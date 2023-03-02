https://ria.ru/20230302/kholera-1855253895.html
Роспотребнадзор завил, что риск распространения холеры в России минимален
Роспотребнадзор завил, что риск распространения холеры в России минимален - РИА Новости, 02.03.2023
Роспотребнадзор завил, что риск распространения холеры в России минимален
Риски распространения холеры в России есть, но они минимальны, в 2023 году случаев заболевания на территории страны выявлено не было, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T03:26
2023-03-02T03:26
2023-03-02T03:26
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Риски распространения холеры в России есть, но они минимальны, в 2023 году случаев заболевания на территории страны выявлено не было, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на руководителя группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения Филиппа Барбоза о том, что более миллиарда людей подвергаются риску заболевания холерой. "В нашей стране риски холеры минимальны, но они есть. Поэтому мы делаем все, чтобы их не допустить", - сказала Попова. Она отметила, что на сегодняшний день в России принимаются все необходимые меры по защите граждан от этого заболевания, в том числе созданы запасы отечественной вакцины, которая эффективно работает.
https://ria.ru/20230123/kholera-1846740429.html
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россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Роспотребнадзор завил, что риск распространения холеры в России минимален
Глава Роспотребнадзора Попова: риски распространения холеры в России есть, они минимальны
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Риски распространения холеры в России есть, но они минимальны, в 2023 году случаев заболевания на территории страны выявлено не было, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на руководителя группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения Филиппа Барбоза о том, что более миллиарда людей подвергаются риску заболевания холерой.
"В нашей стране риски холеры минимальны, но они есть. Поэтому мы делаем все, чтобы их не допустить", - сказала Попова.
Она отметила, что на сегодняшний день в России принимаются все необходимые меры по защите граждан от этого заболевания, в том числе созданы запасы отечественной вакцины, которая эффективно работает.
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