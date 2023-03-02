https://ria.ru/20230302/granata-1855362098.html

В Красноярске проверяют информацию о мужчине с гранатой в такси

В Красноярске проверяют информацию о мужчине с гранатой в такси - РИА Новости, 02.03.2023

В Красноярске проверяют информацию о мужчине с гранатой в такси

Красноярская полиция проводит проверку после появления информации о пассажире такси, который якобы начал разбирать гранату в салоне авто, сообщает региональный... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T13:49

2023-03-02T13:49

2023-03-02T13:51

происшествия

красноярский край

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 2 мар - РИА Новости. Красноярская полиция проводит проверку после появления информации о пассажире такси, который якобы начал разбирать гранату в салоне авто, сообщает региональный главк МВД. "По данному факту сотрудниками МУ МВД России "Красноярское" инициировано проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств", - говорится в ответе ведомства. Ранее в социальных сетях появилось видео с регистратора, на котором мужчина на переднем сидении автомобиля держит предмет, похожий на разобранную гранату, и замечает, что заряд не тротиловый, а пороховой. Водитель потом просмотрел эти кадры и понял, что боевой части в гранате нет, говорится в пояснении к видео.

https://ria.ru/20221229/taksi-1842287548.html

красноярский край

красноярск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, красноярский край, красноярск