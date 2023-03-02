https://ria.ru/20230302/griby-1855254232.html

В Госдуме попросили проверить факты продажи "чудодейственных грибов"

В Госдуме попросили проверить факты продажи "чудодейственных грибов" - РИА Новости, 02.03.2023

В Госдуме попросили проверить факты продажи "чудодейственных грибов"

Депутат Госдумы Султан Хамзаев попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову провести проверку по фактам продажи сушеных ядовитых грибов с "чудодейственными... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T03:42

2023-03-02T03:42

2023-03-02T03:42

россия

султан хамзаев

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову провести проверку по фактам продажи сушеных ядовитых грибов с "чудодейственными свойствами", копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости. Как добавил депутат, в сети также распространяется информация "о чудодейственных свойствах сушенных ядовитых грибов". Наркологи и эксперты уверены, что грибы не вызывают у людей "ничего, кроме как наркотической зависимости и психических заболеваний", напомнил политик. "Уважаемая Анна Юрьевна, прошу вас дать поручение провести проверку подобных фактов. Со своей стороны готовы к совместной работе с целью определения рисков и дальнейшего оперативного пресечения новой угрозы", - добавляется в обращении. Роспотребнадзор ранее уже предупреждал, что употребление мухоморов, а также препаратов на их основе опасно, в грибах содержится ряд токсичных соединений и комплекс ядов. Так ведомство прокомментировало сообщения в октябре прошлого года, когда в СМИ писали, что в России растет число отравлений таблетками из мухоморов, которые, как уверяют продавцы, подходят для лечения депрессии и хронических головных болей.

https://ria.ru/20230228/redan-1854803120.html

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россия, султан хамзаев, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова