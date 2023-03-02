https://ria.ru/20230302/frantsiya-1855321366.html
Эксперт считает поездку Макрона в Африку крайней мерой Парижа
Эксперт считает поездку Макрона в Африку крайней мерой Парижа - РИА Новости, 02.03.2023
Эксперт считает поездку Макрона в Африку крайней мерой Парижа
Поездка президента Франции Эммануэля Макрона в Африку является крайней мерой, так как страна стремительно теряет влияние на континенте, а сам Макрон не понимает РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T12:14
2023-03-02T12:14
2023-03-02T12:14
в мире
франция
африка
эммануэль макрон
катрин колонна
россия
содружество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780247_233:0:2530:1292_1920x0_80_0_0_8bb70a117472950e51395b18b2bbfa2f.jpg
БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Поездка президента Франции Эммануэля Макрона в Африку является крайней мерой, так как страна стремительно теряет влияние на континенте, а сам Макрон не понимает Африку, считает лидер французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино. Президент Франции 1 марта отправился в пятидневную рабочую поездку по африканским странам "с целью укрепить двусторонние связи в сфере влияния, где все больше чувствуется конкуренция России и Китая", сообщал Елисейский дворец. В Либревиле Макрон 1-2 марта поучаствует в саммите по защите экваториальных лесов One Forest Summit. "Можно сказать, что это крайняя мера. Франция стремительно теряет всякое влияние в Африке, несмотря на то, что французский язык на протяжении 150 лет был единственным средством общения многочисленных этнических групп черной Африки. Он по-прежнему часто является языком делопроизводства. Но ситуация быстро меняется: Мали недавно низвела французский язык до уровня рабочего языка, а неприязнь к Парижу растет по всему континенту", - заявил Асселино РИА Новости. По его словам, антизападный курс в Африке в настоящее время усиливается из-за того, что Европа направляет миллиарды Украине, а молодые африканцы совершенно не воспринимают Макрона и хотят выйти из-под влияния Франции. То же самое, как отметил эксперт, касается и столицы Конго Киншасы, которую Макрон также планирует посетить: там не любят Запад, поскольку он под руководством США поддерживает Руанду, ведущую скрытую войну в восточном Конго. "Макрону совершенно не хватает понимания Африки. Он также едет в Анголу, бывшую португальскую колонию, вероятно, больше ради минеральных богатств страны в виде газа, нефти и редких металлов, чем ради политического присутствия. Макрону давно следовало бы сыграть на "франкофонии" и отвести гораздо более важную роль в Африке французской дипломатии, сосредоточенной на этих связях сотрудничества", - добавил Асселино. Однако, как подчеркнул эксперт, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна и госсекретарь при МИД Франции по вопросам развития, франкофонии и международному партнёрству Хрисула Захаропулу этим не занимаются и никогда не посещают Африку. "Франция во главе с Макроном проигрывает в Африке по всем пунктам. Африка больше не является задним двором Франции… У Китая теперь есть задний двор в Африке, у России тоже. Великобритания даже убедила Габон вступить в Содружество, в то время как при деколонизации в 1960 году Габон хотел стать французским департаментом", - заявил эксперт. По его мнению, у России и Китая есть одна общая черта: "Они никогда не давали уроков "демократии" и всегда уважали местных лидеров". "Китай и Россия ведут себя с президентской этикой, той, которая есть у глав африканских государств, и не притворяются друзьями, как это делает президент Макрон с большим высокомерием… Министр Лавров или его китайский коллега объезжают весь африканский континент, и везде им рады: их подход практичен, а не идеологичен или снисходителен, как у французов", - добавил Асселино. У Франции в настоящее время нет финансовых средств для реализации своих амбиций военного присутствия в Африке, это также понимают африканские лидеры и ищут помощи у других стран, в частности, России, заключил эксперт. В прошлом году французские военные, которые присутствовали в регионе Сахеля с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", были вынуждены покинуть Мали. В июле Франция заявила об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции "Такуба" по борьбе с терроризмом. В ноябре 2022 года президент Франции объявил о завершении антитеррористической операции "Бархан" в Сахаро-Сахельском регионе. В январе 2023 года власти Буркина-Фасо также потребовали от Франции немедленно вывести войска с территории страны. В минобороны Франции заявили, что находящиеся там 400 французских военных покинут страну в течение месяца. Помимо ослабления военных связей со странами франкофонной Африки Франция теряет позиции важного экономического партнера для стран континента. С точки зрения инвестиций в африканскую экономику лидером остается Китай. Французский экспорт в Африку составляет около четверти китайского и уступает даже немецкому на фоне многочисленных соглашений, которые Африка заключает с Россией и Турцией. В африканских странах участились протесты против влияния Франции в регионе, за последний год они проходили в Буркина-Фасо, Мали, Нигере и даже в ЮАР.
