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Британия собиралась истребить всех домашних кошек из-за COVID-19 - РИА Новости, 02.03.2023
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10:23 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/koshki-1855284474.html
Британия собиралась истребить всех домашних кошек из-за COVID-19
Британия собиралась истребить всех домашних кошек из-за COVID-19 - РИА Новости, 02.03.2023
Британия собиралась истребить всех домашних кошек из-за COVID-19
Британское правительство рассматривало возможность истребления всех домашних кошек в начале пандемии коронавируса, заявил бывший замминистра здравоохранения... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T10:23
2023-03-02T10:23
великобритания
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
в мире
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Британское правительство рассматривало возможность истребления всех домашних кошек в начале пандемии коронавируса, заявил бывший замминистра здравоохранения Джеймс Бетелл. "Не стоит забывать о том, как мало мы понимали об этой болезни. Был момент, когда нам было совершенно неясно, могут ли домашние животные передавать эту болезнь. На самом деле, в какой-то момент возникла идея, что нам, возможно, придется попросить общественность истребить всех кошек в Британии. Представляете, что бы произошло, если бы мы захотели это сделать?" - заявил Бетелл в интервью телеканалу Channel 4. В начале эпидемии коронавируса в Британии ветеринары не рекомендовали выпускать на улицу кошек из домов, где живут заразившиеся коронавирусом или самоизолировавшиеся люди. Как отмечает газета Guardian, в 2020 году владельцев кошек попросили не целовать своих питомцев после итого, как в Великобритании обнаружили первое разраженное коронавирусом животное.
https://ria.ru/20221220/kornavirus-1839895124.html
https://ria.ru/20230202/grib-1849030949.html
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великобритания, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, в мире
Великобритания, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, В мире
Британия собиралась истребить всех домашних кошек из-за COVID-19

Экс-замминистра Бетелл: Британия собиралась истребить всех домашних кошек из-за COVID-19

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКошка британской породы
Кошка британской породы - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Кошка британской породы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Британское правительство рассматривало возможность истребления всех домашних кошек в начале пандемии коронавируса, заявил бывший замминистра здравоохранения Джеймс Бетелл.
"Не стоит забывать о том, как мало мы понимали об этой болезни. Был момент, когда нам было совершенно неясно, могут ли домашние животные передавать эту болезнь. На самом деле, в какой-то момент возникла идея, что нам, возможно, придется попросить общественность истребить всех кошек в Британии. Представляете, что бы произошло, если бы мы захотели это сделать?" - заявил Бетелл в интервью телеканалу Channel 4.
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В начале эпидемии коронавируса в Британии ветеринары не рекомендовали выпускать на улицу кошек из домов, где живут заразившиеся коронавирусом или самоизолировавшиеся люди.
Как отмечает газета Guardian, в 2020 году владельцев кошек попросили не целовать своих питомцев после итого, как в Великобритании обнаружили первое разраженное коронавирусом животное.
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