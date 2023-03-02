https://ria.ru/20230302/kravtsov-1855433175.html

Кравцов похвалил мальчика из Брянской области, спасшего детей под обстрелом

Кравцов похвалил мальчика из Брянской области, спасшего детей под обстрелом - РИА Новости, 02.03.2023

Кравцов похвалил мальчика из Брянской области, спасшего детей под обстрелом

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов назвал геройским поступок мальчика из Брянской области, спасшего двоих детей из обстрелянной украинскими диверсантами... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T17:03

2023-03-02T17:03

2023-03-02T17:03

россия

брянская область

происшествия

сергей кравцов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мар - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов назвал геройским поступок мальчика из Брянской области, спасшего двоих детей из обстрелянной украинскими диверсантами машины. "Ребенок 10 лет вывел двоих детей из машины, и они спаслись. Это настоящий геройский поступок", - сказал министр журналистам. Сейчас ситуация в Брянской области, как сообщили ранее в ФСБ, под контролем. В результате нападения вооруженных украинских диверсантов погиб местный житель, а ребенок получил получил огнестрельное ранение. Район ЧП прочесывают саперы, обнаружено "большое количество взрывных устройств разного типа".

https://ria.ru/20230302/obstrel-1855430598.html

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брянская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, брянская область, происшествия, сергей кравцов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)