https://ria.ru/20230302/g20-1855259498.html

В Нью-Дели началась встреча министров иностранных дел стран G20

В Нью-Дели началась встреча министров иностранных дел стран G20 - РИА Новости, 02.03.2023

В Нью-Дели началась встреча министров иностранных дел стран G20

Встреча министров иностранных дел стран G20 началась в столице Индии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T07:14

2023-03-02T07:14

2023-03-02T10:40

нью-дели

сша

россия

сергей лавров

энтони блинкен

анналена бербок

большая двадцатка

мид индии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855286542_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_58bac6d14142340b607aedc7225683ff.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар - РИА Новости. Встреча министров иностранных дел стран G20 началась в столице Индии, передает корреспондент РИА Новости. Первой задолго до начала официальной части к месту проведения встречи приехала глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Примерно через час после ее прибытия к конгресс-центру начали съезжаться и остальные участники "двадцатки". Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал почти одновременно с главами европейской и британской дипломатии Жозепом Боррелем и Джеймсом Клеверли. Последним прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров. В зале заседаний Лавров сидит рядом с главами МИД Мексики и Саудовской Аравии. Блинкен - за тем же столом, но с другого края. При этом контактов с госсекретарем США Энтони Блинкеном у российской делегации не запланировано, заявил ранее РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков. В госдепе подтвердили, что и Блинкен не планировал встречаться с Лавровым, отметив, что госсекретарь будет принимать участие в сессиях, где будут присутствовать в том числе российский и китайский министры. Аналогичную позицию высказали и в МИД Германии, заявив, что не будет отказываться от форматов встреч из-за участия в них Лаврова.Как сообщил ранее первый замглавы МИД Индии Винай Кватра, ситуация вокруг Украины будет одной из тем встречи министров G20 в Нью-Дели - министры обсудят ее влияние на остальной мир. Накануне "на полях" G20 Лавров встретился с главами МИД Индии, Турции и Бразилии. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, запланирована встреча с новым главой МИД КНР Цинь Ганом - это будет первый личный контакт министров после назначения.

https://radiosputnik.ria.ru/20230301/sammit-1855128064.html

https://ria.ru/20230302/g20-1855259290.html

нью-дели

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нью-дели, сша, россия, сергей лавров, энтони блинкен, анналена бербок, большая двадцатка, мид индии, мид германии, в мире