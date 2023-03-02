https://ria.ru/20230302/g20-1855302971.html

Лавров извинился перед Индией за "балаган" западных стран на встрече G20

Лавров извинился перед Индией за "балаган" западных стран на встрече G20 - РИА Новости, 02.03.2023

Лавров извинился перед Индией за "балаган" западных стран на встрече G20

Глава МИД Сергей Лавров на встрече G20 заявил, что хотел бы принести Индии извинения за непотребное поведение ряда западных делегаций, которые превратили работу РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T11:15

2023-03-02T11:15

2023-03-02T12:53

в мире

индия

большая двадцатка

сергей лавров

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров на встрече G20 заявил, что хотел бы принести Индии извинения за непотребное поведение ряда западных делегаций, которые превратили работу "двадцатки" в балаган."Хотел бы принести извинения индийскому председательству и коллегам из стран глобального Юга за непотребное поведение ряда западных делегаций, которые превратили работу над повесткой дня "двадцатки" в балаган в попытке переложить свою ответственность за провалы в экономической политике на других, прежде всего на Россию", — заявил он в ходе заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) G20.

https://ria.ru/20230302/g20-1855259290.html

индия

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, индия, большая двадцатка, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)