https://ria.ru/20230302/katastrofa-1855485780.html

Число жертв железнодорожной катастрофы в Греции выросло до 57

Число жертв железнодорожной катастрофы в Греции выросло до 57 - РИА Новости, 02.03.2023

Число жертв железнодорожной катастрофы в Греции выросло до 57

Число жертв железнодорожной катастрофы в Греции выросло до 57 человек, сообщает греческое общественное телевидение ERT со ссылкой на пожарную службу. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T20:36

2023-03-02T20:36

2023-03-02T20:36

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АФИНЫ, 2 мар - РИА Новости. Число жертв железнодорожной катастрофы в Греции выросло до 57 человек, сообщает греческое общественное телевидение ERT со ссылкой на пожарную службу. "На данный момент не опознаны 56 погибших", - сообщает ТВ. Около полуночи 1 марта между Афинами и Салониками, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути. Ранее в четверг телевидение ERT со ссылкой на пожарную службу сообщало, что начальник станции Ларисы, которому грозит серьезное обвинение, предстанет перед судебным следователем. Он подозревается в отправке пассажирского поезда не по тому пути. В настоящее время он арестован и признал свою ошибку.

https://ria.ru/20230301/avarii-1855095143.html

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в мире, греция, афины, салоники