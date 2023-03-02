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Лавров усомнился в адекватности угрожающих Китаю из-за позиции по Украине - РИА Новости, 02.03.2023
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13:58 02.03.2023 (обновлено: 14:11 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/kitay-1855364869.html
Лавров усомнился в адекватности угрожающих Китаю из-за позиции по Украине
Лавров усомнился в адекватности угрожающих Китаю из-за позиции по Украине - РИА Новости, 02.03.2023
Лавров усомнился в адекватности угрожающих Китаю из-за позиции по Украине
Приходится сомневаться в адекватности тех, кто угрожает Китаю в текущих условиях и на фоне конфликта на Украине, манеры Запада сильно "сдали", заявил министр... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:58
2023-03-02T14:11
китай
украина
в мире
россия
сергей лавров
большая двадцатка
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар - РИА Новости. Приходится сомневаться в адекватности тех, кто угрожает Китаю в текущих условиях и на фоне конфликта на Украине, манеры Запада сильно "сдали", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Те угрозы, которые сейчас звучат в адрес КНР, - у меня возникают сомнения в адекватности тех, кто эти угрозы произносит. В принципе никому угрожать нельзя, но когда угрожают Китаю в современных условиях, у меня это не укладывается в голове. Манеры, конечно, сильно сдали у наших западных коллег, которые дипломатию, по-моему, уже давно отставили в сторону и занимаются только шантажом и угрозами", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета глав МИД G20.Ранее на сайте китайского внешнеполитического ведомства было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
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китай, украина, в мире, россия, сергей лавров, большая двадцатка, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Китай, Украина, В мире, Россия, Сергей Лавров, Большая двадцатка, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров усомнился в адекватности угрожающих Китаю из-за позиции по Украине

Лавров: приходится сомневаться в адекватности угрожающих Китаю из-за позиции по Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в совещании глав МИД G20 в Нью-Дели
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в совещании глав МИД G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в совещании глав МИД G20 в Нью-Дели
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар - РИА Новости. Приходится сомневаться в адекватности тех, кто угрожает Китаю в текущих условиях и на фоне конфликта на Украине, манеры Запада сильно "сдали", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Те угрозы, которые сейчас звучат в адрес КНР, - у меня возникают сомнения в адекватности тех, кто эти угрозы произносит. В принципе никому угрожать нельзя, но когда угрожают Китаю в современных условиях, у меня это не укладывается в голове. Манеры, конечно, сильно сдали у наших западных коллег, которые дипломатию, по-моему, уже давно отставили в сторону и занимаются только шантажом и угрозами", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета глав МИД G20.
Ранее на сайте китайского внешнеполитического ведомства было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
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КитайУкраинаВ миреРоссияСергей ЛавровБольшая двадцаткаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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