https://ria.ru/20230302/kitay-1855446941.html
В МИД Китая выступили против двойных стандартов в украинском вопросе
В МИД Китая выступили против двойных стандартов в украинском вопросе - РИА Новости, 02.03.2023
В МИД Китая выступили против двойных стандартов в украинском вопросе
Министр иностранных дел КНР Цинь Ган в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях G20 представил позицию Китая по украинскому вопросу и заявил, что... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T17:41
2023-03-02T17:41
2023-03-02T17:42
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ПЕКИН, 2 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел КНР Цинь Ган в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях G20 представил позицию Китая по украинскому вопросу и заявил, что Пекин против двойных стандартов и санкционного давления, сообщает МИД КНР. "Цинь Ган изложил позицию Китая (по украинскому кризису - ред.), призывающую совместно соблюдать цели и принципы устава ООН и поддерживающую политическое решение кризиса", - говорится в сообщении. Глава МИД КНР также сообщил, что Китай против саботирования мирных переговоров, против двойных стандартов и санкционного давления. В минувшую пятницу на сайте китайского внешнеполитического ведомства было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
https://ria.ru/20230302/g20-1855383753.html
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в мире, китай, пекин, россия, цинь ган, сергей лавров, большая двадцатка, оон, украина
В мире, Китай, Пекин, Россия, Цинь Ган, Сергей Лавров, Большая двадцатка, ООН, Украина
В МИД Китая выступили против двойных стандартов в украинском вопросе
Глава МИД КНР Цинь Ган: Пекин против двойных стандартов в украинском вопросе и санкций
ПЕКИН, 2 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел КНР Цинь Ган в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях G20 представил позицию Китая по украинскому вопросу и заявил, что Пекин против двойных стандартов и санкционного давления, сообщает МИД КНР.
"Цинь Ган изложил позицию Китая (по украинскому кризису - ред.), призывающую совместно соблюдать цели и принципы устава ООН и поддерживающую политическое решение кризиса", - говорится в сообщении.
Итоговый документ по встрече глав МИД G20 приняли без позиции по Украине
Глава МИД КНР также сообщил, что Китай против саботирования мирных переговоров, против двойных стандартов и санкционного давления.
В минувшую пятницу на сайте китайского внешнеполитического ведомства было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
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