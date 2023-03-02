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Лавров извинился перед Индией за "балаган" западных стран на встрече G20 - РИА Новости, 02.03.2023
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11:15 02.03.2023 (обновлено: 12:53 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/g20-1855302971.html
Лавров извинился перед Индией за "балаган" западных стран на встрече G20
Лавров извинился перед Индией за "балаган" западных стран на встрече G20 - РИА Новости, 02.03.2023
Лавров извинился перед Индией за "балаган" западных стран на встрече G20
Глава МИД Сергей Лавров на встрече G20 заявил, что хотел бы принести Индии извинения за непотребное поведение ряда западных делегаций, которые превратили работу РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:15
2023-03-02T12:53
в мире
индия
большая двадцатка
сергей лавров
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров на встрече G20 заявил, что хотел бы принести Индии извинения за непотребное поведение ряда западных делегаций, которые превратили работу "двадцатки" в балаган."Хотел бы принести извинения индийскому председательству и коллегам из стран глобального Юга за непотребное поведение ряда западных делегаций, которые превратили работу над повесткой дня "двадцатки" в балаган в попытке переложить свою ответственность за провалы в экономической политике на других, прежде всего на Россию", — заявил он в ходе заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) G20.
https://ria.ru/20230302/g20-1855259290.html
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в мире, индия, большая двадцатка, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Индия, Большая двадцатка, Сергей Лавров, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров извинился перед Индией за "балаган" западных стран на встрече G20

Глава МИД России Лавров извинился перед Индией за поведение западных делегаций на G20

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в совещании глав МИД G20 в Нью-Дели
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в совещании глав МИД G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в совещании глав МИД G20 в Нью-Дели
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров на встрече G20 заявил, что хотел бы принести Индии извинения за непотребное поведение ряда западных делегаций, которые превратили работу "двадцатки" в балаган.
"Хотел бы принести извинения индийскому председательству и коллегам из стран глобального Юга за непотребное поведение ряда западных делегаций, которые превратили работу над повесткой дня "двадцатки" в балаган в попытке переложить свою ответственность за провалы в экономической политике на других, прежде всего на Россию", — заявил он в ходе заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) G20.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
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В миреИндияБольшая двадцаткаСергей ЛавровРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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