Лавров рассказал о планах развития сотрудничества с Китаем
Лавров: у России и Китая есть далекоидущие планы развития двустороннего сотрудничества
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД КНР Цинь Ган на первой личной встрече на полях совещания глав МИД стран - участниц Группы двадцати в Дели. 2 марта 2023
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД КНР Цинь Ган на первой личной встрече на полях совещания глав МИД стран - участниц Группы двадцати в Дели. 2 марта 2023
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар - РИА Новости. Россия и Китай имеют далекоидущие планы развития двустороннего взаимодействия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В начале первой личной встречи с главой МИД КНР Цинь Ганом на полях G20 Лавров еще раз поздравил китайского министра с назначением на этот пост, выразив уверенность, что тот обеспечит "преемственность и поступательное продвижение по всем направлениям, согласованным лидерами, в том числе торгово-экономической, культурной сферах".
"У нас весьма далекоидущие планы развития двустороннего взаимодействия, и конечно, насыщенная внешнеполитическая повестка, учитывая роль России и Китая в качестве стабилизирующего фактора системы международных отношений", - добавил Лавров.