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В Госдуму внесли законопроект о дополнительной поддержке регионов - РИА Новости, 02.03.2023
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17:08 02.03.2023 (обновлено: 17:14 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/gosduma-1855434606.html
В Госдуму внесли законопроект о дополнительной поддержке регионов
В Госдуму внесли законопроект о дополнительной поддержке регионов - РИА Новости, 02.03.2023
В Госдуму внесли законопроект о дополнительной поддержке регионов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров внесли в Госдуму законопроект, направленный на дополнительную... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T17:08
2023-03-02T17:14
экономика
россия
вячеслав володин
андрей макаров
госдума рф
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров внесли в Госдуму законопроект, направленный на дополнительную поддержку регионов России, в том числе на увеличение до 300 миллиардов общего объема предоставляемых им казначейских кредитов, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ подготовлен в целях реализации мер поддержки регионов, обеспечивающих повышение качества жизни граждан, предусмотренных посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ от 21 февраля 2023 года. Законопроект, в частности, предусматривает возможность предоставления в 2023 году региональным бюджетам бюджетных кредитов по ставке 0,1% годовых на срок до апреля 2024 года в целях опережающего финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта и текущего ремонта, приобретения объектов, находящихся в региональной (муниципальной собственности), для реализации которых принимаемые расходные обязательства софинансируются из федерального бюджета. Предложения по распределению таких кредитов будут предварительно рассматриваться парламентской комиссией по перераспределению бюджетных ассигнований. Эти изменения вносятся для решения поставленной главой государства задачи "по значительному ускорению обновления социальной инфраструктуры, в том числе объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, расселения аварийного жилья, комплексного развития сельских территорий", следует из пояснительной записки. В целях решения задачи обновления общественного транспорта на основе современных технологий, в первую очередь, в малых городах и сельских территориях, законопроект увеличивает до 300 миллиардов с 250 миллиардов рублей общий объем запланированных к предоставлению в текущем году бюджетам регионов специальных казначейских кредитов, выдаваемых на срок 15 лет по ставке 3% годовых. Кроме того, вносится ряд изменений "для обеспечения высокой отдачи и результативности выделяемых дополнительных бюджетных средств на предоставление специальных казначейских кредитов и бюджетных кредитов в целях опережающего финансирования капитальных вложений". Так, вводится казначейское сопровождение в отношении контрактов, источником финансового обеспечения которых являются данные кредиты, что "будет способствовать повышению эффективности использования бюджетных средств", поясняют разработчики. Также обеспечивается возможность внесения изменений в 2023 году в сводные бюджетные росписи бюджетов субъектов РФ без внесения изменений в законы об их бюджетах в случае предоставления из федерального бюджета данных кредитов. Это "позволит оперативно и своевременно использовать выделяемые бюджетные средства", считают разработчики. В случае принятия закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
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экономика, россия, вячеслав володин, андрей макаров, госдума рф
Экономика, Россия, Вячеслав Володин, Андрей Макаров, Госдума РФ
В Госдуму внесли законопроект о дополнительной поддержке регионов

Володин и Макаров внесли в Госдуму законопроект о дополнительной поддержке регионов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров внесли в Госдуму законопроект, направленный на дополнительную поддержку регионов России, в том числе на увеличение до 300 миллиардов общего объема предоставляемых им казначейских кредитов, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ подготовлен в целях реализации мер поддержки регионов, обеспечивающих повышение качества жизни граждан, предусмотренных посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ от 21 февраля 2023 года.
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Законопроект, в частности, предусматривает возможность предоставления в 2023 году региональным бюджетам бюджетных кредитов по ставке 0,1% годовых на срок до апреля 2024 года в целях опережающего финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта и текущего ремонта, приобретения объектов, находящихся в региональной (муниципальной собственности), для реализации которых принимаемые расходные обязательства софинансируются из федерального бюджета. Предложения по распределению таких кредитов будут предварительно рассматриваться парламентской комиссией по перераспределению бюджетных ассигнований.
Эти изменения вносятся для решения поставленной главой государства задачи "по значительному ускорению обновления социальной инфраструктуры, в том числе объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, расселения аварийного жилья, комплексного развития сельских территорий", следует из пояснительной записки.
В целях решения задачи обновления общественного транспорта на основе современных технологий, в первую очередь, в малых городах и сельских территориях, законопроект увеличивает до 300 миллиардов с 250 миллиардов рублей общий объем запланированных к предоставлению в текущем году бюджетам регионов специальных казначейских кредитов, выдаваемых на срок 15 лет по ставке 3% годовых.
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Кроме того, вносится ряд изменений "для обеспечения высокой отдачи и результативности выделяемых дополнительных бюджетных средств на предоставление специальных казначейских кредитов и бюджетных кредитов в целях опережающего финансирования капитальных вложений". Так, вводится казначейское сопровождение в отношении контрактов, источником финансового обеспечения которых являются данные кредиты, что "будет способствовать повышению эффективности использования бюджетных средств", поясняют разработчики.
Также обеспечивается возможность внесения изменений в 2023 году в сводные бюджетные росписи бюджетов субъектов РФ без внесения изменений в законы об их бюджетах в случае предоставления из федерального бюджета данных кредитов. Это "позволит оперативно и своевременно использовать выделяемые бюджетные средства", считают разработчики. В случае принятия закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
 
ЭкономикаРоссияВячеслав ВолодинАндрей МакаровГосдума РФ
 
 
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