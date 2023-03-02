https://ria.ru/20230302/iran-1855248301.html

Киев не доказал поставки Тегераном беспилотников Москве, заявил МИД Ирана

Киев не доказал поставки Тегераном беспилотников Москве, заявил МИД Ирана - РИА Новости, 02.03.2023

Киев не доказал поставки Тегераном беспилотников Москве, заявил МИД Ирана

Украина до сих пор не предоставила никаких документов по тому, что Россия применяла в ходе спецоперации якобы иранские беспилотники, заявил глава МИД Ирана... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T01:00

2023-03-02T01:00

2023-03-02T01:07

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россия

иран

хосейн амир абдоллахиан

украина

мария захарова

сергей лавров

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Украина до сих пор не предоставила никаких документов по тому, что Россия применяла в ходе спецоперации якобы иранские беспилотники, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.Западные страны утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани 22 декабря назвал заявления о передаче беспилотников России необоснованными и вновь подтвердил, что Тегеран не поставлял дроны какой-либо стороне конфликта. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что тема закупки боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Позже министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что утверждения Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными.

https://ria.ru/20220816/bespilotnik-1809975044.html

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иран

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в мире, россия, иран, хосейн амир абдоллахиан, украина, мария захарова, сергей лавров, ситуация в днр и лнр