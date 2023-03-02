https://ria.ru/20230302/kitay-1855310931.html

Китай не будет слепо следовать чужой позиции по Украине, заявил постпред

Китай не будет слепо следовать чужой позиции по Украине, заявил постпред - РИА Новости, 02.03.2023

Китай не будет слепо следовать чужой позиции по Украине, заявил постпред

Китай не будет слепо следовать заданной кем-то позиции по украинскому вопросу, он не считает рациональным для себя занимать позицию, идентичную ЕС, заявил... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T11:40

2023-03-02T11:40

2023-03-02T11:41

в мире

китай

фу цун

ван и (политик)

украина

европа

евросоюз

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ПЕКИН, 2 мар - РИА Новости. Китай не будет слепо следовать заданной кем-то позиции по украинскому вопросу, он не считает рациональным для себя занимать позицию, идентичную ЕС, заявил постоянный представитель КНР при Евросоюзе Фу Цун в интервью китайской государственной газете Global Times. "Китай как крупное государство имеет собственную независимую внешнюю политику, он не будет слепо следовать заданным кем-то позициям и курсам. Для Китая не будет очень рациональным выбирать по украинскому вопросу позицию, идентичную позиции Евросоюза", - сказал Фу Цун. По его словам, Китай действительно не разделяет полностью европейскую позицию по Украине. "Например, многие представители высшего руководства с европейской стороны говорят, что сейчас не время для переговоров. Это рациональный подход?" - сказал постпред. В то же время Фу Цун подчеркнул, что Китай не может полностью поддерживать ЕС, но он не хочет, чтобы украинский вопрос повлиял на развитие отношений между КНР и Евросоюзом. Дипломат также отметил, что Китай внес предложение, чтобы ЕС продвигал переговоры. "В силу различных факторов антироссийские настроения в Европе сейчас накалены, европейскую политику зачастую обуславливают эмоциональные вещи, есть и признаки озлобленности на Китай. Мне кажется, это очень иррационально", - сказал он. Фу Цун отметил, что дипломатия - это не эмоциональное понятие. "У людей могут быть надежды, но они должны и принимать реальность. Искусство дипломатии заключается в умении выбирать меньшее из двух зол. Это то, над чем нам нужно работать, в противном случае, конфликт затянется, заявил он. По его словам, недавняя поездка главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И стала сигналом о том, что Китай продвигает переговоры. В минувшую пятницу на сайте китайского внешнеполитического ведомства было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.

https://ria.ru/20230302/kitay-1855217751.html

https://ria.ru/20230302/kitay-1855309558.html

https://ria.ru/20230301/kritika-1855140278.html

китай

украина

европа

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, фу цун, ван и (политик), украина, европа, евросоюз