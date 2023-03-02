https://ria.ru/20230302/g20-1855383631.html

Главы МИД G20 заявили о недопустимости применения ядерного оружия

Главы МИД G20 заявили о недопустимости применения ядерного оружия - РИА Новости, 02.03.2023

Главы МИД G20 заявили о недопустимости применения ядерного оружия

Министры иностранных дел стран G20 по итогам двухдневной встречи в Индии заявили о недопустимости применения или угрозы применения ядерного оружия, говорится в... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T14:53

2023-03-02T14:53

2023-03-02T15:05

в мире

большая двадцатка

индия

нью-дели

нигерия

субраманиам джайшанкар

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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар – РИА Новости. Министры иностранных дел стран G20 по итогам двухдневной встречи в Индии заявили о недопустимости применения или угрозы применения ядерного оружия, говорится в резюме председателя в G20, опубликованном по итогам встречи."Крайне важно поддерживать международное право и многостороннюю систему, которая гарантирует мир и стабильность. Это включает в себя защиту всех целей и принципов, закрепленных в уставе Организации объединенных наций, и соблюдение норм международного гуманитарного права, включая защиту гражданских лиц и инфраструктуры в ходе вооруженных конфликтов. Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы. Мирное урегулирование конфликтов, усилия по преодолению кризисов, а также дипломатия и диалог имеют жизненно важное значение. Нынешняя эпоха не должна быть эпохой войны", - говорится в документе.Как заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, Индия приняла резюме председателя в G20 по итогам встречи глав МИД "большой двадцатки" вместо ожидаемого коммюнике встречи.Встреча глав МИД "большой двадцатки" прошла в Нью-Дели 1-2 марта. На ней присутствовали министры иностранных дел стран-членов группы, а также специально приглашенные Индией министры и международные организации. Ранее Индия пригласила на саммит министров таких стран, как Нигерия, ОАЭ, Оман, Сингапур, Испания, Бангладеш, Египет, Маврикий и Нидерланды.Председательство в "большой двадцатке" Индия приняла 1 декабря прошлого года. В период председательства Нью-Дели проведет более 200 встреч в рамках группы, но встреча глав МИД является одним из самых важных событий в преддверии заключительного саммита лидеров G20, который пройдет в столице Индии 9-10 сентября, после чего председательство будет передано Бразилии.

https://ria.ru/20230225/oruzhie-1854220767.html

https://ria.ru/20230224/oruzhie-1854071004.html

индия

нью-дели

нигерия

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в мире, большая двадцатка, индия, нью-дели, нигерия, субраманиам джайшанкар