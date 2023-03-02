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Лавров рассказал о планах развития сотрудничества с Китаем - РИА Новости, 02.03.2023
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10:09 02.03.2023 (обновлено: 12:00 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/kitay-1855281176.html
Лавров рассказал о планах развития сотрудничества с Китаем
Лавров рассказал о планах развития сотрудничества с Китаем - РИА Новости, 02.03.2023
Лавров рассказал о планах развития сотрудничества с Китаем
Россия и Китай имеют далекоидущие планы развития двустороннего взаимодействия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T10:09
2023-03-02T12:00
политика
россия
китай
сергей лавров
большая двадцатка
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар - РИА Новости. Россия и Китай имеют далекоидущие планы развития двустороннего взаимодействия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В начале первой личной встречи с главой МИД КНР Цинь Ганом на полях G20 Лавров еще раз поздравил китайского министра с назначением на этот пост, выразив уверенность, что тот обеспечит "преемственность и поступательное продвижение по всем направлениям, согласованным лидерами, в том числе торгово-экономической, культурной сферах". "У нас весьма далекоидущие планы развития двустороннего взаимодействия, и конечно, насыщенная внешнеполитическая повестка, учитывая роль России и Китая в качестве стабилизирующего фактора системы международных отношений", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html
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политика, россия, китай, сергей лавров, большая двадцатка
Политика, Россия, Китай, Сергей Лавров, Большая двадцатка
Лавров рассказал о планах развития сотрудничества с Китаем

Лавров: у России и Китая есть далекоидущие планы развития двустороннего сотрудничества

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД КНР Цинь Ган на первой личной встрече на полях совещания глав МИД стран - участниц Группы двадцати в Дели. 2 марта 2023
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД КНР Цинь Ган на первой личной встрече на полях совещания глав МИД стран - участниц Группы двадцати в Дели. 2 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД КНР Цинь Ган на первой личной встрече на полях совещания глав МИД стран - участниц Группы двадцати в Дели. 2 марта 2023
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар - РИА Новости. Россия и Китай имеют далекоидущие планы развития двустороннего взаимодействия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В начале первой личной встречи с главой МИД КНР Цинь Ганом на полях G20 Лавров еще раз поздравил китайского министра с назначением на этот пост, выразив уверенность, что тот обеспечит "преемственность и поступательное продвижение по всем направлениям, согласованным лидерами, в том числе торгово-экономической, культурной сферах".
"У нас весьма далекоидущие планы развития двустороннего взаимодействия, и конечно, насыщенная внешнеполитическая повестка, учитывая роль России и Китая в качестве стабилизирующего фактора системы международных отношений", - добавил Лавров.
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