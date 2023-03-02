https://ria.ru/20230302/g20-1855261382.html
Встреча G20 проходит во времена глубоких разногласий, заявил премьер Индии
Встреча G20 проходит во времена глубоких разногласий, заявил премьер Индии - РИА Новости, 02.03.2023
Встреча G20 проходит во времена глубоких разногласий, заявил премьер Индии
Встреча глав МИД G20 проходит во времена глубоких разногласий, но мир ожидает, что страны "большой двадцатки" поспособствуют решению проблем, заявил... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T07:36
2023-03-02T07:36
2023-03-02T07:51
индия
нью-дели
нигерия
нарендра моди
большая двадцатка
в мире
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831556609_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_e7ada1f2131ab4ca3f994fbb5770f045.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар – РИА Новости. Встреча глав МИД G20 проходит во времена глубоких разногласий, но мир ожидает, что страны "большой двадцатки" поспособствуют решению проблем, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в обращении к участникам заседания."Мы все должны признать, что многосторонность сегодня переживает кризис. Архитектура глобального управления, созданная после Второй мировой войны, должна была выполнять две функции. Во-первых, предотвратить будущие войны, во-вторых, содействовать международному сотрудничеству по вопросам, представляющим общий интерес. Опыт последних нескольких лет - финансовый кризис, изменение климата, пандемия, терроризм и войны - ясно показывает, что глобальное управление потерпело неудачу", - сказал Моди.Он отметил, что многие развивающиеся страны борются с непосильной задолженностью. "Вот почему председательство Индии в G20 попыталось дать голос Глобальному Югу. Ни одна группа не может претендовать на глобальное лидерство, не прислушиваясь к тем, кого ее решения больше всего затрагивают", - добавил премьер Индии.Во время двухдневной встречи глав МИД "большой двадцатки" в Нью-Дели присутствуют министры иностранных дел стран-членов группы, а также специально приглашенные Индией министры и международные организации. Всего в мероприятии принимают участие 40 делегаций, в том числе страны, не входящие в "группу двадцати". Ранее Индия пригласила на саммит министров таких стран, как Нигерия, ОАЭ, Оман, Сингапур, Испания, Бангладеш, Египет, Маврикий и Нидерланды.Председательство в "большой двадцатке" Индия приняла 1 декабря прошлого года. В период председательства Нью-Дели проведет более 200 встреч в рамках группы, но встреча глав МИД является одним из самых важных событий в преддверии заключительного саммита лидеров G20, который пройдет в столице Индии 9-10 сентября, после чего председательство будет передано Бразилии.
https://ria.ru/20230302/g20-1855259290.html
индия
нью-дели
нигерия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831556609_249:0:2978:2047_1920x0_80_0_0_12ebd22a77518fb0bc21ab2bdc4b096f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, нью-дели, нигерия, нарендра моди, большая двадцатка, в мире, санкции в отношении россии
Индия, Нью-Дели, Нигерия, Нарендра Моди, Большая двадцатка, В мире, Санкции в отношении России
Встреча G20 проходит во времена глубоких разногласий, заявил премьер Индии
Премьер Индии Моди: встреча глав МИД G20 проходит во времена глубоких разногласий
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар – РИА Новости. Встреча глав МИД G20 проходит во времена глубоких разногласий, но мир ожидает, что страны "большой двадцатки" поспособствуют решению проблем, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в обращении к участникам заседания.
«
"Вы встречаетесь во времена глубоких глобальных разногласий. Вполне естественно, что на ваши дискуссии влияет геополитическая напряженность. У всех нас есть свои позиции и свои взгляды на то, как следует урегулировать эту напряженность. Однако как ведущие экономики мира мы также несем ответственность перед теми, кого нет в этом зале. Мир ожидает, что G20 облегчит проблемы роста, развития, экономической устойчивости, противодействия стихийным бедствиям, финансовой стабильности, транснациональной преступности, коррупции, терроризма, а также продовольственной и энергетической безопасности. Во всех этих областях G20 обладает потенциалом для достижения консенсуса и достижения конкретных результатов", - сказал Моди.
"Мы все должны признать, что многосторонность сегодня переживает кризис. Архитектура глобального управления, созданная после Второй мировой войны, должна была выполнять две функции. Во-первых, предотвратить будущие войны, во-вторых, содействовать международному сотрудничеству по вопросам, представляющим общий интерес. Опыт последних нескольких лет - финансовый кризис, изменение климата, пандемия, терроризм и войны - ясно показывает, что глобальное управление потерпело неудачу", - сказал Моди.
Он отметил, что многие развивающиеся страны борются с непосильной задолженностью. "Вот почему председательство Индии в G20 попыталось дать голос Глобальному Югу. Ни одна группа не может претендовать на глобальное лидерство, не прислушиваясь к тем, кого ее решения больше всего затрагивают", - добавил премьер Индии.
Во время двухдневной встречи глав МИД "большой двадцатки" в Нью-Дели
присутствуют министры иностранных дел стран-членов группы, а также специально приглашенные Индией министры и международные организации. Всего в мероприятии принимают участие 40 делегаций, в том числе страны, не входящие в "группу двадцати". Ранее Индия пригласила на саммит министров таких стран, как Нигерия
, ОАЭ
, Оман
, Сингапур
, Испания
, Бангладеш
, Египет
, Маврикий
и Нидерланды
.
Председательство в "большой двадцатке" Индия приняла 1 декабря прошлого года. В период председательства Нью-Дели проведет более 200 встреч в рамках группы, но встреча глав МИД является одним из самых важных событий в преддверии заключительного саммита лидеров G20, который пройдет в столице Индии 9-10 сентября, после чего председательство будет передано Бразилии
.
Захарова объяснила, почему Лавров и Блинкен не встретились на полях G20