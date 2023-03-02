https://ria.ru/20230302/kot-1855408809.html

Полицейские забрали кота у уральского живодера-стримера

Полицейские забрали кота у уральского живодера-стримера - РИА Новости, 02.03.2023

Полицейские забрали кота у уральского живодера-стримера

Кот, над которым издевался его хозяин-блогер в Свердловской области, изъят и передан зоозащитникам, сообщил РИА Новости начальник регионального главка МВД... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T16:09

2023-03-02T16:09

2023-03-02T16:09

происшествия

екатеринбург

реж

свердловская область

валерий горелых

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Кот, над которым издевался его хозяин-блогер в Свердловской области, изъят и передан зоозащитникам, сообщил РИА Новости начальник регионального главка МВД Валерий Горелых. В среду в соцсетях и местных СМИ появилась информация о том, что полуголый блогер из Режа мучает кота ради просмотров. Популярность в сети якобы он понимает по-своему: в видео уральский ютубер издевается над рыжим питомцем, называя это зарядкой – то швыряет животное за шкуру, то заставляется делать кота "жим стоя", а еще обматывает ему скотчем лапы. "По факту размещения в интернете видеороликов с домашним пушистым питомцем по кличке Сеня сотрудники полиции города Реж проводят проверочные мероприятия и устанавливают наличие или отсутствие в них признаков жестокого обращения с животным. До получения итогов разбирательства представители МВД кота изъяли и передали его в руки представителям "ЗООзащиты" на временную передержку", – сказал Горелых. Он отметил, что по итогам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение. Ранее в полиции Режа РИА Новости сообщили, что по мужчине уже была проверка осенью прошлого года, в результате которой было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. На вопрос, какую ответственность понесет ютубер в этот раз и понесет ли, в отделе МВД по Режевскому району сказали, что пока говорить об этом рано, "идет сбор материала". После огласки в СМИ блогер подчистил канал, оттуда исчезли все ролики с котом, а в сети мужчину завалили угрозами. По информации местных СМИ, ютубер пообещал даже задушить питомца, если публикации о нем не удалят, у животного якобы уже сломано правое ухо. "О точном состоянии кота будет известно, когда его привезут в ветеринарную клинику Екатеринбурга и его осмотрит врач, это будет сегодня вечером", – уточнила РИА Новости волонтер благотворительного фонда "ЗООзащита" Надежда Пасечная. По сведениям местных СМИ и "ЗООзащиты", владелец Сени живет с матерью, накануне к ним приходили волонтеры, которые предложили забрать питомца, однако женщина повела себя агрессивно. "Любые зоозащитники – это только волонтеры, у которых нет властных полномочий, поэтому и необходима широкая огласка в СМИ, благодаря которой вопросом начнет заниматься полиция и прокуратура", – отметил в свою очередь РИА Новости зоозащитник из Екатеринбурга Евгений Зенков.

https://ria.ru/20230213/kriminal-1851164185.html

https://ria.ru/20220902/kot-1814098990.html

https://ria.ru/20210929/zhivodery-1752199813.html

екатеринбург

реж

свердловская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, екатеринбург, реж, свердловская область, валерий горелых, министерство внутренних дел рф (мвд россии)