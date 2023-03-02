Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД G20 заявили о недопустимости применения ядерного оружия - РИА Новости, 02.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 02.03.2023 (обновлено: 15:05 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/g20-1855383631.html
Главы МИД G20 заявили о недопустимости применения ядерного оружия
Главы МИД G20 заявили о недопустимости применения ядерного оружия - РИА Новости, 02.03.2023
Главы МИД G20 заявили о недопустимости применения ядерного оружия
Министры иностранных дел стран G20 по итогам двухдневной встречи в Индии заявили о недопустимости применения или угрозы применения ядерного оружия, говорится в... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T14:53
2023-03-02T15:05
в мире
большая двадцатка
индия
нью-дели
нигерия
субраманиам джайшанкар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855286520_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_10f3a51f4aa120cd5740136f14fd2ba4.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар – РИА Новости. Министры иностранных дел стран G20 по итогам двухдневной встречи в Индии заявили о недопустимости применения или угрозы применения ядерного оружия, говорится в резюме председателя в G20, опубликованном по итогам встречи."Крайне важно поддерживать международное право и многостороннюю систему, которая гарантирует мир и стабильность. Это включает в себя защиту всех целей и принципов, закрепленных в уставе Организации объединенных наций, и соблюдение норм международного гуманитарного права, включая защиту гражданских лиц и инфраструктуры в ходе вооруженных конфликтов. Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы. Мирное урегулирование конфликтов, усилия по преодолению кризисов, а также дипломатия и диалог имеют жизненно важное значение. Нынешняя эпоха не должна быть эпохой войны", - говорится в документе.Как заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, Индия приняла резюме председателя в G20 по итогам встречи глав МИД "большой двадцатки" вместо ожидаемого коммюнике встречи.Встреча глав МИД "большой двадцатки" прошла в Нью-Дели 1-2 марта. На ней присутствовали министры иностранных дел стран-членов группы, а также специально приглашенные Индией министры и международные организации. Ранее Индия пригласила на саммит министров таких стран, как Нигерия, ОАЭ, Оман, Сингапур, Испания, Бангладеш, Египет, Маврикий и Нидерланды.Председательство в "большой двадцатке" Индия приняла 1 декабря прошлого года. В период председательства Нью-Дели проведет более 200 встреч в рамках группы, но встреча глав МИД является одним из самых важных событий в преддверии заключительного саммита лидеров G20, который пройдет в столице Индии 9-10 сентября, после чего председательство будет передано Бразилии.
https://ria.ru/20230225/oruzhie-1854220767.html
https://ria.ru/20230224/oruzhie-1854071004.html
индия
нью-дели
нигерия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855286520_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6215adfbf4731ca7d46d4c63b3e5000e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, большая двадцатка, индия, нью-дели, нигерия, субраманиам джайшанкар
В мире, Большая двадцатка, Индия, Нью-Дели, Нигерия, Субраманиам Джайшанкар
Главы МИД G20 заявили о недопустимости применения ядерного оружия

Главы МИД G20 заявили о недопустимости применения или угрозы использования ядерного оружия

© AP Photo / Olivier Douliery/Pool PhotoВстреча министров иностранных дел стран G20 в Дели
Встреча министров иностранных дел стран G20 в Дели - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© AP Photo / Olivier Douliery/Pool Photo
Встреча министров иностранных дел стран G20 в Дели
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар – РИА Новости. Министры иностранных дел стран G20 по итогам двухдневной встречи в Индии заявили о недопустимости применения или угрозы применения ядерного оружия, говорится в резюме председателя в G20, опубликованном по итогам встречи.
"Крайне важно поддерживать международное право и многостороннюю систему, которая гарантирует мир и стабильность. Это включает в себя защиту всех целей и принципов, закрепленных в уставе Организации объединенных наций, и соблюдение норм международного гуманитарного права, включая защиту гражданских лиц и инфраструктуры в ходе вооруженных конфликтов. Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы. Мирное урегулирование конфликтов, усилия по преодолению кризисов, а также дипломатия и диалог имеют жизненно важное значение. Нынешняя эпоха не должна быть эпохой войны", - говорится в документе.
Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) стратегического назначения РС-12 Тополь выдвигается на позицию - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
СМИ: США не опасаются применения Россией стратегического ядерного оружия
25 февраля, 02:19
Как заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, Индия приняла резюме председателя в G20 по итогам встречи глав МИД "большой двадцатки" вместо ожидаемого коммюнике встречи.
Встреча глав МИД "большой двадцатки" прошла в Нью-Дели 1-2 марта. На ней присутствовали министры иностранных дел стран-членов группы, а также специально приглашенные Индией министры и международные организации. Ранее Индия пригласила на саммит министров таких стран, как Нигерия, ОАЭ, Оман, Сингапур, Испания, Бангладеш, Египет, Маврикий и Нидерланды.
Председательство в "большой двадцатке" Индия приняла 1 декабря прошлого года. В период председательства Нью-Дели проведет более 200 встреч в рамках группы, но встреча глав МИД является одним из самых важных событий в преддверии заключительного саммита лидеров G20, который пройдет в столице Индии 9-10 сентября, после чего председательство будет передано Бразилии.
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
МИД КНР осудил угрозы применения ядерного оружия
24 февраля, 05:20
 
В миреБольшая двадцаткаИндияНью-ДелиНигерияСубраманиам Джайшанкар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала