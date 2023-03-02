https://ria.ru/20230302/kholera-1855253895.html

Роспотребнадзор завил, что риск распространения холеры в России минимален

Роспотребнадзор завил, что риск распространения холеры в России минимален - РИА Новости, 02.03.2023

Роспотребнадзор завил, что риск распространения холеры в России минимален

Риски распространения холеры в России есть, но они минимальны, в 2023 году случаев заболевания на территории страны выявлено не было, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T03:26

2023-03-02T03:26

2023-03-02T03:26

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792088708_0:396:2936:2048_1920x0_80_0_0_111d91a27f1f0c8b3df9141d09f42166.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Риски распространения холеры в России есть, но они минимальны, в 2023 году случаев заболевания на территории страны выявлено не было, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на руководителя группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения Филиппа Барбоза о том, что более миллиарда людей подвергаются риску заболевания холерой. "В нашей стране риски холеры минимальны, но они есть. Поэтому мы делаем все, чтобы их не допустить", - сказала Попова. Она отметила, что на сегодняшний день в России принимаются все необходимые меры по защите граждан от этого заболевания, в том числе созданы запасы отечественной вакцины, которая эффективно работает.

https://ria.ru/20230123/kholera-1846740429.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество