https://ria.ru/20230302/inoagenty-1855425825.html

В парламенте Грузии депутаты подрались из-за законопроекта об иноагентах

В парламенте Грузии депутаты подрались из-за законопроекта об иноагентах - РИА Новости, 02.03.2023

В парламенте Грузии депутаты подрались из-за законопроекта об иноагентах

Оппозиционные грузинские депутаты в четверг в парламенте пытались помешать началу рассмотрения законопроекта об иностранных агентах, произошла потасовка, кадры... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T16:49

2023-03-02T16:49

2023-03-02T16:49

в мире

грузия

саломе зурабишвили

иноагенты

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ТБИЛИСИ, 2 мар - РИА Новости. Оппозиционные грузинские депутаты в четверг в парламенте пытались помешать началу рассмотрения законопроекта об иностранных агентах, произошла потасовка, кадры транслируют грузинские телекомпании. Ранее депутаты оппозиционного движения "Сила народа" внесли в парламент Грузии законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые представляют парламентское большинство, сообщали журналистам, что намерены поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит на него вето, то депутаты постараются его преодолеть. В здании парламента собрались представители оппозиционной партии "Единое национальное движение", представители различных СМИ и неправительственных организаций. Они встретили депутатов - сторонников законопроекта с плакатами с надписями "Вы авторы русского закона!" и "Мы теряем Европу!" Некоторые оппозиционные депутаты, которые ранее объявили бойкот парламентской деятельности, вошли в зал, где должно было начаться комитетное слушание законопроекта, и попытались сорвать заседание. Их силой заставили выйти из зала, что стало причиной потасовки. Вокруг здания парламента мобилизована патрульная полиция.

https://radiosputnik.ria.ru/20230302/gruziya-1855337677.html

https://ria.ru/20230302/parlament-1855418617.html

грузия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, грузия, саломе зурабишвили, иноагенты