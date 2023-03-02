https://ria.ru/20230302/kitay-1855310931.html
Китай не будет слепо следовать чужой позиции по Украине, заявил постпред
Китай не будет слепо следовать чужой позиции по Украине, заявил постпред - РИА Новости, 02.03.2023
Китай не будет слепо следовать чужой позиции по Украине, заявил постпред
Китай не будет слепо следовать заданной кем-то позиции по украинскому вопросу, он не считает рациональным для себя занимать позицию, идентичную ЕС, заявил... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:40
2023-03-02T11:40
2023-03-02T11:41
в мире
китай
фу цун
ван и (политик)
украина
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евросоюз
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ПЕКИН, 2 мар - РИА Новости. Китай не будет слепо следовать заданной кем-то позиции по украинскому вопросу, он не считает рациональным для себя занимать позицию, идентичную ЕС, заявил постоянный представитель КНР при Евросоюзе Фу Цун в интервью китайской государственной газете Global Times. "Китай как крупное государство имеет собственную независимую внешнюю политику, он не будет слепо следовать заданным кем-то позициям и курсам. Для Китая не будет очень рациональным выбирать по украинскому вопросу позицию, идентичную позиции Евросоюза", - сказал Фу Цун. По его словам, Китай действительно не разделяет полностью европейскую позицию по Украине. "Например, многие представители высшего руководства с европейской стороны говорят, что сейчас не время для переговоров. Это рациональный подход?" - сказал постпред. В то же время Фу Цун подчеркнул, что Китай не может полностью поддерживать ЕС, но он не хочет, чтобы украинский вопрос повлиял на развитие отношений между КНР и Евросоюзом. Дипломат также отметил, что Китай внес предложение, чтобы ЕС продвигал переговоры. "В силу различных факторов антироссийские настроения в Европе сейчас накалены, европейскую политику зачастую обуславливают эмоциональные вещи, есть и признаки озлобленности на Китай. Мне кажется, это очень иррационально", - сказал он. Фу Цун отметил, что дипломатия - это не эмоциональное понятие. "У людей могут быть надежды, но они должны и принимать реальность. Искусство дипломатии заключается в умении выбирать меньшее из двух зол. Это то, над чем нам нужно работать, в противном случае, конфликт затянется, заявил он. По его словам, недавняя поездка главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И стала сигналом о том, что Китай продвигает переговоры. В минувшую пятницу на сайте китайского внешнеполитического ведомства было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
https://ria.ru/20230302/kitay-1855217751.html
https://ria.ru/20230302/kitay-1855309558.html
https://ria.ru/20230301/kritika-1855140278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, фу цун, ван и (политик), украина, европа, евросоюз
В мире, Китай, Фу Цун, Ван И (политик), Украина, Европа, Евросоюз
Китай не будет слепо следовать чужой позиции по Украине, заявил постпред
Постпред Фу Цун: Китай не будет слепо следовать чужой позиции по украинскому вопросу
ПЕКИН, 2 мар - РИА Новости.
Китай не будет слепо следовать заданной кем-то позиции по украинскому вопросу, он не считает рациональным для себя занимать позицию, идентичную ЕС, заявил
постоянный представитель КНР при Евросоюзе Фу Цун в интервью китайской государственной газете Global Times.
"Китай как крупное государство имеет собственную независимую внешнюю политику, он не будет слепо следовать заданным кем-то позициям и курсам. Для Китая не будет очень рациональным выбирать по украинскому вопросу позицию, идентичную позиции Евросоюза", - сказал Фу Цун.
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По его словам, Китай действительно не разделяет полностью европейскую позицию по Украине
.
"Например, многие представители высшего руководства с европейской стороны говорят, что сейчас не время для переговоров. Это рациональный подход?" - сказал постпред.
В то же время Фу Цун подчеркнул, что Китай не может полностью поддерживать ЕС, но он не хочет, чтобы украинский вопрос повлиял на развитие отношений между КНР и Евросоюзом. Дипломат также отметил, что Китай внес предложение, чтобы ЕС продвигал переговоры.
"В силу различных факторов антироссийские настроения в Европе
сейчас накалены, европейскую политику зачастую обуславливают эмоциональные вещи, есть и признаки озлобленности на Китай. Мне кажется, это очень иррационально", - сказал он.
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Фу Цун отметил, что дипломатия - это не эмоциональное понятие. "У людей могут быть надежды, но они должны и принимать реальность. Искусство дипломатии заключается в умении выбирать меньшее из двух зол. Это то, над чем нам нужно работать, в противном случае, конфликт затянется, заявил он.
По его словам, недавняя поездка главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И
стала сигналом о том, что Китай продвигает переговоры.
В минувшую пятницу на сайте китайского внешнеполитического ведомства было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой
и Киевом
, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
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