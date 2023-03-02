https://ria.ru/20230302/g20-1855300140.html

Лавров и Блинкен на заседании G20 сидели далеко друг от друга

Лавров и Блинкен на заседании G20 сидели далеко друг от друга - РИА Новости, 02.03.2023

Лавров и Блинкен на заседании G20 сидели далеко друг от друга

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен присутствовали на пленарном заседании министерской встречи G20 в Индии, однако,... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T11:10

2023-03-02T11:10

2023-03-02T14:48

в мире

россия

сергей лавров

энтони блинкен

большая двадцатка

сша

индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен присутствовали на пленарном заседании министерской встречи G20 в Индии, однако, вопреки первым сообщениям о встрече, они между собой не контактировали, сообщил корреспондент РИА Новости. Лавров сидел рядом с главами МИД Мексики и Саудовской Аравии. Блинкен находился за тем же столом, но с другого края и достаточно далеко от Лаврова. Ранее в СМИ появились сообщения, что главы внешнеполитических ведомств впервые встретились с глазу на глаз после начала военной операции на Украине. Однако Лавров и Блинкен уже пересекались "на полях" многосторонних мероприятий после февраля 2022 года. Так, они виделись прошлым летом на аналогичном мероприятии на индонезийском острове Бали. А позже, в ноябре прошлого года еще раз там же на саммите, где Лавров возглавлял российскую делегацию. Отдельных переговоров они тогда не проводили, как, впрочем, и сейчас — по словам замглавы МИД Сергея Рябкова, планов провести встречу в Нью-Дели нет. Как отметила представитель российского ведомства Мария Захарова, из-за того что США "отодвинули дипломатию на второй план" и выступают за эскалацию конфликтов в мире, не должно быть сомнений и в том, что встреча Лаврова и Блинкена "на полях" G20 не планировалась.

https://ria.ru/20230221/ukraina-1853207020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сергей лавров, энтони блинкен, большая двадцатка, сша, индия