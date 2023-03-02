https://ria.ru/20230302/katastrofa-1855485780.html
Число жертв железнодорожной катастрофы в Греции выросло до 57
Число жертв железнодорожной катастрофы в Греции выросло до 57 - РИА Новости, 02.03.2023
Число жертв железнодорожной катастрофы в Греции выросло до 57
Число жертв железнодорожной катастрофы в Греции выросло до 57 человек, сообщает греческое общественное телевидение ERT со ссылкой на пожарную службу. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T20:36
2023-03-02T20:36
2023-03-02T20:36
в мире
греция
афины
салоники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855087747_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_18663f0db3d23dffe87c314f4a411e12.jpg
АФИНЫ, 2 мар - РИА Новости. Число жертв железнодорожной катастрофы в Греции выросло до 57 человек, сообщает греческое общественное телевидение ERT со ссылкой на пожарную службу. "На данный момент не опознаны 56 погибших", - сообщает ТВ. Около полуночи 1 марта между Афинами и Салониками, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути. Ранее в четверг телевидение ERT со ссылкой на пожарную службу сообщало, что начальник станции Ларисы, которому грозит серьезное обвинение, предстанет перед судебным следователем. Он подозревается в отправке пассажирского поезда не по тому пути. В настоящее время он арестован и признал свою ошибку.
https://ria.ru/20230301/avarii-1855095143.html
греция
афины
салоники
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855087747_333:93:2928:2039_1920x0_80_0_0_124b150410aaa52b48d1b7220baad1c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, афины, салоники
В мире, Греция, Афины, Салоники
Число жертв железнодорожной катастрофы в Греции выросло до 57
Число жертв железнодорожной катастрофы в Греции выросло до 57 человек