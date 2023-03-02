Главам МИД стран G20 не удалось согласовать финальный документ
Главам МИД стран G20 не удалось согласовать финальный документ из-за споров по Украине
© AP Photo / Olivier Douliery/Pool PhotoВстреча министров иностранных дел стран G20 в Дели
© AP Photo / Olivier Douliery/Pool Photo
Встреча министров иностранных дел стран G20 в Дели
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что финальный общий документ встречи глав МИД стран G20 согласовать не удалось из-за споров вокруг ситуации на Украине.
"К сожалению, декларацию от имени всех министров "группы двадцати" одобрить не удалось, наши западные коллеги, как и год назад при индонезийском председательстве, добивались всеми правдами и неправдами, прежде всего, неправдами и различными риторическими заявлениями, выдвинуть на передний план проблему ситуации вокруг Украины, которую они, конечно же, подают под соусом так называемой "российской агрессии", - сказал министр в ходе пресс-конференции.
"Запад настаивал на воспроизведении текста по ситуации вокруг Украины, который был согласован на саммите "двадцатки" в прошлом году на Бали, игнорируя полностью наши аргументы о том, что с тех пор произошло немало событий, включая чистосердечные признания госпожи (экс-канцлера ФРГ Ангелы) Меркель, господина (экс-президента Франции Франсуа) Олланда, господина (экс-президента Украины Петра) Порошенко, да и самого (Владимира) Зеленского о том, что никто из них не собирался выполнять минские договоренности и целью подписания минских соглашений с точки зрения западных интересов было выиграть время, чтобы накачивать Украину оружием и готовить ее к войне против РФ. Категорически отказывались упоминать этот факт, который общеизвестен и с которым спорить просто нормальному человеку невозможно ", - уточнил Лавров.
"Также отказывались они в этом контексте принять еще один факт, который отражает произошедшие с тех пор события. Имею в виду террористический акт против газопроводов системы "Северный поток". Наш призыв к тому чтобы отразить в документе необходимость беспристрастного честного расследования категорически отвергался нашими западными партнерами", - подчеркнул Лавров.