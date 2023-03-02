https://ria.ru/20230302/izbirkom-1855503156.html

В ДНР назначили нового главу избиркома

В ДНР назначили нового главу избиркома - РИА Новости, 02.03.2023

В ДНР назначили нового главу избиркома

Председателем избиркома ДНР по результатам тайного голосования стал член избиркома республики Владимир Высоцкий, сообщил врио главы республики Денис Пушилин. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T23:46

2023-03-02T23:46

2023-03-02T23:46

политика

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

денис пушилин

владимир путин

воздушно-космические силы россии

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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Председателем избиркома ДНР по результатам тайного голосования стал член избиркома республики Владимир Высоцкий, сообщил врио главы республики Денис Пушилин. Ранее Центральная избирательная комиссия России во время заседания ЦИК в среду предложила кандидатуру члена избиркома ДНР Владимира Высоцкого для избрания на пост председателя избиркома республики. Пушилин заявил, что в четверг прошло первое заседание Избирательной комиссии Донецкой Народной Республики, в котором приняли участие 12 членов комиссии с правом решающего голоса. В режиме ВКС на связи были председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев. "На первом заседании были рассмотрены вопросы избрания счетной комиссии, председателя, заместителя председателя и секретаря Избирательной комиссии ДНР. В результате тайного голосования председателем Избиркома избран Владимир Высоцкий", - написал Пушилин в своем телеграм-канале. Врио главы ДНР добавил, что в единый день голосования 10 сентября 2023 года, помимо депутатов Народного совета республики, выберут 435 депутатов в 20 муниципальных образованиях. Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20230302/pasport-1855406994.html

https://ria.ru/20221021/er-1825533932.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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политика, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, денис пушилин, владимир путин, воздушно-космические силы россии