https://ria.ru/20230302/iran-1855290542.html

СМИ: Израиль может ударить по Ирану во избежание получения Тегераном С-400

СМИ: Израиль может ударить по Ирану во избежание получения Тегераном С-400 - РИА Новости, 02.03.2023

СМИ: Израиль может ударить по Ирану во избежание получения Тегераном С-400

Иран хочет получить российские зенитные ракетные системы С-400, что в Израиле рассматривают как препятствие для возможного удара по объектам иранской ядерной... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T10:42

2023-03-02T10:42

2023-03-02T10:42

в мире

иран

израиль

тегеран (город)

биньямин нетаньяху

хосейн амир абдоллахиан

с-400 «триумф»

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Иран хочет получить российские зенитные ракетные системы С-400, что в Израиле рассматривают как препятствие для возможного удара по объектам иранской ядерной программы, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Отмечается, что в Израиле опасаются якобы возможного создания ядерного оружия Ираном из-за чего рассматривают возможность атаки. Как заявили агентству лица в Израиле и в США, перспектива получения Ираном систем С-400 может ускорить принятие решения об ударе со стороны Тель-Авива. В Израиле также считают, что, если Тегеран получит системы, это сократит возможности для вероятного удара, поэтому могут решить действовать быстрее. "Чем дольше вы ждете, тем сложнее это становится. Мы слишком долго ждали. Могу сказать, что сделаю все, что в моих силах, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия", - приводит агентство слова израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Ранее в Белом доме США утверждали, что взаимодействие Москвы и Тегерана в оборонной сфере достигло "полноценного партнерства", не приведя никаких доказательств своим утверждениям. Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. При этом доказательств поставок предоставлено не было. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опровергал информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для использования в боевых действиях на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.

https://ria.ru/20230225/raketa-1854299576.html

https://ria.ru/20230224/vizit-1854114347.html

иран

израиль

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, иран, израиль, тегеран (город), биньямин нетаньяху, хосейн амир абдоллахиан, с-400 «триумф»