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У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 02.03.2023

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у берегов Индонезии, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T02:27

2023-03-02T02:27

2023-03-02T02:27

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

индонезия

в мире

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у берегов Индонезии, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировали в среду в 23.05 по времени UTC (2.05 четверга мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 88 километрах к юго-востоку от города Паданг. Очаг залегал на глубине 47 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230301/zemletryasenie-1855018639.html

индонезия

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европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), индонезия, в мире