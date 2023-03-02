https://ria.ru/20230302/kontakty-1855500693.html

США заявили, что не планируют новых контактов с Россией в ближайшем будущем

США заявили, что не планируют новых контактов с Россией в ближайшем будущем - РИА Новости, 02.03.2023

США заявили, что не планируют новых контактов с Россией в ближайшем будущем

США не планируют проводить новых контактов на официальном уровне с РФ в ближайшем будущем в развитие встречи госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T23:06

2023-03-02T23:06

2023-03-02T23:34

сша

россия

в мире

индия

нед прайс

энтони блинкен

сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. США не планируют проводить новых контактов на официальном уровне с РФ в ближайшем будущем в развитие встречи госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Индии, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы не ожидаем какого-либо диалога на уровне официальных лиц в ближайшее время", - сказал Прайс, отвечая на вопрос о возможности таких контактов.

https://ria.ru/20230302/peregovory-1855502053.html

сша

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сша, россия, в мире, индия, нед прайс, энтони блинкен, сергей лавров