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Германия зависит от США даже в деле о "Северных потоках", считает эксперт - РИА Новости, 02.03.2023
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10:21 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/germaniya-1855284021.html
Германия зависит от США даже в деле о "Северных потоках", считает эксперт
Германия зависит от США даже в деле о "Северных потоках", считает эксперт - РИА Новости, 02.03.2023
Германия зависит от США даже в деле о "Северных потоках", считает эксперт
Внешняя политика ФРГ сейчас полностью зависит от США, поэтому немцы будут придерживаться позиции американцев и до конца хранить молчание о произошедшем на... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T10:21
2023-03-02T10:21
сша
александр камкин
алексей миллер
северный поток
северный поток — 2
германия
авария на "северных потоках"
в мире
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Внешняя политика ФРГ сейчас полностью зависит от США, поэтому немцы будут придерживаться позиции американцев и до конца хранить молчание о произошедшем на газопроводах "Северный поток", заявил РИА Новости старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин, комментируя слова посла ФРГ в РФ Андреаса фон Гайра. Ранее посол Германии в Москве объяснил молчание западных лидеров о подрыве "Северного потока" и "Северного потока 2" тем, что расследование еще не завершено. "Расследование еще продолжается, но явно идет по, скажем так, неверному пути. Более того разоблачение американского журналиста Саймона Херша делает однозначный вывод о вовлеченности американцев, норвежцев в данный террористический акт. Германия стала фактически страной, против которой была направлена данная террористическая атака, но германская внешняя политика целиком и полностью зависит от США. Поэтому я думаю, что Берлин будет до конца хранить молчание и делать вид, что все идет по плану. У него сейчас нет свободы действий, и заявить что-то другое, пойти против позиции старших партнеров он не может", - сказал он. Эксперт также отметил слова посла, заявившего, что Россия пока не предоставила собственный отчет о проведённом расследовании. В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
https://ria.ru/20230301/germaniya-1855123891.html
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сша, александр камкин, алексей миллер, северный поток, северный поток — 2, германия, авария на "северных потоках", в мире
США, Александр Камкин, Алексей Миллер, Северный поток, Северный поток — 2, Германия, Авария на "Северных потоках", В мире
Германия зависит от США даже в деле о "Северных потоках", считает эксперт

Эксперт Камкин: Германия зависит от США, поэтому сохранит молчание по "Северным потокам"

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Внешняя политика ФРГ сейчас полностью зависит от США, поэтому немцы будут придерживаться позиции американцев и до конца хранить молчание о произошедшем на газопроводах "Северный поток", заявил РИА Новости старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин, комментируя слова посла ФРГ в РФ Андреаса фон Гайра.
Ранее посол Германии в Москве объяснил молчание западных лидеров о подрыве "Северного потока" и "Северного потока 2" тем, что расследование еще не завершено.
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Минобороны Германии признало, что бундесвер не сможет защитить страну
1 марта, 14:50
"Расследование еще продолжается, но явно идет по, скажем так, неверному пути. Более того разоблачение американского журналиста Саймона Херша делает однозначный вывод о вовлеченности американцев, норвежцев в данный террористический акт. Германия стала фактически страной, против которой была направлена данная террористическая атака, но германская внешняя политика целиком и полностью зависит от США. Поэтому я думаю, что Берлин будет до конца хранить молчание и делать вид, что все идет по плану. У него сейчас нет свободы действий, и заявить что-то другое, пойти против позиции старших партнеров он не может", - сказал он.
Эксперт также отметил слова посла, заявившего, что Россия пока не предоставила собственный отчет о проведённом расследовании.
«
"Ведь России не позволяют проводить расследование на территории. В первые же дни после подрывов в немецкой прессе муссировалась тема, что это якобы русские сами взорвали газопровод", - добавил он.
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
"Запомните мои слова". Военный раскрыл ужасный план США против России
1 марта, 22:56
 
СШААлександр КамкинАлексей МиллерСеверный потокСеверный поток — 2ГерманияАвария на "Северных потоках"В мире
 
 
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