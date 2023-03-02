https://ria.ru/20230302/gretsiya-1855331743.html
Жертвами железнодорожной катастрофы в Греции стали не менее 46 человек
Жертвами железнодорожной катастрофы в Греции стали не менее 46 человек - РИА Новости, 02.03.2023
Жертвами железнодорожной катастрофы в Греции стали не менее 46 человек
Жертвами железнодорожной катастрофы в Греции стали не менее 46 человек, сообщил представитель пожарной службы Греции Василис Ватракояннис. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T12:48
2023-03-02T12:48
2023-03-02T12:48
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АФИНЫ, 2 мар - РИА Новости. Жертвами железнодорожной катастрофы в Греции стали не менее 46 человек, сообщил представитель пожарной службы Греции Василис Ватракояннис. Около полуночи 1 марта между Афинами и Салониками, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути. "Поисково-эвакуационные работы на месте железнодорожной аварии продолжаются и сегодня. Действия пожарных расчетов в настоящее время сосредоточены на вагоне-ресторане, который раздавлен в столкновении пассажирским вагоном. Сегодня утром из него было извлечено в общей сложности семь обгоревших тел. Подтвержденное число погибших на данный момент составляет 46 человек", - сообщил Ватракояннис. По его словам, для продолжения поисковой операции придется резать металл специальными машинами и удалять металлические фрагменты. Ранее пожарная служба сообщила, что госпитализированы были 72 человека, 15 из них выписали, в больницах остаются 57 человек, в том числе шестеро в реанимации. Ватракояннис сообщил, что после пожара в вагоне-ресторане температура была порядка 1300 градусов Цельсия.
https://ria.ru/20230301/poezda-1855231982.html
https://ria.ru/20230301/avarii-1855095143.html
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РИА Новости
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в мире, греция, афины, салоники
В мире, Греция, Афины, Салоники
Жертвами железнодорожной катастрофы в Греции стали не менее 46 человек
Пожарная служба сообщила о 46 погибших в железнодорожной катастрофе в Греции
АФИНЫ, 2 мар - РИА Новости. Жертвами железнодорожной катастрофы в Греции стали не менее 46 человек, сообщил представитель пожарной службы Греции Василис Ватракояннис.
Около полуночи 1 марта между Афинами
и Салониками
, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути.
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"Поисково-эвакуационные работы на месте железнодорожной аварии продолжаются и сегодня. Действия пожарных расчетов в настоящее время сосредоточены на вагоне-ресторане, который раздавлен в столкновении пассажирским вагоном. Сегодня утром из него было извлечено в общей сложности семь обгоревших тел. Подтвержденное число погибших на данный момент составляет 46 человек", - сообщил Ватракояннис.
По его словам, для продолжения поисковой операции придется резать металл специальными машинами и удалять металлические фрагменты.
Ранее пожарная служба сообщила, что госпитализированы были 72 человека, 15 из них выписали, в больницах остаются 57 человек, в том числе шестеро в реанимации.
Ватракояннис сообщил, что после пожара в вагоне-ресторане температура была порядка 1300 градусов Цельсия.
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