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Киев не доказал поставки Тегераном беспилотников Москве, заявил МИД Ирана - РИА Новости, 02.03.2023
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01:00 02.03.2023 (обновлено: 01:07 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/iran-1855248301.html
Киев не доказал поставки Тегераном беспилотников Москве, заявил МИД Ирана
Киев не доказал поставки Тегераном беспилотников Москве, заявил МИД Ирана - РИА Новости, 02.03.2023
Киев не доказал поставки Тегераном беспилотников Москве, заявил МИД Ирана
Украина до сих пор не предоставила никаких документов по тому, что Россия применяла в ходе спецоперации якобы иранские беспилотники, заявил глава МИД Ирана... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T01:00
2023-03-02T01:07
в мире
россия
иран
хосейн амир абдоллахиан
украина
мария захарова
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Украина до сих пор не предоставила никаких документов по тому, что Россия применяла в ходе спецоперации якобы иранские беспилотники, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.Западные страны утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани 22 декабря назвал заявления о передаче беспилотников России необоснованными и вновь подтвердил, что Тегеран не поставлял дроны какой-либо стороне конфликта. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что тема закупки боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Позже министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что утверждения Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными.
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в мире, россия, иран, хосейн амир абдоллахиан, украина, мария захарова, сергей лавров, ситуация в днр и лнр
В мире, Россия, Иран, Хосейн Амир Абдоллахиан, Украина, Мария Захарова, Сергей Лавров, Ситуация в ДНР и ЛНР
Киев не доказал поставки Тегераном беспилотников Москве, заявил МИД Ирана

Глава МИД Ирана Абдоллахиан: Киев так и не доказал, что Тегеран поставляет России БПЛА

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Украина до сих пор не предоставила никаких документов по тому, что Россия применяла в ходе спецоперации якобы иранские беспилотники, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.
«

"Наши эксперты изучили эти фотографии, и они никак не связаны с Ираном. И вот уже четыре месяца мы ждем второго раунда переговоров и ожидаем, что они приедут и представят реальные документы, но украинская команда все время говорит, что через две недели, скоро, но ничего не происходит", - сказал он в интервью телеканалу CNN, когда ему показали фотографии якобы иранских дронов на Украине.

Западные страны утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани 22 декабря назвал заявления о передаче беспилотников России необоснованными и вновь подтвердил, что Тегеран не поставлял дроны какой-либо стороне конфликта.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что тема закупки боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Позже министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что утверждения Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными.
Иранские беспилотники Mohajer 6 и Karrar-3 на форуме Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
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В миреРоссияИранХосейн Амир АбдоллахианУкраинаМария ЗахароваСергей ЛавровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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