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Глава МИД Индии рассказал о разногласиях внутри G20 - РИА Новости, 02.03.2023
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08:47 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/indiya-1855267342.html
Глава МИД Индии рассказал о разногласиях внутри G20
Глава МИД Индии рассказал о разногласиях внутри G20 - РИА Новости, 02.03.2023
Глава МИД Индии рассказал о разногласиях внутри G20
Страны G20 имеют резкие расхождения во мнениях на ряд вопросов, но должны действовать вместе, как этого ожидает мир, заявил глава МИД Индии Субраманьям... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T08:47
2023-03-02T08:47
в мире
мид индии
большая двадцатка
субраманиам джайшанкар
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар – РИА Новости. Страны G20 имеют резкие расхождения во мнениях на ряд вопросов, но должны действовать вместе, как этого ожидает мир, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на открытии встречи глав МИД G20. "Впервые мы собрались вместе в разгар глобального кризиса и сегодня, в очередной раз, фактически сталкиваемся с многочисленными кризисами. К ним относятся последствия пандемии Covid, опасения по поводу цепочек поставок, побочные эффекты продолжающихся конфликтов, беспокойство по поводу долгового кризиса и нарушения климата. Рассматривая эти вопросы, мы не всегда придерживаемся единого мнения. Есть некоторые вопросы, вызывающие резкие расхождения во мнениях. Тем не менее, мы должны найти точки соприкосновения и указать направление, потому что это то, чего мир ожидает от нас", - сказал Джайшанкар. Он отметил, что повестка дня встречи включает проблемы продовольственной безопасности, удобрений и топлива и это важные вопросы для развивающихся стран. "Мы услышали опасения развивающихся стран в январе на саммите "Голос Глобального Юга". Такие вопросы не должны отодвигаться на периферию международного дискурса. Они действительно имеют решающее значение для мировой экономики, и к ним следует относиться как к таковым... Наряду с этим мир также должен стремиться к созданию более надежных и устойчивых цепочек поставок. Недавний опыт подчеркнул риски зависимости от ограниченных географических регионов", - добавил глава МИД Индии. По его словам, сегодняшняя ситуация требует, "чтобы мы продолжали выполнять наши международные обязательства". "Большая двадцатка" должна учитывать приоритеты и экономические озабоченности всех наших партнеров, особенно тех, кто более уязвим. Мы должны обеспечить ориентированное на спрос и устойчивое сотрудничество в целях развития, основанное на ответственности стран и прозрачности. Уважение суверенитета и территориальной целостности являются важнейшими руководящими принципами такого сотрудничества", - добавил Джайшанкар.
https://ria.ru/20230301/indiya-1855183819.html
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в мире, мид индии, большая двадцатка, субраманиам джайшанкар, индия
В мире, МИД Индии, Большая двадцатка, Субраманиам Джайшанкар, Индия
Глава МИД Индии рассказал о разногласиях внутри G20

Глава МИД Индии заявил о резких расхождениях во мнениях в G20 по некоторым вопросам

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк Перед началом саммита "Группы двадцати" в международном выставочном центре INTEX Osaka в Осаке, Япония. 28 июня 2019
 Перед началом саммита Группы двадцати в международном выставочном центре INTEX Osaka в Осаке, Япония. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар – РИА Новости. Страны G20 имеют резкие расхождения во мнениях на ряд вопросов, но должны действовать вместе, как этого ожидает мир, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на открытии встречи глав МИД G20.
"Впервые мы собрались вместе в разгар глобального кризиса и сегодня, в очередной раз, фактически сталкиваемся с многочисленными кризисами. К ним относятся последствия пандемии Covid, опасения по поводу цепочек поставок, побочные эффекты продолжающихся конфликтов, беспокойство по поводу долгового кризиса и нарушения климата. Рассматривая эти вопросы, мы не всегда придерживаемся единого мнения. Есть некоторые вопросы, вызывающие резкие расхождения во мнениях. Тем не менее, мы должны найти точки соприкосновения и указать направление, потому что это то, чего мир ожидает от нас", - сказал Джайшанкар.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
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Он отметил, что повестка дня встречи включает проблемы продовольственной безопасности, удобрений и топлива и это важные вопросы для развивающихся стран.
"Мы услышали опасения развивающихся стран в январе на саммите "Голос Глобального Юга". Такие вопросы не должны отодвигаться на периферию международного дискурса. Они действительно имеют решающее значение для мировой экономики, и к ним следует относиться как к таковым... Наряду с этим мир также должен стремиться к созданию более надежных и устойчивых цепочек поставок. Недавний опыт подчеркнул риски зависимости от ограниченных географических регионов", - добавил глава МИД Индии.
По его словам, сегодняшняя ситуация требует, "чтобы мы продолжали выполнять наши международные обязательства".
"Большая двадцатка" должна учитывать приоритеты и экономические озабоченности всех наших партнеров, особенно тех, кто более уязвим. Мы должны обеспечить ориентированное на спрос и устойчивое сотрудничество в целях развития, основанное на ответственности стран и прозрачности. Уважение суверенитета и территориальной целостности являются важнейшими руководящими принципами такого сотрудничества", - добавил Джайшанкар.
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