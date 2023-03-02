https://ria.ru/20230302/granata-1855362098.html
В Красноярске проверяют информацию о мужчине с гранатой в такси
В Красноярске проверяют информацию о мужчине с гранатой в такси - РИА Новости, 02.03.2023
В Красноярске проверяют информацию о мужчине с гранатой в такси
Красноярская полиция проводит проверку после появления информации о пассажире такси, который якобы начал разбирать гранату в салоне авто, сообщает региональный... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:49
2023-03-02T13:49
2023-03-02T13:51
происшествия
красноярский край
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 2 мар - РИА Новости. Красноярская полиция проводит проверку после появления информации о пассажире такси, который якобы начал разбирать гранату в салоне авто, сообщает региональный главк МВД. "По данному факту сотрудниками МУ МВД России "Красноярское" инициировано проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств", - говорится в ответе ведомства. Ранее в социальных сетях появилось видео с регистратора, на котором мужчина на переднем сидении автомобиля держит предмет, похожий на разобранную гранату, и замечает, что заряд не тротиловый, а пороховой. Водитель потом просмотрел эти кадры и понял, что боевой части в гранате нет, говорится в пояснении к видео.
https://ria.ru/20221229/taksi-1842287548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, красноярск
Происшествия, Красноярский край, Красноярск
В Красноярске проверяют информацию о мужчине с гранатой в такси
В Красноярске полиция проверяет информацию о мужчине, разбиравшем гранату в такси
КРАСНОЯРСК, 2 мар - РИА Новости. Красноярская полиция проводит проверку после появления информации о пассажире такси, который якобы начал разбирать гранату в салоне авто, сообщает региональный главк МВД.
"По данному факту сотрудниками МУ МВД России "Красноярское" инициировано проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств", - говорится в ответе ведомства.
Ранее в социальных сетях появилось видео с регистратора, на котором мужчина на переднем сидении автомобиля держит предмет, похожий на разобранную гранату, и замечает, что заряд не тротиловый, а пороховой. Водитель потом просмотрел эти кадры и понял, что боевой части в гранате нет, говорится в пояснении к видео.
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