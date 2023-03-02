https://ria.ru/20230302/golod-1855075295.html

Призрак голода. Чем Европа расплачивается за антироссийские санкции

Призрак голода. Чем Европа расплачивается за антироссийские санкции - РИА Новости, 02.03.2023

Призрак голода. Чем Европа расплачивается за антироссийские санкции

В Великобритании цены на овощи взлетели в четыре раза, возник острый дефицит. Крупнейшие сети супермаркетов вынуждены нормировать продажи. Союз фермеров... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T08:00

2023-03-02T08:00

2023-03-02T08:11

экономика

великобритания

европа

терез коффи

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

насекомые

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Надежда Сарапина. В Великобритании цены на овощи взлетели в четыре раза, возник острый дефицит. Крупнейшие сети супермаркетов вынуждены нормировать продажи. Союз фермеров призывает власти поддержать энергоемкие секторы сельского хозяйства. А правительство предлагает населению перейти на корнеплоды.Выстрел в ногуПо три огурца, помидора или перца в одни руки — как в первые послевоенные годы. Салат, брокколи, цветную капусту, малину тоже продают с ограничениями. Правительство объясняет: это из-за неожиданного похолодания в Испании и Марокко.Однако люди видят причины всех бед в недальновидной политике Лондона: сначала — Brexit, теперь — отказ от российских энергоресурсов. Тарифы на электроэнергию увеличились в несколько раз, теплицы обходятся слишком дорого. Но в ответ на просьбы фермеров о поддержке министр окружающей среды Тереза Коффи заявила, что "не может контролировать погоду в Испании", и посоветовала заменить салат и помидоры репой и другими корнеплодами. По ее словам, дефицит сохранится в течение месяца.Тем же, кому не хватает денег на еду, она предлагает больше трудиться. "Один из лучших способов увеличить доходы — поработать дополнительно несколько часов, повысить квалификацию", — указала министр.Председатель Национального союза фермеров Минетт Баттерс предупреждает: легкомысленное отношение к сельскому хозяйству приведет к замедлению экономики. Выход из ЕС сделал невыгодными поставки продовольствия в Великобританию. Грузовики не могут загружаться местными товарами, как это было раньше, и вынуждены возвращаться пустыми. Страна слишком зависит от импорта, продовольственная безопасность под угрозой.По мнению директора Британской ассоциации производителей Джека Уорда, трудности вызваны инфляцией. Электроэнергия и рабочая сила подорожали, тепличные хозяйства разоряются. Кроме того, сокращается ассортимент выращиваемой продукции.Новая роскошьХотя в континентальных странах, таких как Испания или Франция, дефицита нет, цены подскочили и там.Директор фонда энергетического развития Сергей Пикин обращает внимание на то, что с энергоресурсами в ЕС все в порядке, запасов СПГ пока достаточно. Проблема в тарифах. "В Великобританию российский газ не поступает. Нефть и нефтепродукты покупают через третьи страны. В частности, Индию. Сложное транспортное плечо, естественно, сказывается на конечном потребителе", — поясняет он.Что касается овощей — дешевле были бы поставки из Китая. "Но это полная перестройка логистики. Полагаю, правительство Британии способно помочь своим фермерам. Вопрос в приоритетах — тратить на оборонку или сельское хозяйство", — рассуждает Пикин.Независимый эксперт Леонид Хазанов напоминает, что в Лондоне не раз заявляли о поддержке национального сельского хозяйства, но конкретных шагов предприняли немного. В прошлом году разрешили применение нетоксичных пестицидов при посеве сахарной свеклы. Однако повышенные пошлины на импорт минеральных удобрений не отменили, хотя фермеры страдают из-за дороговизны агрохимикатов. А высокие цены на газ не позволяют полностью обеспечить внутреннее производство минеральных удобрений, птицеводство и другие энергоемкие отрасли.И, разумеется, потакание Украине — во всем. Польские фермеры устроили акцию протеста против ввоза украинского зерна — низкокачественный дешевый продукт поставил их на грань разорения. Они не могут продать собственную пшеницу даже на треть дешевле, чем во время сбора урожая. Тем не менее Еврокомиссия продлила экспортные послабления для Киева еще на год.Грядущие перспективыЕсть идея облегчить продовольственный кризис продуктами из переработанных насекомых. В Варшаве супермаркеты предлагают сверчки от финской компании Griidy. В виде муки, приготовленные на гриле. Есть также смеси для фалафеля, спагетти болоньезе и выпечки. В ЕС сверчки, мучные черви, личинки моли разрешены в качестве белковой добавки вместо мяса. Это якобы снизит азотные выбросы от животноводства.Порошок из насекомых подмешивают к зерновым батончикам, печенью, макаронам. Для этого нужна специальная маркировка, поскольку возможна аллергия. Впрочем, опросы показывают, что европейцы такой еде совсем не рады. Британская газета Express сообщает, что даже среди самой лояльной группы — в возрасте от 18 до 24 лет — насекомых и культивированное мясо готовы попробовать не больше 49 процентов. В категории 65 плюс — всего 26 процентов."Не стоит ожидать, что пища из насекомых получит повсеместное распространение в Великобритании и других странах Европы", — говорит Леонид Хазанов. По его словам, население психологически к этому не готово, а фермы по выращиванию калорийных насекомых быстро не появятся — этот бизнес не менее затратный, чем птицеводство или животноводство."Репа тоже не заменит привычные овощи, как бы того ни хотела министр окружающей среды: все-таки это довольно специфический корнеплод, его не рекомендуют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени или почек", — добавляет эксперт.Бездействие властей обернется большими бедами: ускоренным сокращением посевных площадей, падением урожая, разорением фермеров и дальнейшим ростом цен.

https://ria.ru/20230228/torgovlya-1853677329.html

https://ria.ru/20230225/litiy-1853523587.html

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экономика, великобритания, европа, терез коффи, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, насекомые