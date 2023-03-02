https://ria.ru/20230302/germaniya-1855284021.html

Германия зависит от США даже в деле о "Северных потоках", считает эксперт

Германия зависит от США даже в деле о "Северных потоках", считает эксперт - РИА Новости, 02.03.2023

Германия зависит от США даже в деле о "Северных потоках", считает эксперт

Внешняя политика ФРГ сейчас полностью зависит от США, поэтому немцы будут придерживаться позиции американцев и до конца хранить молчание о произошедшем на... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T10:21

2023-03-02T10:21

2023-03-02T10:21

сша

александр камкин

алексей миллер

северный поток

северный поток — 2

германия

авария на "северных потоках"

в мире

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Внешняя политика ФРГ сейчас полностью зависит от США, поэтому немцы будут придерживаться позиции американцев и до конца хранить молчание о произошедшем на газопроводах "Северный поток", заявил РИА Новости старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин, комментируя слова посла ФРГ в РФ Андреаса фон Гайра. Ранее посол Германии в Москве объяснил молчание западных лидеров о подрыве "Северного потока" и "Северного потока 2" тем, что расследование еще не завершено. "Расследование еще продолжается, но явно идет по, скажем так, неверному пути. Более того разоблачение американского журналиста Саймона Херша делает однозначный вывод о вовлеченности американцев, норвежцев в данный террористический акт. Германия стала фактически страной, против которой была направлена данная террористическая атака, но германская внешняя политика целиком и полностью зависит от США. Поэтому я думаю, что Берлин будет до конца хранить молчание и делать вид, что все идет по плану. У него сейчас нет свободы действий, и заявить что-то другое, пойти против позиции старших партнеров он не может", - сказал он. Эксперт также отметил слова посла, заявившего, что Россия пока не предоставила собственный отчет о проведённом расследовании. В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.

https://ria.ru/20230301/germaniya-1855123891.html

https://ria.ru/20230301/plan-1855238188.html

сша

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сша, александр камкин, алексей миллер, северный поток, северный поток — 2, германия, авария на "северных потоках", в мире