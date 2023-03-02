Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске проверяют информацию о мужчине с гранатой в такси - РИА Новости, 02.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 02.03.2023 (обновлено: 13:51 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/granata-1855362098.html
В Красноярске проверяют информацию о мужчине с гранатой в такси
В Красноярске проверяют информацию о мужчине с гранатой в такси - РИА Новости, 02.03.2023
В Красноярске проверяют информацию о мужчине с гранатой в такси
Красноярская полиция проводит проверку после появления информации о пассажире такси, который якобы начал разбирать гранату в салоне авто, сообщает региональный... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:49
2023-03-02T13:51
происшествия
красноярский край
красноярск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
КРАСНОЯРСК, 2 мар - РИА Новости. Красноярская полиция проводит проверку после появления информации о пассажире такси, который якобы начал разбирать гранату в салоне авто, сообщает региональный главк МВД. "По данному факту сотрудниками МУ МВД России "Красноярское" инициировано проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств", - говорится в ответе ведомства. Ранее в социальных сетях появилось видео с регистратора, на котором мужчина на переднем сидении автомобиля держит предмет, похожий на разобранную гранату, и замечает, что заряд не тротиловый, а пороховой. Водитель потом просмотрел эти кадры и понял, что боевой части в гранате нет, говорится в пояснении к видео.
https://ria.ru/20221229/taksi-1842287548.html
красноярский край
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край, красноярск
Происшествия, Красноярский край, Красноярск
В Красноярске проверяют информацию о мужчине с гранатой в такси

В Красноярске полиция проверяет информацию о мужчине, разбиравшем гранату в такси

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 2 мар - РИА Новости. Красноярская полиция проводит проверку после появления информации о пассажире такси, который якобы начал разбирать гранату в салоне авто, сообщает региональный главк МВД.
"По данному факту сотрудниками МУ МВД России "Красноярское" инициировано проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств", - говорится в ответе ведомства.
Ранее в социальных сетях появилось видео с регистратора, на котором мужчина на переднем сидении автомобиля держит предмет, похожий на разобранную гранату, и замечает, что заряд не тротиловый, а пороховой. Водитель потом просмотрел эти кадры и понял, что боевой части в гранате нет, говорится в пояснении к видео.
Машины такси на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Путин подписал закон о регулировании работы такси
29 декабря 2022, 17:21
 
ПроисшествияКрасноярский крайКрасноярск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала