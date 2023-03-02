https://ria.ru/20230302/krym-1855245762.html

МИД ФРГ оставил на усмотрение Киева включение Крыма в мирное соглашение

МИД ФРГ оставил на усмотрение Киева включение Крыма в мирное соглашение - РИА Новости, 02.03.2023

МИД ФРГ оставил на усмотрение Киева включение Крыма в мирное соглашение

Киев должен сам решить, должно ли мирное соглашение включать обязательное условие по Крыму, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T00:11

2023-03-02T00:11

2023-03-02T00:46

украина

россия

киев

анналена бербок

владимир путин

мид германии

ard

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593396402_0:343:2732:1880_1920x0_80_0_0_cadac239f200cc822fce582d151f7c13.jpg

БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Киев должен сам решить, должно ли мирное соглашение включать обязательное условие по Крыму, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. По ее словам, "хорошо известно, что Украине принадлежит также и Крым", и в этой связи и были введены санкции против России в 2014 году. "И украинский президент говорит, что Крым принадлежит Украине. И в конце концов, мы поддерживаем Украину в ее правах на самооборону, но это - территория Украины", - сказала министр в эфире первого немецкого канала ARD, отвечая на вопрос, подразумевает ли она под собственным утверждением, что "Украина должна победить", возврат Крыма Киеву. По ее словам, украинская сторона сама должна решить, на каких условиях может быть заключено мирное соглашение. "Потому что это ее страна, и ни германский министр иностранных дел, ни федеральный канцлер не будут говорить, что ей делать со своей страной", - добавила Бербок. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230301/drony-1855107495.html

https://ria.ru/20230220/poezdki-1853299789.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, киев, анналена бербок, владимир путин, мид германии, ard, оон, в мире