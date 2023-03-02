https://ria.ru/20230302/gretsiya-1855331743.html

Жертвами железнодорожной катастрофы в Греции стали не менее 46 человек

Жертвами железнодорожной катастрофы в Греции стали не менее 46 человек - РИА Новости, 02.03.2023

Жертвами железнодорожной катастрофы в Греции стали не менее 46 человек

Жертвами железнодорожной катастрофы в Греции стали не менее 46 человек, сообщил представитель пожарной службы Греции Василис Ватракояннис. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T12:48

2023-03-02T12:48

2023-03-02T12:48

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АФИНЫ, 2 мар - РИА Новости. Жертвами железнодорожной катастрофы в Греции стали не менее 46 человек, сообщил представитель пожарной службы Греции Василис Ватракояннис. Около полуночи 1 марта между Афинами и Салониками, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути. "Поисково-эвакуационные работы на месте железнодорожной аварии продолжаются и сегодня. Действия пожарных расчетов в настоящее время сосредоточены на вагоне-ресторане, который раздавлен в столкновении пассажирским вагоном. Сегодня утром из него было извлечено в общей сложности семь обгоревших тел. Подтвержденное число погибших на данный момент составляет 46 человек", - сообщил Ватракояннис. По его словам, для продолжения поисковой операции придется резать металл специальными машинами и удалять металлические фрагменты. Ранее пожарная служба сообщила, что госпитализированы были 72 человека, 15 из них выписали, в больницах остаются 57 человек, в том числе шестеро в реанимации. Ватракояннис сообщил, что после пожара в вагоне-ресторане температура была порядка 1300 градусов Цельсия.

https://ria.ru/20230301/poezda-1855231982.html

https://ria.ru/20230301/avarii-1855095143.html

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Ольга Фомченкова

в мире, греция, афины, салоники