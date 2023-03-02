https://ria.ru/20230302/g20-1855385703.html

Главы МИД G20 не смогли договориться по двум из всех пунктов документа

Главы МИД G20 не смогли договориться по двум из всех пунктов документа - РИА Новости, 02.03.2023

Главы МИД G20 не смогли договориться по двум из всех пунктов документа

Министры иностранных дел стран G20 по итогам двухдневной встречи в Индии не смогли прийти к согласию по двум из всех пунктов документа, который будет вскоре... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T15:01

2023-03-02T15:01

2023-03-02T15:01

в мире

индия

нью-дели

субраманиам джайшанкар

большая двадцатка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/24/1556002432_0:0:2754:1549_1920x0_80_0_0_be891e5ca189bb168006077745b69eb5.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар – РИА Новости. Министры иностранных дел стран G20 по итогам двухдневной встречи в Индии не смогли прийти к согласию по двум из всех пунктов документа, который будет вскоре обнародован в качестве резюме председателя в G20, заявил в ходе пресс-конференции глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. "Если обобщить, то что касается документа по итогам, который мы обнародуем уже совсем скоро, вы увидите, что примерно 95%, если говорить о числе пунктов, было согласие. Лишь по двум пунктам мы не смогли сделать так, чтобы стороны пришли к единому мнению", - отметил он. Как заявил ранее Джайшанкар, Индия приняла резюме председателя в G20 по итогам встречи глав МИД "большой двадцатки" вместо ожидаемого коммюнике встречи. Встреча глав МИД "большой двадцатки" прошла в Нью-Дели 1-2 марта. На ней присутствовали министры иностранных дел стран-членов группы, а также специально приглашенные Индией министры и международные организации. Ранее Индия пригласила на саммит министров таких стран, как Нигерия, ОАЭ, Оман, Сингапур, Испания, Бангладеш, Египет, Маврикий и Нидерланды. Председательство в "большой двадцатке" Индия приняла 1 декабря прошлого года. В период председательства Нью-Дели проведет более 200 встреч в рамках группы, но встреча глав МИД является одним из самых важных событий в преддверии заключительного саммита лидеров G20, который пройдет в столице Индии 9-10 сентября, после чего председательство будет передано Бразилии.

https://ria.ru/20230302/g20-1855380341.html

https://ria.ru/20230302/g20-1855382380.html

индия

нью-дели

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, индия, нью-дели, субраманиам джайшанкар, большая двадцатка