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Главы МИД G20 не смогли договориться по двум из всех пунктов документа - РИА Новости, 02.03.2023
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15:01 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/g20-1855385703.html
Главы МИД G20 не смогли договориться по двум из всех пунктов документа
Главы МИД G20 не смогли договориться по двум из всех пунктов документа - РИА Новости, 02.03.2023
Главы МИД G20 не смогли договориться по двум из всех пунктов документа
Министры иностранных дел стран G20 по итогам двухдневной встречи в Индии не смогли прийти к согласию по двум из всех пунктов документа, который будет вскоре... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T15:01
2023-03-02T15:01
в мире
индия
нью-дели
субраманиам джайшанкар
большая двадцатка
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар – РИА Новости. Министры иностранных дел стран G20 по итогам двухдневной встречи в Индии не смогли прийти к согласию по двум из всех пунктов документа, который будет вскоре обнародован в качестве резюме председателя в G20, заявил в ходе пресс-конференции глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. "Если обобщить, то что касается документа по итогам, который мы обнародуем уже совсем скоро, вы увидите, что примерно 95%, если говорить о числе пунктов, было согласие. Лишь по двум пунктам мы не смогли сделать так, чтобы стороны пришли к единому мнению", - отметил он. Как заявил ранее Джайшанкар, Индия приняла резюме председателя в G20 по итогам встречи глав МИД "большой двадцатки" вместо ожидаемого коммюнике встречи. Встреча глав МИД "большой двадцатки" прошла в Нью-Дели 1-2 марта. На ней присутствовали министры иностранных дел стран-членов группы, а также специально приглашенные Индией министры и международные организации. Ранее Индия пригласила на саммит министров таких стран, как Нигерия, ОАЭ, Оман, Сингапур, Испания, Бангладеш, Египет, Маврикий и Нидерланды. Председательство в "большой двадцатке" Индия приняла 1 декабря прошлого года. В период председательства Нью-Дели проведет более 200 встреч в рамках группы, но встреча глав МИД является одним из самых важных событий в преддверии заключительного саммита лидеров G20, который пройдет в столице Индии 9-10 сентября, после чего председательство будет передано Бразилии.
https://ria.ru/20230302/g20-1855380341.html
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в мире, индия, нью-дели, субраманиам джайшанкар, большая двадцатка
В мире, Индия, Нью-Дели, Субраманиам Джайшанкар, Большая двадцатка
Главы МИД G20 не смогли договориться по двум из всех пунктов документа

Глава МИД Индии: G20 не смогли договориться по двум из всех пунктов документа

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПеред началом саммита "Группы двадцати"
Перед началом саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Перед началом саммита "Группы двадцати". Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар – РИА Новости. Министры иностранных дел стран G20 по итогам двухдневной встречи в Индии не смогли прийти к согласию по двум из всех пунктов документа, который будет вскоре обнародован в качестве резюме председателя в G20, заявил в ходе пресс-конференции глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.
"Если обобщить, то что касается документа по итогам, который мы обнародуем уже совсем скоро, вы увидите, что примерно 95%, если говорить о числе пунктов, было согласие. Лишь по двум пунктам мы не смогли сделать так, чтобы стороны пришли к единому мнению", - отметил он.
Встреча министров иностранных дел стран G20 в Дели - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Индия приняла резюме председателя в G20 по итогам встречи глав МИД
Вчера, 14:42
Как заявил ранее Джайшанкар, Индия приняла резюме председателя в G20 по итогам встречи глав МИД "большой двадцатки" вместо ожидаемого коммюнике встречи.
Встреча глав МИД "большой двадцатки" прошла в Нью-Дели 1-2 марта. На ней присутствовали министры иностранных дел стран-членов группы, а также специально приглашенные Индией министры и международные организации. Ранее Индия пригласила на саммит министров таких стран, как Нигерия, ОАЭ, Оман, Сингапур, Испания, Бангладеш, Египет, Маврикий и Нидерланды.
Председательство в "большой двадцатке" Индия приняла 1 декабря прошлого года. В период председательства Нью-Дели проведет более 200 встреч в рамках группы, но встреча глав МИД является одним из самых важных событий в преддверии заключительного саммита лидеров G20, который пройдет в столице Индии 9-10 сентября, после чего председательство будет передано Бразилии.
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
В G20 нашли консенсус по ключевым темам, заявил глава МИД Индии
Вчера, 14:49
 
В миреИндияНью-ДелиСубраманиам ДжайшанкарБольшая двадцатка
 
 
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