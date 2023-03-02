https://ria.ru/20230302/klassika-1855455270.html

"Поющие" бокалы и симфонии Бетховена: что слушать из классики в марте

"Поющие" бокалы и симфонии Бетховена: что слушать из классики в марте - РИА Новости, 02.03.2023

"Поющие" бокалы и симфонии Бетховена: что слушать из классики в марте

Фестиваль органной музыки впервые пройдет в марте в Концертном зале Зарядье. Помимо этого, здесь в первый весенний месяц прозвучат духовные сочинения... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T18:29

2023-03-02T18:29

2023-03-02T18:29

культпоход

вена

лейпциг

германия

александр лазарев (актер)

наталия сац

евгений миронов

мариинский театр

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Фестиваль органной музыки впервые пройдет в марте в Концертном зале Зарядье. Помимо этого, здесь в первый весенний месяц прозвучат духовные сочинения Мендельсона, симфонии Бетховена и отметят 150-летний юбилей Рахманинова. РИА Новости рассказывает о самых интересных концертах мартовской афиши.Симфонические концертыПродолжается уникальный цикл концертов "Малер", в рамках которого в течение одного сезона звучат все симфонии Малера. Они исполняются не в хронологическом порядке, ни один оркестр и дирижер в рамках цикла не повторяются. В этом месяце 4 марта Госоркестр России имени Светланова под руководством дирижера Александра Лазарева исполнит Третью симфонию.Слушателям стоит заранее настроиться на соответствующий лад: произведение длится более полутора часов, из них 45 минут – это только первая часть.Музыка еще одного великого симфониста – Бетховена – прозвучит в Зарядье 17 марта. Для этого концерта дирижер Филипп Чижевский, который выйдет на сцену вместе с оркестром, выбрал Первую и Седьмую симфонии композитора.Первую симфонию Бетховен писал, будучи молодым и модным композитором. Премьера состоялась в 1800 году в Вене на первом большом авторском концерте Бетховена. Впрочем, молодого автора критиковали за якобы чрезмерное использование духовых инструментов и некоторую сумасбродность. Седьмая появилась через 12 лет.Вагнер называл его "апофеозом танца", а французский писатель Ромен Роллан, автор знаменитого труда о Бетховене, писал, что это произведение – "безумное расточительство могучих нечеловеческих сил … веселья ради".В конце месяца, 29 марта, Оркестр Musica Viva под руководством Александра Рудина и вокальный ансамбль Intrada исполнят произведения Мендельсона и Шумана. Композиторов связывала не только эпоха, но и тесная дружба, творческие отношения. Шуман превозносил Мендельсона в своих критических заметках, Мендельсон как дирижер исполнял произведения Шумана. А позже, основав консерваторию в Лейпциге, его друг занял в ней место профессора композиции.В Первом отделении концерта прозвучат духовные сочинения Мендельсона. Крещеный в лютеранство, композитор начал сочинять псалмы и фуги на темы хоралов в 12 лет, он оставался религиозным человеком до конца своих дней. Во втором отделении концерта прозвучит Вторая симфония Шумана, которую первым представил публике как дирижер именно Мендельсон.Музыка для детей и джазИзвестно, что лучший способ заинтересовать ребенка классической музыкой – это сводить его на симфоническую сказу Прокофьева "Петя и волк". Это детское произведение, которое знакомит слушателей с инструментами оркестра, – поистине великая музыка. Симфоническую сказу композитору заказала Наталья Сац для Центрального Детского театра (ныне – РАМТ). Предложенные Прокофьеву стихи его не устроили, и он сочинил текст сам. Дальше всего за неделю была написана потрясающая музыка. Наталья Сац писала, что "родилось великое произведение музыкального искусства, которое будет радовать, поможет понять, полюбить музыку миллионам детей!" Это бессмертное произведение прозвучит 5 марта в исполнении Московского государственного симфонического оркестра под руководством Ивана Рудина. В роли чтеца выступит актер Евгений Миронов.В этот же вечер прозвучит и последнее полностью завершенное произведение Прокофьева – Седьмая симфония, задуманная автором как "симфония для юношества". Ее премьера состоялась всего за год до смерти композитора, и писал он ее, уже будучи тяжело больным. Однако в музыке нет ни намека на скорбь или патетику. Как писал Шостакович, музыка "восхищает своим ясным и светлым содержанием, необыкновенно свежим гармоническим языком".