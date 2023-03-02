Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор завил, что риск распространения холеры в России минимален - РИА Новости, 02.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:26 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/kholera-1855253895.html
Роспотребнадзор завил, что риск распространения холеры в России минимален
Роспотребнадзор завил, что риск распространения холеры в России минимален - РИА Новости, 02.03.2023
Роспотребнадзор завил, что риск распространения холеры в России минимален
Риски распространения холеры в России есть, но они минимальны, в 2023 году случаев заболевания на территории страны выявлено не было, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T03:26
2023-03-02T03:26
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792088708_0:396:2936:2048_1920x0_80_0_0_111d91a27f1f0c8b3df9141d09f42166.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Риски распространения холеры в России есть, но они минимальны, в 2023 году случаев заболевания на территории страны выявлено не было, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на руководителя группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения Филиппа Барбоза о том, что более миллиарда людей подвергаются риску заболевания холерой. "В нашей стране риски холеры минимальны, но они есть. Поэтому мы делаем все, чтобы их не допустить", - сказала Попова. Она отметила, что на сегодняшний день в России принимаются все необходимые меры по защите граждан от этого заболевания, в том числе созданы запасы отечественной вакцины, которая эффективно работает.
https://ria.ru/20230123/kholera-1846740429.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792088708_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_7bf7a78ad24275a27ec0ee0e028e0ae6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Роспотребнадзор завил, что риск распространения холеры в России минимален

Глава Роспотребнадзора Попова: риски распространения холеры в России есть, они минимальны

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Риски распространения холеры в России есть, но они минимальны, в 2023 году случаев заболевания на территории страны выявлено не было, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на руководителя группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения Филиппа Барбоза о том, что более миллиарда людей подвергаются риску заболевания холерой.
"В нашей стране риски холеры минимальны, но они есть. Поэтому мы делаем все, чтобы их не допустить", - сказала Попова.
Она отметила, что на сегодняшний день в России принимаются все необходимые меры по защите граждан от этого заболевания, в том числе созданы запасы отечественной вакцины, которая эффективно работает.
Шеврон сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Роспотребнадзор предложил Малави помощь в борьбе с холерой
23 января, 12:01
 
РоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала