https://ria.ru/20230302/g20-1855357784.html

Главам МИД стран G20 не удалось согласовать финальный документ

Главам МИД стран G20 не удалось согласовать финальный документ - РИА Новости, 02.03.2023

Главам МИД стран G20 не удалось согласовать финальный документ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что финальный общий документ встречи глав МИД стран G20 согласовать не удалось из-за споров вокруг ситуации на Украине. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T13:39

2023-03-02T13:39

2023-03-02T14:02

в мире

украина

большая двадцатка

сергей лавров

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что финальный общий документ встречи глав МИД стран G20 согласовать не удалось из-за споров вокруг ситуации на Украине."К сожалению, декларацию от имени всех министров "группы двадцати" одобрить не удалось, наши западные коллеги, как и год назад при индонезийском председательстве, добивались всеми правдами и неправдами, прежде всего, неправдами и различными риторическими заявлениями, выдвинуть на передний план проблему ситуации вокруг Украины, которую они, конечно же, подают под соусом так называемой "российской агрессии", - сказал министр в ходе пресс-конференции."Запад настаивал на воспроизведении текста по ситуации вокруг Украины, который был согласован на саммите "двадцатки" в прошлом году на Бали, игнорируя полностью наши аргументы о том, что с тех пор произошло немало событий, включая чистосердечные признания госпожи (экс-канцлера ФРГ Ангелы) Меркель, господина (экс-президента Франции Франсуа) Олланда, господина (экс-президента Украины Петра) Порошенко, да и самого (Владимира) Зеленского о том, что никто из них не собирался выполнять минские договоренности и целью подписания минских соглашений с точки зрения западных интересов было выиграть время, чтобы накачивать Украину оружием и готовить ее к войне против РФ. Категорически отказывались упоминать этот факт, который общеизвестен и с которым спорить просто нормальному человеку невозможно ", - уточнил Лавров."Также отказывались они в этом контексте принять еще один факт, который отражает произошедшие с тех пор события. Имею в виду террористический акт против газопроводов системы "Северный поток". Наш призыв к тому чтобы отразить в документе необходимость беспристрастного честного расследования категорически отвергался нашими западными партнерами", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20230302/g20-1855302971.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, большая двадцатка, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)