На следующий день, 6 марта на сцену концертного зала выйдут музыканты Мариинского театра, столичные солисты и молодые исполнители, лауреаты международных конкурсов. Программа "Барокко. Классика. Джаз" объединит популярные сочинения Вивальди, Баха и Пьяццоллы в неожиданных инструментальных версиях, а также сочинения композиторов наших дней: американской арфистки, номинанта Grammy Деборы Хэнсон-Конан, петербургского композитора и пианиста Эдуарда Кипрского и французского джазового композитора Клода Боллинга.Во втором отделении концерта прозвучит "Toot Suite" Клода Боллинга, мэтра французской джазовой и киномузыки. Это произведение для трубы и джазового трио – знаменитое сочинение композитора, впервые исполненное в 1980 году.Праздничные концертыВ выходной день 8 марта концерты пройдут в двух залах Зарядья. Днем в малом зале прозвучит камерная музыка. Тенор Сергей Скороходов и пианист Иван Рудин исполнят произведения Брамса и Шумана. И если "Любовь поэта" Шумана на стихи Гейне хорошо знакома меломанам, то "Пятнадцать романсов из "Магелоны" Л.Тика" Брамса звучат гораздо реже. В основу цикла легли тексты немецкого поэта-романтика Людвига Тика. В поэтической форме Тик пересказал популярный в Германии средневековый французский рыцарский роман о возвышенной любви графа Петера Прованского к неаполитанской принцессе Магелоне. Композитор положил на музыку 15 из 17 стихотворений Тика. Считается, что эти романсы близки скорее к оперным ариям, так что "Прекрасную Магелону" часто называют "оперой в песнях".Вечером 8 марта в большом зале Зарядья прозвучит в концертном исполнении комическая опера Верди "Фальстаф". Сюжет основан на двух пьесах Шекспира и закручен вокруг толстяка и гуляки сэра Джона Фальстафа. Эту комическую партитуру, полную юмора и иронии, Верди писал в возрасте 80 лет, она стала последней оперой композитора.В результате на премьере "Фальстафа" в Милане в 1893 году перед публикой предстал неизвестный ранее Верди. В Зарядье прекрасную музыку исполнит Государственная академическая симфоническая капелла под управлением Валерия Полянского.Органный фестивальПочти целый месяц (с 11 по 30 марта) в Концертном зале Зарядье будет проходить органный фестиваль. Он соберет лучших органистов, в распоряжении которых будет уникальный инструмент. Инаугурация этого органа, самого большого в столице и одного из крупнейших в Европе, состоялась три года назад. Откроется фестиваль концертом испанского органиста Даниэля Сальвадора и камерного оркестра "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета.В рамках фестиваля пройдут не только дневные и вечерние концерты, но и мастер-классы, лекции и экскурсии, которые позволят зрителям не только услышать орган, но и увидеть его изнутри. Это событие объединит и профессиональное сообщество органистов. Также состоятся премьеры произведений, написанных специально для инструмента в Зарядье. Помимо того, что в программе каждого концерта есть произведение Реггера, в день рождения композитора 19 марта прозвучит одно из самых значимых его произведений "100-й псалом" для хора, оркестра и органа. Перед концертом музыковед Роман Насонов прочтет лекцию о вкладе Реггера в мировую музыкальную культуру. Отдельным проектом фестиваля станет конкурс молодых органистов, победители которого выступят на заключительном Гала-концерте.Камерные концертыЭтот год – год 150-летия со дня рождения Рахманинова, которое музыкальный мир отметит 1 апреля. Но в течение всего года концертные программы так или иначе связаны с именем великого композитора. В малом зале Зарядье 12 марта прозвучат романсы Рахманинова в исполнении замечательной певицы Любови Петровой.Произведения друга и однокурсника Рахманинова – композитора Николая Метнера – прозвучат в большом зале 20 марта. Здесь выступит один из ярчайших пианистов нового поколения Дмитрий Шишкин, обладатель второй премии конкурса имени Чайковского в 2019 году. Заниматься музыкой Дмитрий начал в два года, а в три уже выступал на сцене. В шесть лет он впервые сыграл с оркестром, в восемь был назван "Человеком года" в родном Челябинске. На концерте в Зарядье Дмитрий Шишкин исполнит музыку Метнера, Мусоргского, Чайковского и Прокофьева.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

культпоход, вена, лейпциг, германия, александр лазарев (актер), наталия сац, евгений миронов, мариинский театр, ария, солисты москвы