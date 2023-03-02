Лавров и Блинкен на заседании G20 сидели далеко друг от друга
Лавров и Блинкен на пленарном заседании G20 в Дели заняли места далеко друг от друга
© AP Photo / Olivier Douliery/Pool PhotoГоссекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи министров иностранных дел стран G20 в Дели
© AP Photo / Olivier Douliery/Pool Photo
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи министров иностранных дел стран G20 в Дели
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен присутствовали на пленарном заседании министерской встречи G20 в Индии, однако, вопреки первым сообщениям о встрече, они между собой не контактировали, сообщил корреспондент РИА Новости.
Лавров сидел рядом с главами МИД Мексики и Саудовской Аравии. Блинкен находился за тем же столом, но с другого края и достаточно далеко от Лаврова.
Ранее в СМИ появились сообщения, что главы внешнеполитических ведомств впервые встретились с глазу на глаз после начала военной операции на Украине. Однако Лавров и Блинкен уже пересекались "на полях" многосторонних мероприятий после февраля 2022 года. Так, они виделись прошлым летом на аналогичном мероприятии на индонезийском острове Бали. А позже, в ноябре прошлого года еще раз там же на саммите, где Лавров возглавлял российскую делегацию. Отдельных переговоров они тогда не проводили, как, впрочем, и сейчас — по словам замглавы МИД Сергея Рябкова, планов провести встречу в Нью-Дели нет.
Как отметила представитель российского ведомства Мария Захарова, из-за того что США "отодвинули дипломатию на второй план" и выступают за эскалацию конфликтов в мире, не должно быть сомнений и в том, что встреча Лаврова и Блинкена "на полях" G20 не планировалась.