"Поющие" бокалы и симфонии Бетховена: что слушать из классики в марте
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПульт большого концертного органа в концертном зале "Зарядье" в Москве
Пульт большого концертного органа в концертном зале "Зарядье" в Москве
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Фестиваль органной музыки впервые пройдет в марте в Концертном зале Зарядье. Помимо этого, здесь в первый весенний месяц прозвучат духовные сочинения Мендельсона, симфонии Бетховена и отметят 150-летний юбилей Рахманинова. РИА Новости рассказывает о самых интересных концертах мартовской афиши.
Симфонические концерты
© Предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"Дирижер Александр Лазарев
© Предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"
Дирижер Александр Лазарев
Продолжается уникальный цикл концертов "Малер", в рамках которого в течение одного сезона звучат все симфонии Малера. Они исполняются не в хронологическом порядке, ни один оркестр и дирижер в рамках цикла не повторяются. В этом месяце 4 марта Госоркестр России имени Светланова под руководством дирижера Александра Лазарева исполнит Третью симфонию.
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Сам композитор считал, что в этом произведении отражается "весь мир". Он называл его музыкальной поэмой, которая охватывает все ступени бытия. Позже исследователи соотносили каждую часть с каким-либо этапом развития вселенной: от пробуждения природы от зимнего сна в первой части -через цветы, животный мир к человеку, ангелам и вселенской любви в шестой части.
Слушателям стоит заранее настроиться на соответствующий лад: произведение длится более полутора часов, из них 45 минут – это только первая часть.
Музыка еще одного великого симфониста – Бетховена – прозвучит в Зарядье 17 марта. Для этого концерта дирижер Филипп Чижевский, который выйдет на сцену вместе с оркестром, выбрал Первую и Седьмую симфонии композитора.
© Предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"Дирижер Филипп Чижевский и оркестре Questa Musica
© Предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"
Дирижер Филипп Чижевский и оркестре Questa Musica
Первую симфонию Бетховен писал, будучи молодым и модным композитором. Премьера состоялась в 1800 году в Вене на первом большом авторском концерте Бетховена. Впрочем, молодого автора критиковали за якобы чрезмерное использование духовых инструментов и некоторую сумасбродность. Седьмая появилась через 12 лет.
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В то время глухота композитора уже усилилась до такой степени, что он не мог скрывать ее от окружающих. Несмотря на это, произведение наполнено оптимизмом.
Вагнер называл его "апофеозом танца", а французский писатель Ромен Роллан, автор знаменитого труда о Бетховене, писал, что это произведение – "безумное расточительство могучих нечеловеческих сил … веселья ради".
В конце месяца, 29 марта, Оркестр Musica Viva под руководством Александра Рудина и вокальный ансамбль Intrada исполнят произведения Мендельсона и Шумана. Композиторов связывала не только эпоха, но и тесная дружба, творческие отношения. Шуман превозносил Мендельсона в своих критических заметках, Мендельсон как дирижер исполнял произведения Шумана. А позже, основав консерваторию в Лейпциге, его друг занял в ней место профессора композиции.
© Предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"Дирижер Александр Рудин и оркестр Musica Viva
© Предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"
Дирижер Александр Рудин и оркестр Musica Viva
В Первом отделении концерта прозвучат духовные сочинения Мендельсона. Крещеный в лютеранство, композитор начал сочинять псалмы и фуги на темы хоралов в 12 лет, он оставался религиозным человеком до конца своих дней. Во втором отделении концерта прозвучит Вторая симфония Шумана, которую первым представил публике как дирижер именно Мендельсон.
Музыка для детей и джаз
Известно, что лучший способ заинтересовать ребенка классической музыкой – это сводить его на симфоническую сказу Прокофьева "Петя и волк". Это детское произведение, которое знакомит слушателей с инструментами оркестра, – поистине великая музыка. Симфоническую сказу композитору заказала Наталья Сац для Центрального Детского театра (ныне – РАМТ). Предложенные Прокофьеву стихи его не устроили, и он сочинил текст сам. Дальше всего за неделю была написана потрясающая музыка. Наталья Сац писала, что "родилось великое произведение музыкального искусства, которое будет радовать, поможет понять, полюбить музыку миллионам детей!" Это бессмертное произведение прозвучит 5 марта в исполнении Московского государственного симфонического оркестра под руководством Ивана Рудина. В роли чтеца выступит актер Евгений Миронов.
© Предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"Актер Евгений Миронов и дирижер Иван Рудин
© Предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"
Актер Евгений Миронов и дирижер Иван Рудин
В этот же вечер прозвучит и последнее полностью завершенное произведение Прокофьева – Седьмая симфония, задуманная автором как "симфония для юношества". Ее премьера состоялась всего за год до смерти композитора, и писал он ее, уже будучи тяжело больным. Однако в музыке нет ни намека на скорбь или патетику. Как писал Шостакович, музыка "восхищает своим ясным и светлым содержанием, необыкновенно свежим гармоническим языком".
На следующий день, 6 марта на сцену концертного зала выйдут музыканты Мариинского театра, столичные солисты и молодые исполнители, лауреаты международных конкурсов. Программа "Барокко. Классика. Джаз" объединит популярные сочинения Вивальди, Баха и Пьяццоллы в неожиданных инструментальных версиях, а также сочинения композиторов наших дней: американской арфистки, номинанта Grammy Деборы Хэнсон-Конан, петербургского композитора и пианиста Эдуарда Кипрского и французского джазового композитора Клода Боллинга.
