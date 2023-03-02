Лавров усомнился в адекватности угрожающих Китаю из-за позиции по Украине
Лавров: приходится сомневаться в адекватности угрожающих Китаю из-за позиции по Украине
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в совещании глав МИД G20 в Нью-Дели
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в совещании глав МИД G20 в Нью-Дели
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар - РИА Новости. Приходится сомневаться в адекватности тех, кто угрожает Китаю в текущих условиях и на фоне конфликта на Украине, манеры Запада сильно "сдали", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Те угрозы, которые сейчас звучат в адрес КНР, - у меня возникают сомнения в адекватности тех, кто эти угрозы произносит. В принципе никому угрожать нельзя, но когда угрожают Китаю в современных условиях, у меня это не укладывается в голове. Манеры, конечно, сильно сдали у наших западных коллег, которые дипломатию, по-моему, уже давно отставили в сторону и занимаются только шантажом и угрозами", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета глав МИД G20.
Ранее на сайте китайского внешнеполитического ведомства было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.