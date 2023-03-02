https://ria.ru/20230302/g20-1855383753.html

Итоговый документ по встрече глав МИД G20 приняли без позиции по Украине

Итоговый документ по встрече глав МИД G20 приняли без позиции по Украине - РИА Новости, 02.03.2023

Итоговый документ по встрече глав МИД G20 приняли без позиции по Украине

Итоговый документ по встрече глав МИД G20 был принят без позиции по Украине из-за возражений России и Китая, говорится в принятом по итогам встречи заявлении. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T14:54

2023-03-02T14:54

2023-03-02T15:03

украина

китай

россия

большая двадцатка

саммит g20

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар – РИА Новости. Итоговый документ по встрече глав МИД G20 был принят без позиции по Украине из-за возражений России и Китая, говорится в принятом по итогам встречи заявлении.Как отмечается в документе, "все министры иностранных дел G20 согласились с пунктами 1, 2 и пунктами с 5 по 24".При этом МИД Индии добавил, что "пункты 3 и 4 этого документа, взятые из декларации лидеров G20 на Бали (15-16 ноября 2022 года), были согласованы всеми странами-членами, за исключением России и Китая".Третий и четвертый пункт заявления глав МИД G20 касается ситуации на Украине.

https://ria.ru/20230302/g20-1855380341.html

украина

китай

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, китай, россия, большая двадцатка, саммит g20, в мире