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Например, знаменитые "Шутка" и "Ария" Баха прозвучат в аранжировке для двух труб и органа, "Ave Maria" Баха-Гуно – в переложении для арфы и "поющих бокалов", наполненных водой.
Во втором отделении концерта прозвучит "Toot Suite" Клода Боллинга, мэтра французской джазовой и киномузыки. Это произведение для трубы и джазового трио – знаменитое сочинение композитора, впервые исполненное в 1980 году.
Праздничные концерты
© Предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"Пианист Иван Рудин и певец Сегрей Скороходов
© Предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"
Пианист Иван Рудин и певец Сегрей Скороходов
В выходной день 8 марта концерты пройдут в двух залах Зарядья. Днем в малом зале прозвучит камерная музыка. Тенор Сергей Скороходов и пианист Иван Рудин исполнят произведения Брамса и Шумана. И если "Любовь поэта" Шумана на стихи Гейне хорошо знакома меломанам, то "Пятнадцать романсов из "Магелоны" Л.Тика" Брамса звучат гораздо реже. В основу цикла легли тексты немецкого поэта-романтика Людвига Тика. В поэтической форме Тик пересказал популярный в Германии средневековый французский рыцарский роман о возвышенной любви графа Петера Прованского к неаполитанской принцессе Магелоне. Композитор положил на музыку 15 из 17 стихотворений Тика. Считается, что эти романсы близки скорее к оперным ариям, так что "Прекрасную Магелону" часто называют "оперой в песнях".
© Предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"ГАСК В.Полянский (Верди "Фальстаф")
© Предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"
ГАСК В.Полянский (Верди "Фальстаф")
Вечером 8 марта в большом зале Зарядья прозвучит в концертном исполнении комическая опера Верди "Фальстаф". Сюжет основан на двух пьесах Шекспира и закручен вокруг толстяка и гуляки сэра Джона Фальстафа. Эту комическую партитуру, полную юмора и иронии, Верди писал в возрасте 80 лет, она стала последней оперой композитора.
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Современники полагали, что Верди лишен комедийного дара, но композитор рискнул и сочинил нечто совсем необычное и неожиданное.
В результате на премьере "Фальстафа" в Милане в 1893 году перед публикой предстал неизвестный ранее Верди. В Зарядье прекрасную музыку исполнит Государственная академическая симфоническая капелла под управлением Валерия Полянского.
Органный фестиваль
Почти целый месяц (с 11 по 30 марта) в Концертном зале Зарядье будет проходить органный фестиваль. Он соберет лучших органистов, в распоряжении которых будет уникальный инструмент. Инаугурация этого органа, самого большого в столице и одного из крупнейших в Европе, состоялась три года назад. Откроется фестиваль концертом испанского органиста Даниэля Сальвадора и камерного оркестра "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлавный органист и главный хранитель органа Московского концертного зала "Зарядье" Лада Лабзина за пультом большого концертного органа в концертном зале "Зарядье" в Москве
Главный органист и главный хранитель органа Московского концертного зала "Зарядье" Лада Лабзина за пультом большого концертного органа в концертном зале "Зарядье" в Москве
В рамках фестиваля пройдут не только дневные и вечерние концерты, но и мастер-классы, лекции и экскурсии, которые позволят зрителям не только услышать орган, но и увидеть его изнутри. Это событие объединит и профессиональное сообщество органистов. Также состоятся премьеры произведений, написанных специально для инструмента в Зарядье. Помимо того, что в программе каждого концерта есть произведение Реггера, в день рождения композитора 19 марта прозвучит одно из самых значимых его произведений "100-й псалом" для хора, оркестра и органа. Перед концертом музыковед Роман Насонов прочтет лекцию о вкладе Реггера в мировую музыкальную культуру. Отдельным проектом фестиваля станет конкурс молодых органистов, победители которого выступят на заключительном Гала-концерте.
Камерные концерты
© Предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"Певица Любовь Петрова
© Предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"
Певица Любовь Петрова
Этот год – год 150-летия со дня рождения Рахманинова, которое музыкальный мир отметит 1 апреля. Но в течение всего года концертные программы так или иначе связаны с именем великого композитора. В малом зале Зарядье 12 марта прозвучат романсы Рахманинова в исполнении замечательной певицы Любови Петровой.
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Романсы Рахманинов писал, начиная с ранних опусов 1890-х годов и до 1916 года, а в эмиграции уже не обращался к этому жанру. Небольшие произведения – квинтэссенция композиторского стиля, особый художественный мир, соединивший все черты рахманиновского письма.
© Предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"Пианист Дмитрий Шишкин
© Предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"
Пианист Дмитрий Шишкин
Произведения друга и однокурсника Рахманинова – композитора Николая Метнера – прозвучат в большом зале 20 марта. Здесь выступит один из ярчайших пианистов нового поколения Дмитрий Шишкин, обладатель второй премии конкурса имени Чайковского в 2019 году. Заниматься музыкой Дмитрий начал в два года, а в три уже выступал на сцене. В шесть лет он впервые сыграл с оркестром, в восемь был назван "Человеком года" в родном Челябинске. На концерте в Зарядье Дмитрий Шишкин исполнит музыку Метнера, Мусоргского, Чайковского и Прокофьева.