https://ria.ru/20230302/izbirkom-1855503156.html
В ДНР назначили нового главу избиркома
В ДНР назначили нового главу избиркома - РИА Новости, 02.03.2023
В ДНР назначили нового главу избиркома
Председателем избиркома ДНР по результатам тайного голосования стал член избиркома республики Владимир Высоцкий, сообщил врио главы республики Денис Пушилин. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T23:46
2023-03-02T23:46
2023-03-02T23:46
политика
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
денис пушилин
владимир путин
воздушно-космические силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811214959_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8bcbf61443f33cc5af5e2543a6f58717.jpg
ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Председателем избиркома ДНР по результатам тайного голосования стал член избиркома республики Владимир Высоцкий, сообщил врио главы республики Денис Пушилин. Ранее Центральная избирательная комиссия России во время заседания ЦИК в среду предложила кандидатуру члена избиркома ДНР Владимира Высоцкого для избрания на пост председателя избиркома республики. Пушилин заявил, что в четверг прошло первое заседание Избирательной комиссии Донецкой Народной Республики, в котором приняли участие 12 членов комиссии с правом решающего голоса. В режиме ВКС на связи были председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев. "На первом заседании были рассмотрены вопросы избрания счетной комиссии, председателя, заместителя председателя и секретаря Избирательной комиссии ДНР. В результате тайного голосования председателем Избиркома избран Владимир Высоцкий", - написал Пушилин в своем телеграм-канале. Врио главы ДНР добавил, что в единый день голосования 10 сентября 2023 года, помимо депутатов Народного совета республики, выберут 435 депутатов в 20 муниципальных образованиях. Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20230302/pasport-1855406994.html
https://ria.ru/20221021/er-1825533932.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811214959_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b95566f8c35af459b0ae0e01bf80f240.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, денис пушилин, владимир путин, воздушно-космические силы россии
Политика, Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика, Денис Пушилин, Владимир Путин, Воздушно-космические силы России
В ДНР назначили нового главу избиркома
Пушилин: председателем избиркома ДНР по результатам голосования стал Владимир Высоцкий