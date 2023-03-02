https://ria.ru/20230302/g20-1855385703.html
Главы МИД G20 не смогли договориться по двум из всех пунктов документа
Главы МИД G20 не смогли договориться по двум из всех пунктов документа - РИА Новости, 02.03.2023
Главы МИД G20 не смогли договориться по двум из всех пунктов документа
Министры иностранных дел стран G20 по итогам двухдневной встречи в Индии не смогли прийти к согласию по двум из всех пунктов документа, который будет вскоре... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T15:01
2023-03-02T15:01
2023-03-02T15:01
в мире
индия
нью-дели
субраманиам джайшанкар
большая двадцатка
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар – РИА Новости. Министры иностранных дел стран G20 по итогам двухдневной встречи в Индии не смогли прийти к согласию по двум из всех пунктов документа, который будет вскоре обнародован в качестве резюме председателя в G20, заявил в ходе пресс-конференции глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. "Если обобщить, то что касается документа по итогам, который мы обнародуем уже совсем скоро, вы увидите, что примерно 95%, если говорить о числе пунктов, было согласие. Лишь по двум пунктам мы не смогли сделать так, чтобы стороны пришли к единому мнению", - отметил он. Как заявил ранее Джайшанкар, Индия приняла резюме председателя в G20 по итогам встречи глав МИД "большой двадцатки" вместо ожидаемого коммюнике встречи. Встреча глав МИД "большой двадцатки" прошла в Нью-Дели 1-2 марта. На ней присутствовали министры иностранных дел стран-членов группы, а также специально приглашенные Индией министры и международные организации. Ранее Индия пригласила на саммит министров таких стран, как Нигерия, ОАЭ, Оман, Сингапур, Испания, Бангладеш, Египет, Маврикий и Нидерланды. Председательство в "большой двадцатке" Индия приняла 1 декабря прошлого года. В период председательства Нью-Дели проведет более 200 встреч в рамках группы, но встреча глав МИД является одним из самых важных событий в преддверии заключительного саммита лидеров G20, который пройдет в столице Индии 9-10 сентября, после чего председательство будет передано Бразилии.
https://ria.ru/20230302/g20-1855380341.html
https://ria.ru/20230302/g20-1855382380.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, нью-дели, субраманиам джайшанкар, большая двадцатка
В мире, Индия, Нью-Дели, Субраманиам Джайшанкар, Большая двадцатка
Главы МИД G20 не смогли договориться по двум из всех пунктов документа
Глава МИД Индии: G20 не смогли договориться по двум из всех пунктов документа
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар – РИА Новости. Министры иностранных дел стран G20 по итогам двухдневной встречи в Индии не смогли прийти к согласию по двум из всех пунктов документа, который будет вскоре обнародован в качестве резюме председателя в G20, заявил в ходе пресс-конференции глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.
"Если обобщить, то что касается документа по итогам, который мы обнародуем уже совсем скоро, вы увидите, что примерно 95%, если говорить о числе пунктов, было согласие. Лишь по двум пунктам мы не смогли сделать так, чтобы стороны пришли к единому мнению", - отметил он.
Индия приняла резюме председателя в G20 по итогам встречи глав МИД
Как заявил ранее Джайшанкар, Индия приняла резюме председателя в G20 по итогам встречи глав МИД "большой двадцатки" вместо ожидаемого коммюнике встречи.
Встреча глав МИД "большой двадцатки" прошла в Нью-Дели
1-2 марта. На ней присутствовали министры иностранных дел стран-членов группы, а также специально приглашенные Индией министры и международные организации. Ранее Индия пригласила на саммит министров таких стран, как Нигерия
, ОАЭ
, Оман
, Сингапур
, Испания
, Бангладеш
, Египет
, Маврикий
и Нидерланды
.
Председательство в "большой двадцатке" Индия приняла 1 декабря прошлого года. В период председательства Нью-Дели проведет более 200 встреч в рамках группы, но встреча глав МИД является одним из самых важных событий в преддверии заключительного саммита лидеров G20, который пройдет в столице Индии 9-10 сентября, после чего председательство будет передано Бразилии
.
В G20 нашли консенсус по ключевым темам, заявил глава МИД Индии