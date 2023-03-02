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Кравцов похвалил мальчика из Брянской области, спасшего детей под обстрелом - РИА Новости, 02.03.2023
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17:03 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/kravtsov-1855433175.html
Кравцов похвалил мальчика из Брянской области, спасшего детей под обстрелом
Кравцов похвалил мальчика из Брянской области, спасшего детей под обстрелом - РИА Новости, 02.03.2023
Кравцов похвалил мальчика из Брянской области, спасшего детей под обстрелом
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов назвал геройским поступок мальчика из Брянской области, спасшего двоих детей из обстрелянной украинскими диверсантами... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T17:03
2023-03-02T17:03
россия
брянская область
происшествия
сергей кравцов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мар - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов назвал геройским поступок мальчика из Брянской области, спасшего двоих детей из обстрелянной украинскими диверсантами машины. "Ребенок 10 лет вывел двоих детей из машины, и они спаслись. Это настоящий геройский поступок", - сказал министр журналистам. Сейчас ситуация в Брянской области, как сообщили ранее в ФСБ, под контролем. В результате нападения вооруженных украинских диверсантов погиб местный житель, а ребенок получил получил огнестрельное ранение. Район ЧП прочесывают саперы, обнаружено "большое количество взрывных устройств разного типа".
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россия
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россия, брянская область, происшествия, сергей кравцов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Брянская область, Происшествия, Сергей Кравцов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Кравцов похвалил мальчика из Брянской области, спасшего детей под обстрелом

Кравцов назвал мальчика из Брянской области, спасшего детей под обстрелом, героем

© Фото : Минпросвещения РоссииМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© Фото : Минпросвещения России
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мар - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов назвал геройским поступок мальчика из Брянской области, спасшего двоих детей из обстрелянной украинскими диверсантами машины.
"Ребенок 10 лет вывел двоих детей из машины, и они спаслись. Это настоящий геройский поступок", - сказал министр журналистам.
Сейчас ситуация в Брянской области, как сообщили ранее в ФСБ, под контролем. В результате нападения вооруженных украинских диверсантов погиб местный житель, а ребенок получил получил огнестрельное ранение. Район ЧП прочесывают саперы, обнаружено "большое количество взрывных устройств разного типа".
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Кравцов: диверсанты обстреляли "Ниву" с детьми в Брянской области
Вчера, 16:58
 
РоссияБрянская областьПроисшествияСергей КравцовФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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