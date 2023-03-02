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Сбербанк начал предоставлять услуги юрлицам в Крыму - РИА Новости, 02.03.2023
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09:46 02.03.2023 (обновлено: 09:52 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/krym-1855275961.html
Сбербанк начал предоставлять услуги юрлицам в Крыму
Сбербанк начал предоставлять услуги юрлицам в Крыму - РИА Новости, 02.03.2023
Сбербанк начал предоставлять услуги юрлицам в Крыму
Сбербанк сделал доступными свои услуги для юридических лиц в Крыму, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T09:46
2023-03-02T09:52
экономика
сбербанк россии
республика крым
симферополь
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Сбербанк сделал доступными свои услуги для юридических лиц в Крыму, сообщает пресс-служба банка. Уточняется, что клиенты банка смогут снимать наличные с банковской карты, а также вносить наличные на нее и на свой банковский счет. Сделать это можно через банкоматы банка, которые уже установлены и работают на полуострове. Отмечается, что по мере открытия офисов банка в Крыму продуктовая линейка будет расширяться, при этом Сбербанк продолжит разворачивать банкоматную сеть в регионе. "Крымчане проявляют большой интерес к сотрудничеству со Сбером - как население, так и бизнес. ... Совершенно логичным стал наш следующий шаг, очень важный для всех - мы начали работать с корпоративными клиентами. Мы предоставляем предпринимателям из этого региона самые востребованные наши продукты и сервисы. А ближайшие месяцы откроем на полуострове и первые офисы для обслуживания всех категорий клиентов", - подчеркнул первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
https://ria.ru/20230214/banki-1851942610.html
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экономика, сбербанк россии, республика крым, симферополь
Экономика, Сбербанк России, Республика Крым, Симферополь
Сбербанк начал предоставлять услуги юрлицам в Крыму

Сбербанк начал предоставлять услуги предпринимателям в Крыму

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка возле первого мобильного офиса Сбербанка в Симферополе
Девушка возле первого мобильного офиса Сбербанка в Симферополе - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Девушка возле первого мобильного офиса Сбербанка в Симферополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Сбербанк сделал доступными свои услуги для юридических лиц в Крыму, сообщает пресс-служба банка.
«
"Сбер начал работать с юрлицами в Крыму. Клиентские менеджеры банка будут выезжать к корпоративным клиентам для обслуживания. На первом этапе предпринимателям будут доступны ключевые продукты банка, включая кредитные", - говорится в сообщении.
Уточняется, что клиенты банка смогут снимать наличные с банковской карты, а также вносить наличные на нее и на свой банковский счет. Сделать это можно через банкоматы банка, которые уже установлены и работают на полуострове.
Отмечается, что по мере открытия офисов банка в Крыму продуктовая линейка будет расширяться, при этом Сбербанк продолжит разворачивать банкоматную сеть в регионе.
"Крымчане проявляют большой интерес к сотрудничеству со Сбером - как население, так и бизнес. ... Совершенно логичным стал наш следующий шаг, очень важный для всех - мы начали работать с корпоративными клиентами. Мы предоставляем предпринимателям из этого региона самые востребованные наши продукты и сервисы. А ближайшие месяцы откроем на полуострове и первые офисы для обслуживания всех категорий клиентов", - подчеркнул первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
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