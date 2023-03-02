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Россия будет вынуждена реагировать на ядерные испытания США, заявил МИД - РИА Новости, 02.03.2023
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12:24 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/ispytaniya-1855325358.html
Россия будет вынуждена реагировать на ядерные испытания США, заявил МИД
Россия будет вынуждена реагировать на ядерные испытания США, заявил МИД - РИА Новости, 02.03.2023
Россия будет вынуждена реагировать на ядерные испытания США, заявил МИД
Ситуация вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) вызывает все большую тревогу из-за действий США, если Вашингтон все же решится... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T12:24
2023-03-02T12:24
безопасность
россия
сша
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ядерное оружие
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ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Ситуация вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) вызывает все большую тревогу из-за действий США, если Вашингтон все же решится провести испытания, Москва будет вынуждена адекватно реагировать, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Всё большую тревогу вызывает ситуация вокруг ДВЗЯИ. Ответственность за то, что Договор за более чем четверть века своего существования так и не вступил в силу, лежит, по сути, на США, которые демонстративно отказались от его ратификации и проявляют очевидный настрой на возобновление испытаний", - сказал Рябков, выступая на на Конференции по разоружению в Женеве. "Мы не можем оставаться безучастными к происходящему. Если США всё-таки решатся на такой шаг и первыми проведут ядерные испытания, мы будем вынуждены адекватно реагировать. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен, - подчеркнул замминистра.
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безопасность, россия, сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ядерное оружие
Безопасность, Россия, США, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ядерное оружие
Россия будет вынуждена реагировать на ядерные испытания США, заявил МИД

Замглавы МИД Рябков: Россия будет вынуждена реагировать на ядерные испытания США

CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office / Испытание термоядерного взрывного устройства в США
Испытание термоядерного взрывного устройства в США - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office /
Испытание термоядерного взрывного устройства в США. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Ситуация вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) вызывает все большую тревогу из-за действий США, если Вашингтон все же решится провести испытания, Москва будет вынуждена адекватно реагировать, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Всё большую тревогу вызывает ситуация вокруг ДВЗЯИ. Ответственность за то, что Договор за более чем четверть века своего существования так и не вступил в силу, лежит, по сути, на США, которые демонстративно отказались от его ратификации и проявляют очевидный настрой на возобновление испытаний", - сказал Рябков, выступая на на Конференции по разоружению в Женеве.
"Мы не можем оставаться безучастными к происходящему. Если США всё-таки решатся на такой шаг и первыми проведут ядерные испытания, мы будем вынуждены адекватно реагировать. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен, - подчеркнул замминистра.
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
США с приостановкой ДСНВ получили то, что заслужили, заявил Медведев
21 февраля, 15:50
 
БезопасностьРоссияСШАСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ядерное оружие
 
 
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