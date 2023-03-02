https://ria.ru/20230302/germaniya-1855280422.html

СМИ: запасов оружия у Германии на случай войны хватит на несколько дней

СМИ: запасов оружия у Германии на случай войны хватит на несколько дней - РИА Новости, 02.03.2023

СМИ: запасов оружия у Германии на случай войны хватит на несколько дней

Запасов вооружения у бундесвера может хватить только на несколько дней в случае войны, а заполнение пробелов обойдется Германии в 20 миллиардов евро, пишет... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T10:03

2023-03-02T10:03

2023-03-02T10:04

россия

украина

германия

борис писториус

сергей лавров

дмитрий песков

нато

министерство обороны польши

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Запасов вооружения у бундесвера может хватить только на несколько дней в случае войны, а заполнение пробелов обойдется Германии в 20 миллиардов евро, пишет газета Financial Times. "Его (бундесвера - ред.) запасы боеприпасов настолько истощены, что их хватит всего на несколько дней реальной войны. По словам чиновников, заполнение пробелов будет стоить 20 миллиардов евро", - говорится в сообщении издания. Как отмечает издание, помимо этого существует небольшая перспектива, что Германия в ближайшее время достигнет цели НАТО в по расходам на оборону в 2% от ВВП. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, оборонный бюджет должен будет увеличиваться на 10 миллиардов евро в год, чтобы достичь этой цели. По данным Financial Times, правительство Германии подверглось критике за то, что не компенсировало помощь, переданную Киеву. "Очень важно, чтобы мы демонстрировали, что материал, который мы отдали, заменяется в максимально короткие сроки - такие проблемы просто неприемлемы", - приводит издание слова инспектора сухопутных войск бундесвера генерал-лейтенанта Альфонса Маиса. Министр Писториус ранее признал, что бундесвер неспособен защитить Германию в случае наступления военного положения, поскольку обладает слабой материальной базой и недостаточным количеством персонала. Ранее министерство обороны Германии сообщило, что дополнительно к 14 готовящимся к отправке танкам Leopard 2 A6 поставит Украине ещё четыре боевой машины данной модели. По данным со стороны ДНР и по заверениям министерства обороны Польши, отдельные единицы танков Leopard уже находятся на Украине. Ранее гендиректор немецкого машиностроительного концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер сообщил, что Германия поставила на Украину две системы ПВО - Skynex и Skyranger, оставив свою столицу незащищённой от атак с воздуха. Он также отметил, что в случае конфликта на территории Германии, страна без помощи США не смогла бы себя защитить, так как ей не хватает "всего" и во всех оборонных областях. Также он заявил, что поставляемых Западом танков Украине не хватит для того, чтобы завоевать потерянные территории. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230227/oruzhie-1854706130.html

https://ria.ru/20230301/vstrecha-1855173809.html

https://ria.ru/20230301/ukraina-1855200225.html

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украина

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, германия, борис писториус, сергей лавров, дмитрий песков, нато, министерство обороны польши, rheinmetall ag