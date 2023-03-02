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Индия приняла резюме председателя в G20 по итогам встречи глав МИД - РИА Новости, 02.03.2023
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14:42 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/g20-1855380341.html
Индия приняла резюме председателя в G20 по итогам встречи глав МИД
Индия приняла резюме председателя в G20 по итогам встречи глав МИД - РИА Новости, 02.03.2023
Индия приняла резюме председателя в G20 по итогам встречи глав МИД
Министры иностранных дел стран G20 по итогам двухдневной встречи в Индии не смогли принять итоговую декларацию, заявил в ходе пресс-конференции МИД Индии... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T14:42
2023-03-02T14:42
в мире
цены на нефть
нью-дели
индия
нигерия
субраманиам джайшанкар
большая двадцатка
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар – РИА Новости. Министры иностранных дел стран G20 по итогам двухдневной встречи в Индии не смогли принять итоговую декларацию, заявил в ходе пресс-конференции МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. "Министры стран G20 после состоявшихся сегодня переговоров пришли к соглашению опубликовать единое мнение о том, что страны G20, как группы, пришли к консенсусу по многим важным вопросам. Это было одобрено сегодня в качестве резюме председателя в G20", - подчеркнул Джайшанкар. Встреча глав МИД "большой двадцатки" прошла в Нью-Дели 1-2 марта. На ней присутствовали министры иностранных дел стран-членов группы, а также специально приглашенные Индией министры и международные организации. Ранее Индия пригласила на саммит министров таких стран, как Нигерия, ОАЭ, Оман, Сингапур, Испания, Бангладеш, Египет, Маврикий и Нидерланды. Председательство в "большой двадцатке" Индия приняла 1 декабря прошлого года. В период председательства Нью-Дели проведет более 200 встреч в рамках группы, но встреча глав МИД является одним из самых важных событий в преддверии заключительного саммита лидеров G20, который пройдет в столице Индии 9-10 сентября, после чего председательство будет передано Бразилии.
https://ria.ru/20230302/g20-1855302971.html
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в мире, цены на нефть, нью-дели, индия, нигерия, субраманиам джайшанкар, большая двадцатка
В мире, Цены на нефть, Нью-Дели, Индия, Нигерия, Субраманиам Джайшанкар, Большая двадцатка
Индия приняла резюме председателя в G20 по итогам встречи глав МИД

Индия приняла резюме председателя в G20 по итогам встречи глав МИД вместо коммюнике

© AP Photo / Olivier Douliery/Pool PhotoВстреча министров иностранных дел стран G20 в Дели
Встреча министров иностранных дел стран G20 в Дели - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© AP Photo / Olivier Douliery/Pool Photo
Встреча министров иностранных дел стран G20 в Дели
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар – РИА Новости. Министры иностранных дел стран G20 по итогам двухдневной встречи в Индии не смогли принять итоговую декларацию, заявил в ходе пресс-конференции МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.
"Министры стран G20 после состоявшихся сегодня переговоров пришли к соглашению опубликовать единое мнение о том, что страны G20, как группы, пришли к консенсусу по многим важным вопросам. Это было одобрено сегодня в качестве резюме председателя в G20", - подчеркнул Джайшанкар.
Встреча глав МИД "большой двадцатки" прошла в Нью-Дели 1-2 марта. На ней присутствовали министры иностранных дел стран-членов группы, а также специально приглашенные Индией министры и международные организации. Ранее Индия пригласила на саммит министров таких стран, как Нигерия, ОАЭ, Оман, Сингапур, Испания, Бангладеш, Египет, Маврикий и Нидерланды.
Председательство в "большой двадцатке" Индия приняла 1 декабря прошлого года. В период председательства Нью-Дели проведет более 200 встреч в рамках группы, но встреча глав МИД является одним из самых важных событий в преддверии заключительного саммита лидеров G20, который пройдет в столице Индии 9-10 сентября, после чего председательство будет передано Бразилии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в совещании глав МИД G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Лавров извинился перед Индией за "балаган" западных стран на встрече G20
Вчера, 11:15
 
В миреЦены на нефтьНью-ДелиИндияНигерияСубраманиам ДжайшанкарБольшая двадцатка
 
 
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