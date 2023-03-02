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У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 02.03.2023
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у берегов Индонезии, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T02:27
2023-03-02T02:27
2023-03-02T02:27
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
индонезия
в мире
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у берегов Индонезии, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировали в среду в 23.05 по времени UTC (2.05 четверга мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 88 километрах к юго-востоку от города Паданг. Очаг залегал на глубине 47 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
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европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), индонезия, в мире
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Индонезия, В мире
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7
EMSC: у берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7