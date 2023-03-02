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Захарова объяснила, почему Лавров и Блинкен не встретились на полях G20 - РИА Новости, 02.03.2023
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07:12 02.03.2023 (обновлено: 17:11 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/g20-1855259290.html
Захарова объяснила, почему Лавров и Блинкен не встретились на полях G20
Захарова объяснила, почему Лавров и Блинкен не встретились на полях G20 - РИА Новости, 02.03.2023
Захарова объяснила, почему Лавров и Блинкен не встретились на полях G20
В условиях, которые сложились в международных отношениях по вине США, было бы сложно ожидать контактов главы российского МИД Сергея Лаврова и американского... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T07:12
2023-03-02T17:11
сша
индия
сергей лавров
энтони блинкен
мария захарова
большая двадцатка
санкции в отношении россии
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар — РИА Новости. В условиях, которые сложились в международных отношениях по вине США, было бы сложно ожидать контактов главы российского МИД Сергея Лаврова и американского госсекретаря Энтони Блинкена на полях министерской встречи G20 в Индии, заявила журналистам официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, не было никаких сомнений в том, что Лавров и Блинкен не будут встречаться в Нью-Дели."По-моему, позиция США обозначена четко и давно. Они выступают за эскалацию конфликтов в принципе по всему миру, дипломатию, к сожалению, они, видимо, отодвинули на второй план. Сейчас уже возникают вопросы — почему? Оттого что они не владеют или не верят в нее или просто потому, что разрушение является логикой вообще внешней политики США", — сказала Захарова.Встреча министров иностранных дел стран "Большой двадцатки" проходит в Индии 1 и 2 марта. В зале заседаний Лавров сидит рядом с главами МИД Мексики и Саудовской Аравии, госсекретарь США — за тем же столом, но с другого края. В Госдепе заявляли, что Блинкен будет участвовать в тех же сессиях, что и Лавров.Российский министр уже провел переговоры с коллегами из Индии, Турции и Бразилии, у него запланирована и встреча с новым главой китайского МИД Цинь Ганом.
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сша, индия, сергей лавров, энтони блинкен, мария захарова, большая двадцатка, санкции в отношении россии
США, Индия, Сергей Лавров, Энтони Блинкен, Мария Захарова, Большая двадцатка, Санкции в отношении России
Захарова объяснила, почему Лавров и Блинкен не встретились на полях G20

Захарова: не должно было быть сомнений в том, что Лавров и Блинкен не встретятся на G20

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар — РИА Новости. В условиях, которые сложились в международных отношениях по вине США, было бы сложно ожидать контактов главы российского МИД Сергея Лаврова и американского госсекретаря Энтони Блинкена на полях министерской встречи G20 в Индии, заявила журналистам официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
По ее словам, не было никаких сомнений в том, что Лавров и Блинкен не будут встречаться в Нью-Дели.
"По-моему, позиция США обозначена четко и давно. Они выступают за эскалацию конфликтов в принципе по всему миру, дипломатию, к сожалению, они, видимо, отодвинули на второй план. Сейчас уже возникают вопросы — почему? Оттого что они не владеют или не верят в нее или просто потому, что разрушение является логикой вообще внешней политики США", — сказала Захарова.
Встреча министров иностранных дел стран "Большой двадцатки" проходит в Индии 1 и 2 марта. В зале заседаний Лавров сидит рядом с главами МИД Мексики и Саудовской Аравии, госсекретарь США — за тем же столом, но с другого края. В Госдепе заявляли, что Блинкен будет участвовать в тех же сессиях, что и Лавров.
Российский министр уже провел переговоры с коллегами из Индии, Турции и Бразилии, у него запланирована и встреча с новым главой китайского МИД Цинь Ганом.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Посол России в США назвал ненормальным формат общения Блинкена с Лавровым
1 февраля, 23:31
 
СШАИндияСергей ЛавровЭнтони БлинкенМария ЗахароваБольшая двадцаткаСанкции в отношении России
 
 
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