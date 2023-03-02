https://ria.ru/20230302/ispytaniya-1855325358.html

Россия будет вынуждена реагировать на ядерные испытания США, заявил МИД

Россия будет вынуждена реагировать на ядерные испытания США, заявил МИД - РИА Новости, 02.03.2023

Россия будет вынуждена реагировать на ядерные испытания США, заявил МИД

Ситуация вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) вызывает все большую тревогу из-за действий США, если Вашингтон все же решится... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T12:24

2023-03-02T12:24

2023-03-02T12:24

безопасность

россия

сша

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ядерное оружие

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ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Ситуация вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) вызывает все большую тревогу из-за действий США, если Вашингтон все же решится провести испытания, Москва будет вынуждена адекватно реагировать, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Всё большую тревогу вызывает ситуация вокруг ДВЗЯИ. Ответственность за то, что Договор за более чем четверть века своего существования так и не вступил в силу, лежит, по сути, на США, которые демонстративно отказались от его ратификации и проявляют очевидный настрой на возобновление испытаний", - сказал Рябков, выступая на на Конференции по разоружению в Женеве. "Мы не можем оставаться безучастными к происходящему. Если США всё-таки решатся на такой шаг и первыми проведут ядерные испытания, мы будем вынуждены адекватно реагировать. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен, - подчеркнул замминистра.

https://ria.ru/20230221/dsnv-1853470621.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ядерное оружие