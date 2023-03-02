В Госдуме попросили проверить факты продажи "чудодейственных грибов"
Депутат Хамзаев попросил Роспотребнадзор проверить факты продажи "чудодейственных грибов"
Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову провести проверку по фактам продажи сушеных ядовитых грибов с "чудодейственными свойствами", копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Хочу проинформировать вас о том, что в России набирает обороты так называемый "Мухоморный микродозинг". Наши граждане начинают использовать ядовитые грибы с целью получения "новых ощущений", а эта продукция начинает открыто продаваться в ресторанах, барах и в сети Интернет", - указал Хамзаев в обращении.
Как добавил депутат, в сети также распространяется информация "о чудодейственных свойствах сушенных ядовитых грибов". Наркологи и эксперты уверены, что грибы не вызывают у людей "ничего, кроме как наркотической зависимости и психических заболеваний", напомнил политик.
"Уважаемая Анна Юрьевна, прошу вас дать поручение провести проверку подобных фактов. Со своей стороны готовы к совместной работе с целью определения рисков и дальнейшего оперативного пресечения новой угрозы", - добавляется в обращении.
Роспотребнадзор ранее уже предупреждал, что употребление мухоморов, а также препаратов на их основе опасно, в грибах содержится ряд токсичных соединений и комплекс ядов. Так ведомство прокомментировало сообщения в октябре прошлого года, когда в СМИ писали, что в России растет число отравлений таблетками из мухоморов, которые, как уверяют продавцы, подходят для лечения депрессии и хронических головных болей.