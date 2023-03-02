https://ria.ru/20230302/ispytaniya-1855390153.html
Рябков рассказал, при каком условии Россия начнет ядерные испытания
Рябков рассказал, при каком условии Россия начнет ядерные испытания - РИА Новости, 02.03.2023
Рябков рассказал, при каком условии Россия начнет ядерные испытания
Если США не возобновят ядерные испытания, Россия также не будет их начинать, однако нужно быть готовым к худшему, заявил на брифинге в Женеве заместитель... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T15:09
2023-03-02T15:09
2023-03-02T15:09
в мире
сергей рябков
женева (город)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Если США не возобновят ядерные испытания, Россия также не будет их начинать, однако нужно быть готовым к худшему, заявил на брифинге в Женеве заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. "Как сказал президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию, мы должны быть готовы последовать их примеру, в том случае если США решат возобновить ядерные испытания. Ключевое слово здесь "если": если США не начнут испытания, мы тоже не начнем, но мы должны быть готовы к худшему", - сказал Рябков. Ранее президент Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса". Путин также заявил, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов и Вашингтон задумывается о возможности испытания ядерного оружия. В связи с этим Путин поручил министерству обороны России и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы.
https://ria.ru/20230222/putin-1853571021.html
https://ria.ru/20230223/paritet-1853889686.html
женева (город)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей рябков, женева (город), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Сергей Рябков, Женева (город), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Рябков рассказал, при каком условии Россия начнет ядерные испытания
Замглавы МИД Рябков: Россия не начнет ядерные испытания, если их не возобновят США
ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Если США не возобновят ядерные испытания, Россия также не будет их начинать, однако нужно быть готовым к худшему, заявил на брифинге в Женеве заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Как сказал президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию, мы должны быть готовы последовать их примеру, в том случае если США решат возобновить ядерные испытания. Ключевое слово здесь "если": если США не начнут испытания, мы тоже не начнем, но мы должны быть готовы к худшему", - сказал Рябков.
Путин взорвал информационную бомбу
Ранее президент Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
Путин также заявил, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов и Вашингтон задумывается о возможности испытания ядерного оружия. В связи с этим Путин поручил министерству обороны России и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы.
Новый ядерный паритет рождается на Новой Земле