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Лавров и Блинкен на заседании G20 сидели далеко друг от друга - РИА Новости, 02.03.2023
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11:10 02.03.2023 (обновлено: 14:48 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/g20-1855300140.html
Лавров и Блинкен на заседании G20 сидели далеко друг от друга
Лавров и Блинкен на заседании G20 сидели далеко друг от друга - РИА Новости, 02.03.2023
Лавров и Блинкен на заседании G20 сидели далеко друг от друга
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен присутствовали на пленарном заседании министерской встречи G20 в Индии, однако,... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:10
2023-03-02T14:48
в мире
россия
сергей лавров
энтони блинкен
большая двадцатка
сша
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен присутствовали на пленарном заседании министерской встречи G20 в Индии, однако, вопреки первым сообщениям о встрече, они между собой не контактировали, сообщил корреспондент РИА Новости. Лавров сидел рядом с главами МИД Мексики и Саудовской Аравии. Блинкен находился за тем же столом, но с другого края и достаточно далеко от Лаврова. Ранее в СМИ появились сообщения, что главы внешнеполитических ведомств впервые встретились с глазу на глаз после начала военной операции на Украине. Однако Лавров и Блинкен уже пересекались "на полях" многосторонних мероприятий после февраля 2022 года. Так, они виделись прошлым летом на аналогичном мероприятии на индонезийском острове Бали. А позже, в ноябре прошлого года еще раз там же на саммите, где Лавров возглавлял российскую делегацию. Отдельных переговоров они тогда не проводили, как, впрочем, и сейчас — по словам замглавы МИД Сергея Рябкова, планов провести встречу в Нью-Дели нет. Как отметила представитель российского ведомства Мария Захарова, из-за того что США "отодвинули дипломатию на второй план" и выступают за эскалацию конфликтов в мире, не должно быть сомнений и в том, что встреча Лаврова и Блинкена "на полях" G20 не планировалась.
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в мире, россия, сергей лавров, энтони блинкен, большая двадцатка, сша, индия
В мире, Россия, Сергей Лавров, Энтони Блинкен, Большая двадцатка, США, Индия
Лавров и Блинкен на заседании G20 сидели далеко друг от друга

Лавров и Блинкен на пленарном заседании G20 в Дели заняли места далеко друг от друга

© AP Photo / Olivier Douliery/Pool PhotoГоссекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи министров иностранных дел стран G20 в Дели
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи министров иностранных дел стран G20 в Дели - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© AP Photo / Olivier Douliery/Pool Photo
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи министров иностранных дел стран G20 в Дели
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен присутствовали на пленарном заседании министерской встречи G20 в Индии, однако, вопреки первым сообщениям о встрече, они между собой не контактировали, сообщил корреспондент РИА Новости.
Лавров сидел рядом с главами МИД Мексики и Саудовской Аравии. Блинкен находился за тем же столом, но с другого края и достаточно далеко от Лаврова.
Ранее в СМИ появились сообщения, что главы внешнеполитических ведомств впервые встретились с глазу на глаз после начала военной операции на Украине. Однако Лавров и Блинкен уже пересекались "на полях" многосторонних мероприятий после февраля 2022 года. Так, они виделись прошлым летом на аналогичном мероприятии на индонезийском острове Бали. А позже, в ноябре прошлого года еще раз там же на саммите, где Лавров возглавлял российскую делегацию. Отдельных переговоров они тогда не проводили, как, впрочем, и сейчас — по словам замглавы МИД Сергея Рябкова, планов провести встречу в Нью-Дели нет.
Как отметила представитель российского ведомства Мария Захарова, из-за того что США "отодвинули дипломатию на второй план" и выступают за эскалацию конфликтов в мире, не должно быть сомнений и в том, что встреча Лаврова и Блинкена "на полях" G20 не планировалась.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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