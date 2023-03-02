https://ria.ru/20230302/kitay-1855439086.html

Китай заявил о готовности сотрудничать с Россией для поддержания мира

Китай заявил о готовности сотрудничать с Россией для поддержания мира - РИА Новости, 02.03.2023

Китай заявил о готовности сотрудничать с Россией для поддержания мира

Китай готов сотрудничать с Россией для поддержания мирного и безопасного развития в мире, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган в ходе встречи с главой... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T17:19

2023-03-02T17:19

2023-03-02T17:19

в мире

китай

россия

цинь ган

сергей лавров

большая двадцатка

мид кнр

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ПЕКИН, 2 мар - РИА Новости. Китай готов сотрудничать с Россией для поддержания мирного и безопасного развития в мире, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях G20. Он также отметил, что российско-китайские отношения продолжают развиваться здоровым и стабильным образом. "Сторонам необходимо поддерживать общение на всех уровнях, укреплять взаимодействие и координацию между внешнеполитическими ведомствами", - сказал Цинь Ган.

https://ria.ru/20230302/kitay-1855217751.html

китай

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

в мире, китай, россия, цинь ган, сергей лавров, большая двадцатка, мид кнр