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Китай заявил о готовности сотрудничать с Россией для поддержания мира - РИА Новости, 02.03.2023
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17:19 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/kitay-1855439086.html
Китай заявил о готовности сотрудничать с Россией для поддержания мира
Китай заявил о готовности сотрудничать с Россией для поддержания мира - РИА Новости, 02.03.2023
Китай заявил о готовности сотрудничать с Россией для поддержания мира
Китай готов сотрудничать с Россией для поддержания мирного и безопасного развития в мире, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган в ходе встречи с главой... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T17:19
2023-03-02T17:19
в мире
китай
россия
цинь ган
сергей лавров
большая двадцатка
мид кнр
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ПЕКИН, 2 мар - РИА Новости. Китай готов сотрудничать с Россией для поддержания мирного и безопасного развития в мире, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях G20. Он также отметил, что российско-китайские отношения продолжают развиваться здоровым и стабильным образом. "Сторонам необходимо поддерживать общение на всех уровнях, укреплять взаимодействие и координацию между внешнеполитическими ведомствами", - сказал Цинь Ган.
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в мире, китай, россия, цинь ган, сергей лавров, большая двадцатка, мид кнр
В мире, Китай, Россия, Цинь Ган, Сергей Лавров, Большая двадцатка, МИД КНР
Китай заявил о готовности сотрудничать с Россией для поддержания мира

Глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что Китай готов сотрудничать с Россией для поддержания мира

© Fotolia / Stripped PixelФлаг Китайской Народной Республики
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
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Флаг Китайской Народной Республики. Архивное фото
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ПЕКИН, 2 мар - РИА Новости. Китай готов сотрудничать с Россией для поддержания мирного и безопасного развития в мире, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях G20.
«
"Находясь перед лицом сложной международной обстановки, Китай готов вместе со всем международным сообществом, включая Россию, поддерживать мирное и безопасное развитие и процветание", - сказал Цинь Ган, слова которого приводит МИД КНР.
Он также отметил, что российско-китайские отношения продолжают развиваться здоровым и стабильным образом.
"Сторонам необходимо поддерживать общение на всех уровнях, укреплять взаимодействие и координацию между внешнеполитическими ведомствами", - сказал Цинь Ган.
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В миреКитайРоссияЦинь ГанСергей ЛавровБольшая двадцаткаМИД КНР
 
 
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