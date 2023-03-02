https://ria.ru/20230302/kitay-1855364869.html

Лавров усомнился в адекватности угрожающих Китаю из-за позиции по Украине

Лавров усомнился в адекватности угрожающих Китаю из-за позиции по Украине - РИА Новости, 02.03.2023

Лавров усомнился в адекватности угрожающих Китаю из-за позиции по Украине

Приходится сомневаться в адекватности тех, кто угрожает Китаю в текущих условиях и на фоне конфликта на Украине, манеры Запада сильно "сдали", заявил министр... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T13:58

2023-03-02T13:58

2023-03-02T14:11

китай

украина

в мире

россия

сергей лавров

большая двадцатка

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар - РИА Новости. Приходится сомневаться в адекватности тех, кто угрожает Китаю в текущих условиях и на фоне конфликта на Украине, манеры Запада сильно "сдали", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Те угрозы, которые сейчас звучат в адрес КНР, - у меня возникают сомнения в адекватности тех, кто эти угрозы произносит. В принципе никому угрожать нельзя, но когда угрожают Китаю в современных условиях, у меня это не укладывается в голове. Манеры, конечно, сильно сдали у наших западных коллег, которые дипломатию, по-моему, уже давно отставили в сторону и занимаются только шантажом и угрозами", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета глав МИД G20.Ранее на сайте китайского внешнеполитического ведомства было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.

https://ria.ru/20230302/kitay-1855217751.html

китай

украина

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

китай, украина, в мире, россия, сергей лавров, большая двадцатка, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)