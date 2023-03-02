https://ria.ru/20230302/kontakty-1855500693.html
США заявили, что не планируют новых контактов с Россией в ближайшем будущем
США заявили, что не планируют новых контактов с Россией в ближайшем будущем - РИА Новости, 02.03.2023
США заявили, что не планируют новых контактов с Россией в ближайшем будущем
США не планируют проводить новых контактов на официальном уровне с РФ в ближайшем будущем в развитие встречи госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T23:06
2023-03-02T23:06
2023-03-02T23:34
сша
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в мире
индия
нед прайс
энтони блинкен
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. США не планируют проводить новых контактов на официальном уровне с РФ в ближайшем будущем в развитие встречи госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Индии, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы не ожидаем какого-либо диалога на уровне официальных лиц в ближайшее время", - сказал Прайс, отвечая на вопрос о возможности таких контактов.
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сша, россия, в мире, индия, нед прайс, энтони блинкен, сергей лавров
США, Россия, В мире, Индия, Нед Прайс, Энтони Блинкен, Сергей Лавров
США заявили, что не планируют новых контактов с Россией в ближайшем будущем
Госдеп заявил, что США не планируют новых контактов с Россией в ближайшем будущем