https://ria.ru/20230302/g20-1855261382.html

Встреча G20 проходит во времена глубоких разногласий, заявил премьер Индии

Встреча G20 проходит во времена глубоких разногласий, заявил премьер Индии - РИА Новости, 02.03.2023

Встреча G20 проходит во времена глубоких разногласий, заявил премьер Индии

Встреча глав МИД G20 проходит во времена глубоких разногласий, но мир ожидает, что страны "большой двадцатки" поспособствуют решению проблем, заявил... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T07:36

2023-03-02T07:36

2023-03-02T07:51

индия

нью-дели

нигерия

нарендра моди

большая двадцатка

в мире

санкции в отношении россии

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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар – РИА Новости. Встреча глав МИД G20 проходит во времена глубоких разногласий, но мир ожидает, что страны "большой двадцатки" поспособствуют решению проблем, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в обращении к участникам заседания."Мы все должны признать, что многосторонность сегодня переживает кризис. Архитектура глобального управления, созданная после Второй мировой войны, должна была выполнять две функции. Во-первых, предотвратить будущие войны, во-вторых, содействовать международному сотрудничеству по вопросам, представляющим общий интерес. Опыт последних нескольких лет - финансовый кризис, изменение климата, пандемия, терроризм и войны - ясно показывает, что глобальное управление потерпело неудачу", - сказал Моди.Он отметил, что многие развивающиеся страны борются с непосильной задолженностью. "Вот почему председательство Индии в G20 попыталось дать голос Глобальному Югу. Ни одна группа не может претендовать на глобальное лидерство, не прислушиваясь к тем, кого ее решения больше всего затрагивают", - добавил премьер Индии.Во время двухдневной встречи глав МИД "большой двадцатки" в Нью-Дели присутствуют министры иностранных дел стран-членов группы, а также специально приглашенные Индией министры и международные организации. Всего в мероприятии принимают участие 40 делегаций, в том числе страны, не входящие в "группу двадцати". Ранее Индия пригласила на саммит министров таких стран, как Нигерия, ОАЭ, Оман, Сингапур, Испания, Бангладеш, Египет, Маврикий и Нидерланды.Председательство в "большой двадцатке" Индия приняла 1 декабря прошлого года. В период председательства Нью-Дели проведет более 200 встреч в рамках группы, но встреча глав МИД является одним из самых важных событий в преддверии заключительного саммита лидеров G20, который пройдет в столице Индии 9-10 сентября, после чего председательство будет передано Бразилии.

https://ria.ru/20230302/g20-1855259290.html

индия

нью-дели

нигерия

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индия, нью-дели, нигерия, нарендра моди, большая двадцатка, в мире, санкции в отношении россии