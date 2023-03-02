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Патрушев обсудил с президентом Кубы стратегическое сотрудничество - РИА Новости, 02.03.2023
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02:03 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/kuba-1855251693.html
Патрушев обсудил с президентом Кубы стратегическое сотрудничество
Патрушев обсудил с президентом Кубы стратегическое сотрудничество - РИА Новости, 02.03.2023
Патрушев обсудил с президентом Кубы стратегическое сотрудничество
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев принят в среду в Гаване президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и лидером Кубинской революции Раулем Кастро. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T02:03
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николай патрушев
мигель диас-канель
рауль кастро
гавана
россия
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ГАВАНА, 2 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев принят в среду в Гаване президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и лидером Кубинской революции Раулем Кастро. Как сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза, обсуждены различные вопросы, направленные на углубление российско-кубинских отношений. Подробно рассмотрены стратегические приоритеты сотрудничества России и Кубы, а также международные проблемы. Патрушев прибыл с рабочим визитом на Кубу. В столице страны он проведет "расширенные российско-кубинские межведомственные консультации по проблематике в сфере безопасности".
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николай патрушев, мигель диас-канель, рауль кастро, гавана, россия, куба
Николай Патрушев, Мигель Диас-Канель, Рауль Кастро, Гавана, Россия, Куба
Патрушев обсудил с президентом Кубы стратегическое сотрудничество

Патрушев обсудил с президентом Кубы Диас-Канелем и Кастро стратегическое сотрудничество

© Sputnik | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГАВАНА, 2 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев принят в среду в Гаване президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и лидером Кубинской революции Раулем Кастро.
Как сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза, обсуждены различные вопросы, направленные на углубление российско-кубинских отношений. Подробно рассмотрены стратегические приоритеты сотрудничества России и Кубы, а также международные проблемы.
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Патрушев прибыл с рабочим визитом на Кубу. В столице страны он проведет "расширенные российско-кубинские межведомственные консультации по проблематике в сфере безопасности".
 
Николай ПатрушевМигель Диас-КанельРауль КастроГаванаРоссияКуба
 
 
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