубы Диас-Канелем и Кастро стратегическое сотрудничество
ГАВАНА, 2 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев принят в среду в Гаване президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и лидером Кубинской революции Раулем Кастро.
Как сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза, обсуждены различные вопросы, направленные на углубление российско-кубинских отношений. Подробно рассмотрены стратегические приоритеты сотрудничества России и Кубы, а также международные проблемы.
Россия безвозмездно поставила на Кубу 25 тысяч тонн пшеницы
Патрушев прибыл с рабочим визитом на Кубу. В столице страны он проведет "расширенные российско-кубинские межведомственные консультации по проблематике в сфере безопасности".