Киев не доказал поставки Тегераном беспилотников Москве, заявил МИД Ирана
Глава МИД Ирана Абдоллахиан: Киев так и не доказал, что Тегеран поставляет России БПЛА
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Украина до сих пор не предоставила никаких документов по тому, что Россия применяла в ходе спецоперации якобы иранские беспилотники, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.
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"Наши эксперты изучили эти фотографии, и они никак не связаны с Ираном. И вот уже четыре месяца мы ждем второго раунда переговоров и ожидаем, что они приедут и представят реальные документы, но украинская команда все время говорит, что через две недели, скоро, но ничего не происходит", - сказал он в интервью телеканалу CNN, когда ему показали фотографии якобы иранских дронов на Украине.
Западные страны утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани 22 декабря назвал заявления о передаче беспилотников России необоснованными и вновь подтвердил, что Тегеран не поставлял дроны какой-либо стороне конфликта.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что тема закупки боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Позже министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что утверждения Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными.