В парламенте Грузии депутаты подрались из-за законопроекта об иноагентах
Оппозиционные депутаты устроили потасовку в парламенте Грузии из-за проекта об иноагентах
© Sputnik / StringerПарламент Грузии
© Sputnik / Stringer
Парламент Грузии. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 2 мар - РИА Новости. Оппозиционные грузинские депутаты в четверг в парламенте пытались помешать началу рассмотрения законопроекта об иностранных агентах, произошла потасовка, кадры транслируют грузинские телекомпании.
Ранее депутаты оппозиционного движения "Сила народа" внесли в парламент Грузии законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые представляют парламентское большинство, сообщали журналистам, что намерены поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит на него вето, то депутаты постараются его преодолеть.
В здании парламента собрались представители оппозиционной партии "Единое национальное движение", представители различных СМИ и неправительственных организаций. Они встретили депутатов - сторонников законопроекта с плакатами с надписями "Вы авторы русского закона!" и "Мы теряем Европу!"
Некоторые оппозиционные депутаты, которые ранее объявили бойкот парламентской деятельности, вошли в зал, где должно было начаться комитетное слушание законопроекта, и попытались сорвать заседание. Их силой заставили выйти из зала, что стало причиной потасовки.
Вокруг здания парламента мобилизована патрульная полиция.