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В Госдуме попросили проверить факты продажи "чудодейственных грибов" - РИА Новости, 02.03.2023
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03:42 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/griby-1855254232.html
В Госдуме попросили проверить факты продажи "чудодейственных грибов"
В Госдуме попросили проверить факты продажи "чудодейственных грибов" - РИА Новости, 02.03.2023
В Госдуме попросили проверить факты продажи "чудодейственных грибов"
Депутат Госдумы Султан Хамзаев попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову провести проверку по фактам продажи сушеных ядовитых грибов с "чудодейственными... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T03:42
2023-03-02T03:42
россия
султан хамзаев
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову провести проверку по фактам продажи сушеных ядовитых грибов с "чудодейственными свойствами", копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости. Как добавил депутат, в сети также распространяется информация "о чудодейственных свойствах сушенных ядовитых грибов". Наркологи и эксперты уверены, что грибы не вызывают у людей "ничего, кроме как наркотической зависимости и психических заболеваний", напомнил политик. "Уважаемая Анна Юрьевна, прошу вас дать поручение провести проверку подобных фактов. Со своей стороны готовы к совместной работе с целью определения рисков и дальнейшего оперативного пресечения новой угрозы", - добавляется в обращении. Роспотребнадзор ранее уже предупреждал, что употребление мухоморов, а также препаратов на их основе опасно, в грибах содержится ряд токсичных соединений и комплекс ядов. Так ведомство прокомментировало сообщения в октябре прошлого года, когда в СМИ писали, что в России растет число отравлений таблетками из мухоморов, которые, как уверяют продавцы, подходят для лечения депрессии и хронических головных болей.
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россия, султан хамзаев, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова
Россия, Султан Хамзаев, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Анна Попова
В Госдуме попросили проверить факты продажи "чудодейственных грибов"

Депутат Хамзаев попросил Роспотребнадзор проверить факты продажи "чудодейственных грибов"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЧлен Общественной палаты РФ Султан Хамзаев
Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову провести проверку по фактам продажи сушеных ядовитых грибов с "чудодейственными свойствами", копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"Хочу проинформировать вас о том, что в России набирает обороты так называемый "Мухоморный микродозинг". Наши граждане начинают использовать ядовитые грибы с целью получения "новых ощущений", а эта продукция начинает открыто продаваться в ресторанах, барах и в сети Интернет", - указал Хамзаев в обращении.
Как добавил депутат, в сети также распространяется информация "о чудодейственных свойствах сушенных ядовитых грибов". Наркологи и эксперты уверены, что грибы не вызывают у людей "ничего, кроме как наркотической зависимости и психических заболеваний", напомнил политик.
"Уважаемая Анна Юрьевна, прошу вас дать поручение провести проверку подобных фактов. Со своей стороны готовы к совместной работе с целью определения рисков и дальнейшего оперативного пресечения новой угрозы", - добавляется в обращении.
Роспотребнадзор ранее уже предупреждал, что употребление мухоморов, а также препаратов на их основе опасно, в грибах содержится ряд токсичных соединений и комплекс ядов. Так ведомство прокомментировало сообщения в октябре прошлого года, когда в СМИ писали, что в России растет число отравлений таблетками из мухоморов, которые, как уверяют продавцы, подходят для лечения депрессии и хронических головных болей.
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РоссияСултан ХамзаевГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна Попова
 
 
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