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В Нью-Дели началась встреча министров иностранных дел стран G20
В Нью-Дели началась встреча министров иностранных дел стран G20 - РИА Новости, 02.03.2023
В Нью-Дели началась встреча министров иностранных дел стран G20
Встреча министров иностранных дел стран G20 началась в столице Индии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T07:14
2023-03-02T07:14
2023-03-02T10:40
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большая двадцатка
мид индии
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар - РИА Новости. Встреча министров иностранных дел стран G20 началась в столице Индии, передает корреспондент РИА Новости. Первой задолго до начала официальной части к месту проведения встречи приехала глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Примерно через час после ее прибытия к конгресс-центру начали съезжаться и остальные участники "двадцатки". Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал почти одновременно с главами европейской и британской дипломатии Жозепом Боррелем и Джеймсом Клеверли. Последним прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров. В зале заседаний Лавров сидит рядом с главами МИД Мексики и Саудовской Аравии. Блинкен - за тем же столом, но с другого края. При этом контактов с госсекретарем США Энтони Блинкеном у российской делегации не запланировано, заявил ранее РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков. В госдепе подтвердили, что и Блинкен не планировал встречаться с Лавровым, отметив, что госсекретарь будет принимать участие в сессиях, где будут присутствовать в том числе российский и китайский министры. Аналогичную позицию высказали и в МИД Германии, заявив, что не будет отказываться от форматов встреч из-за участия в них Лаврова.Как сообщил ранее первый замглавы МИД Индии Винай Кватра, ситуация вокруг Украины будет одной из тем встречи министров G20 в Нью-Дели - министры обсудят ее влияние на остальной мир. Накануне "на полях" G20 Лавров встретился с главами МИД Индии, Турции и Бразилии. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, запланирована встреча с новым главой МИД КНР Цинь Ганом - это будет первый личный контакт министров после назначения.
https://radiosputnik.ria.ru/20230301/sammit-1855128064.html
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нью-дели, сша, россия, сергей лавров, энтони блинкен, анналена бербок, большая двадцатка, мид индии, мид германии, в мире
Нью-Дели, США, Россия, Сергей Лавров, Энтони Блинкен, Анналена Бербок, Большая двадцатка, МИД Индии, МИД Германии, В мире
В Нью-Дели началась встреча министров иностранных дел стран G20
В Нью-Дели началась встреча министров иностранных дел стран G20