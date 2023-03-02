https://ria.ru/20230302/g20-1855380341.html

Индия приняла резюме председателя в G20 по итогам встречи глав МИД

Индия приняла резюме председателя в G20 по итогам встречи глав МИД - РИА Новости, 02.03.2023

Индия приняла резюме председателя в G20 по итогам встречи глав МИД

Министры иностранных дел стран G20 по итогам двухдневной встречи в Индии не смогли принять итоговую декларацию, заявил в ходе пресс-конференции МИД Индии... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T14:42

2023-03-02T14:42

2023-03-02T14:42

в мире

цены на нефть

нью-дели

индия

нигерия

субраманиам джайшанкар

большая двадцатка

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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар – РИА Новости. Министры иностранных дел стран G20 по итогам двухдневной встречи в Индии не смогли принять итоговую декларацию, заявил в ходе пресс-конференции МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. "Министры стран G20 после состоявшихся сегодня переговоров пришли к соглашению опубликовать единое мнение о том, что страны G20, как группы, пришли к консенсусу по многим важным вопросам. Это было одобрено сегодня в качестве резюме председателя в G20", - подчеркнул Джайшанкар. Встреча глав МИД "большой двадцатки" прошла в Нью-Дели 1-2 марта. На ней присутствовали министры иностранных дел стран-членов группы, а также специально приглашенные Индией министры и международные организации. Ранее Индия пригласила на саммит министров таких стран, как Нигерия, ОАЭ, Оман, Сингапур, Испания, Бангладеш, Египет, Маврикий и Нидерланды. Председательство в "большой двадцатке" Индия приняла 1 декабря прошлого года. В период председательства Нью-Дели проведет более 200 встреч в рамках группы, но встреча глав МИД является одним из самых важных событий в преддверии заключительного саммита лидеров G20, который пройдет в столице Индии 9-10 сентября, после чего председательство будет передано Бразилии.

https://ria.ru/20230302/g20-1855302971.html

нью-дели

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в мире, цены на нефть, нью-дели, индия, нигерия, субраманиам джайшанкар, большая двадцатка