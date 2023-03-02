https://ria.ru/20230302/ispytaniya-1855390153.html

Рябков рассказал, при каком условии Россия начнет ядерные испытания

Рябков рассказал, при каком условии Россия начнет ядерные испытания - РИА Новости, 02.03.2023

Рябков рассказал, при каком условии Россия начнет ядерные испытания

Если США не возобновят ядерные испытания, Россия также не будет их начинать, однако нужно быть готовым к худшему, заявил на брифинге в Женеве заместитель... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T15:09

2023-03-02T15:09

2023-03-02T15:09

в мире

сергей рябков

женева (город)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Если США не возобновят ядерные испытания, Россия также не будет их начинать, однако нужно быть готовым к худшему, заявил на брифинге в Женеве заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. "Как сказал президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию, мы должны быть готовы последовать их примеру, в том случае если США решат возобновить ядерные испытания. Ключевое слово здесь "если": если США не начнут испытания, мы тоже не начнем, но мы должны быть готовы к худшему", - сказал Рябков. Ранее президент Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса". Путин также заявил, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов и Вашингтон задумывается о возможности испытания ядерного оружия. В связи с этим Путин поручил министерству обороны России и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы.

https://ria.ru/20230222/putin-1853571021.html

https://ria.ru/20230223/paritet-1853889686.html

женева (город)

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Ольга Фомченкова

в мире, сергей рябков, женева (город), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)