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Итоговый документ по встрече глав МИД G20 приняли без позиции по Украине - РИА Новости, 02.03.2023
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14:54 02.03.2023 (обновлено: 15:03 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/g20-1855383753.html
Итоговый документ по встрече глав МИД G20 приняли без позиции по Украине
Итоговый документ по встрече глав МИД G20 приняли без позиции по Украине - РИА Новости, 02.03.2023
Итоговый документ по встрече глав МИД G20 приняли без позиции по Украине
Итоговый документ по встрече глав МИД G20 был принят без позиции по Украине из-за возражений России и Китая, говорится в принятом по итогам встречи заявлении. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T14:54
2023-03-02T15:03
украина
китай
россия
большая двадцатка
саммит g20
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар – РИА Новости. Итоговый документ по встрече глав МИД G20 был принят без позиции по Украине из-за возражений России и Китая, говорится в принятом по итогам встречи заявлении.Как отмечается в документе, "все министры иностранных дел G20 согласились с пунктами 1, 2 и пунктами с 5 по 24".При этом МИД Индии добавил, что "пункты 3 и 4 этого документа, взятые из декларации лидеров G20 на Бали (15-16 ноября 2022 года), были согласованы всеми странами-членами, за исключением России и Китая".Третий и четвертый пункт заявления глав МИД G20 касается ситуации на Украине.
https://ria.ru/20230302/g20-1855380341.html
украина
китай
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украина, китай, россия, большая двадцатка, саммит g20, в мире
Украина, Китай, Россия, Большая двадцатка, Саммит G20, В мире
Итоговый документ по встрече глав МИД G20 приняли без позиции по Украине

Итоговый документ по встрече глав МИД G20 приняли без позиции по Украине из-за возражений

© AP Photo / Olivier Douliery/Pool PhotoВстреча министров иностранных дел стран G20 в Дели
Встреча министров иностранных дел стран G20 в Дели - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© AP Photo / Olivier Douliery/Pool Photo
Встреча министров иностранных дел стран G20 в Дели
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар – РИА Новости. Итоговый документ по встрече глав МИД G20 был принят без позиции по Украине из-за возражений России и Китая, говорится в принятом по итогам встречи заявлении.
Как отмечается в документе, "все министры иностранных дел G20 согласились с пунктами 1, 2 и пунктами с 5 по 24".
При этом МИД Индии добавил, что "пункты 3 и 4 этого документа, взятые из декларации лидеров G20 на Бали (15-16 ноября 2022 года), были согласованы всеми странами-членами, за исключением России и Китая".
Третий и четвертый пункт заявления глав МИД G20 касается ситуации на Украине.
Встреча министров иностранных дел стран G20 в Дели - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Индия приняла резюме председателя в G20 по итогам встречи глав МИД
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