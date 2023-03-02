https://ria.ru/20230302/kitay-1855281176.html

Лавров рассказал о планах развития сотрудничества с Китаем

Лавров рассказал о планах развития сотрудничества с Китаем - РИА Новости, 02.03.2023

Лавров рассказал о планах развития сотрудничества с Китаем

Россия и Китай имеют далекоидущие планы развития двустороннего взаимодействия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T10:09

2023-03-02T10:09

2023-03-02T12:00

политика

россия

китай

сергей лавров

большая двадцатка

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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар - РИА Новости. Россия и Китай имеют далекоидущие планы развития двустороннего взаимодействия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В начале первой личной встречи с главой МИД КНР Цинь Ганом на полях G20 Лавров еще раз поздравил китайского министра с назначением на этот пост, выразив уверенность, что тот обеспечит "преемственность и поступательное продвижение по всем направлениям, согласованным лидерами, в том числе торгово-экономической, культурной сферах". "У нас весьма далекоидущие планы развития двустороннего взаимодействия, и конечно, насыщенная внешнеполитическая повестка, учитывая роль России и Китая в качестве стабилизирующего фактора системы международных отношений", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html

россия

китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, китай, сергей лавров, большая двадцатка