https://ria.ru/20230302/kuba-1855251693.html

Патрушев обсудил с президентом Кубы стратегическое сотрудничество

Патрушев обсудил с президентом Кубы стратегическое сотрудничество - РИА Новости, 02.03.2023

Патрушев обсудил с президентом Кубы стратегическое сотрудничество

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев принят в среду в Гаване президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и лидером Кубинской революции Раулем Кастро. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T02:03

2023-03-02T02:03

2023-03-02T02:03

николай патрушев

мигель диас-канель

рауль кастро

гавана

россия

куба

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ГАВАНА, 2 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев принят в среду в Гаване президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и лидером Кубинской революции Раулем Кастро. Как сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза, обсуждены различные вопросы, направленные на углубление российско-кубинских отношений. Подробно рассмотрены стратегические приоритеты сотрудничества России и Кубы, а также международные проблемы. Патрушев прибыл с рабочим визитом на Кубу. В столице страны он проведет "расширенные российско-кубинские межведомственные консультации по проблематике в сфере безопасности".

https://ria.ru/20230216/kuba-1852291035.html

гавана

россия

куба

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николай патрушев, мигель диас-канель, рауль кастро, гавана, россия, куба