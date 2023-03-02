https://ria.ru/20230302/g20-1855259290.html
Захарова объяснила, почему Лавров и Блинкен не встретились на полях G20
Захарова объяснила, почему Лавров и Блинкен не встретились на полях G20 - РИА Новости, 02.03.2023
Захарова объяснила, почему Лавров и Блинкен не встретились на полях G20
В условиях, которые сложились в международных отношениях по вине США, было бы сложно ожидать контактов главы российского МИД Сергея Лаврова и американского... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T07:12
2023-03-02T07:12
2023-03-02T17:11
сша
индия
сергей лавров
энтони блинкен
мария захарова
большая двадцатка
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар — РИА Новости. В условиях, которые сложились в международных отношениях по вине США, было бы сложно ожидать контактов главы российского МИД Сергея Лаврова и американского госсекретаря Энтони Блинкена на полях министерской встречи G20 в Индии, заявила журналистам официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, не было никаких сомнений в том, что Лавров и Блинкен не будут встречаться в Нью-Дели."По-моему, позиция США обозначена четко и давно. Они выступают за эскалацию конфликтов в принципе по всему миру, дипломатию, к сожалению, они, видимо, отодвинули на второй план. Сейчас уже возникают вопросы — почему? Оттого что они не владеют или не верят в нее или просто потому, что разрушение является логикой вообще внешней политики США", — сказала Захарова.Встреча министров иностранных дел стран "Большой двадцатки" проходит в Индии 1 и 2 марта. В зале заседаний Лавров сидит рядом с главами МИД Мексики и Саудовской Аравии, госсекретарь США — за тем же столом, но с другого края. В Госдепе заявляли, что Блинкен будет участвовать в тех же сессиях, что и Лавров.Российский министр уже провел переговоры с коллегами из Индии, Турции и Бразилии, у него запланирована и встреча с новым главой китайского МИД Цинь Ганом.
https://ria.ru/20230201/posol-1849106795.html
сша
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_260:0:2669:1807_1920x0_80_0_0_d6f64dfe4f871df6c4352f8221e5370c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, индия, сергей лавров, энтони блинкен, мария захарова, большая двадцатка, санкции в отношении россии
США, Индия, Сергей Лавров, Энтони Блинкен, Мария Захарова, Большая двадцатка, Санкции в отношении России
Захарова объяснила, почему Лавров и Блинкен не встретились на полях G20
Захарова: не должно было быть сомнений в том, что Лавров и Блинкен не встретятся на G20