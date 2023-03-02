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Число жертв железнодорожной катастрофы в Греции выросло до 57 - РИА Новости, 02.03.2023
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20:36 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/katastrofa-1855485780.html
Число жертв железнодорожной катастрофы в Греции выросло до 57
Число жертв железнодорожной катастрофы в Греции выросло до 57 - РИА Новости, 02.03.2023
Число жертв железнодорожной катастрофы в Греции выросло до 57
Число жертв железнодорожной катастрофы в Греции выросло до 57 человек, сообщает греческое общественное телевидение ERT со ссылкой на пожарную службу. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T20:36
2023-03-02T20:36
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АФИНЫ, 2 мар - РИА Новости. Число жертв железнодорожной катастрофы в Греции выросло до 57 человек, сообщает греческое общественное телевидение ERT со ссылкой на пожарную службу. "На данный момент не опознаны 56 погибших", - сообщает ТВ. Около полуночи 1 марта между Афинами и Салониками, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути. Ранее в четверг телевидение ERT со ссылкой на пожарную службу сообщало, что начальник станции Ларисы, которому грозит серьезное обвинение, предстанет перед судебным следователем. Он подозревается в отправке пассажирского поезда не по тому пути. В настоящее время он арестован и признал свою ошибку.
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в мире, греция, афины, салоники
В мире, Греция, Афины, Салоники
Число жертв железнодорожной катастрофы в Греции выросло до 57

Число жертв железнодорожной катастрофы в Греции выросло до 57 человек

© AP Photo / George Kidonas/InTime NewsПожарные на месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция
Пожарные на месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© AP Photo / George Kidonas/InTime News
Пожарные на месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 2 мар - РИА Новости. Число жертв железнодорожной катастрофы в Греции выросло до 57 человек, сообщает греческое общественное телевидение ERT со ссылкой на пожарную службу.
"На данный момент не опознаны 56 погибших", - сообщает ТВ.
Около полуночи 1 марта между Афинами и Салониками, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути.
Ранее в четверг телевидение ERT со ссылкой на пожарную службу сообщало, что начальник станции Ларисы, которому грозит серьезное обвинение, предстанет перед судебным следователем. Он подозревается в отправке пассажирского поезда не по тому пути. В настоящее время он арестован и признал свою ошибку.
На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Крупные железнодорожные аварии и катастрофы в Европе в 2020-2023 годах
1 марта, 13:19
 
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