https://ria.ru/20230228/afrika-1854768307.html
https://ria.ru/20230301/rasizm-1854938694.html
https://ria.ru/20230223/frantsiya-1853965349.html
https://ria.ru/20230219/frantsiya-1852650531.html
https://ria.ru/20230228/kontakty-1854737495.html
франция
африка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780247_856:0:2567:1283_1920x0_80_0_0_519cdc9b73b3aa903ddb5749ec3e5212.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, африка, эммануэль макрон, катрин колонна, россия, содружество
В мире, Франция, Африка, Эммануэль Макрон, Катрин Колонна, Россия, Содружество
Эксперт считает поездку Макрона в Африку крайней мерой Парижа
Эксперт Асселино: Франция стремительно теряет влияние в Африке, Макрон не понимает регион
БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Поездка президента Франции Эммануэля Макрона в Африку является крайней мерой, так как страна стремительно теряет влияние на континенте, а сам Макрон не понимает Африку, считает лидер французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино.
Президент Франции 1 марта отправился в пятидневную рабочую поездку по африканским странам "с целью укрепить двусторонние связи в сфере влияния, где все больше чувствуется конкуренция России и Китая", сообщал Елисейский дворец. В Либревиле Макрон 1-2 марта поучаствует в саммите по защите экваториальных лесов One Forest Summit.
Африка знакома со способностью Запада разжигать войны, заявил премьер Мали
"Можно сказать, что это крайняя мера. Франция стремительно теряет всякое влияние в Африке, несмотря на то, что французский язык на протяжении 150 лет был единственным средством общения многочисленных этнических групп черной Африки. Он по-прежнему часто является языком делопроизводства. Но ситуация быстро меняется: Мали недавно низвела французский язык до уровня рабочего языка, а неприязнь к Парижу растет по всему континенту", - заявил Асселино РИА Новости.
По его словам, антизападный курс в Африке в настоящее время усиливается из-за того, что Европа
направляет миллиарды Украине
, а молодые африканцы совершенно не воспринимают Макрона и хотят выйти из-под влияния Франции
. То же самое, как отметил эксперт, касается и столицы Конго Киншасы
, которую Макрон также планирует посетить: там не любят Запад, поскольку он под руководством США
поддерживает Руанду
, ведущую скрытую войну в восточном Конго.
"Макрону совершенно не хватает понимания Африки. Он также едет в Анголу
, бывшую португальскую колонию, вероятно, больше ради минеральных богатств страны в виде газа, нефти и редких металлов, чем ради политического присутствия. Макрону давно следовало бы сыграть на "франкофонии" и отвести гораздо более важную роль в Африке французской дипломатии, сосредоточенной на этих связях сотрудничества", - добавил Асселино.
Черные расисты готовы уничтожить Америку
Однако, как подчеркнул эксперт, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна
и госсекретарь при МИД Франции по вопросам развития, франкофонии и международному партнёрству Хрисула Захаропулу этим не занимаются и никогда не посещают Африку.
"Франция во главе с Макроном проигрывает в Африке по всем пунктам. Африка больше не является задним двором Франции… У Китая
теперь есть задний двор в Африке, у России
тоже. Великобритания
даже убедила Габон
вступить в Содружество
, в то время как при деколонизации в 1960 году Габон хотел стать французским департаментом", - заявил эксперт.
По его мнению, у России и Китая есть одна общая черта: "Они никогда не давали уроков "демократии" и всегда уважали местных лидеров".
Французский чиновник пожаловался на поддержку России во всей Африке
"Китай и Россия ведут себя с президентской этикой, той, которая есть у глав африканских государств, и не притворяются друзьями, как это делает президент Макрон с большим высокомерием… Министр Лавров или его китайский коллега объезжают весь африканский континент, и везде им рады: их подход практичен, а не идеологичен или снисходителен, как у французов", - добавил Асселино.
У Франции в настоящее время нет финансовых средств для реализации своих амбиций военного присутствия в Африке, это также понимают африканские лидеры и ищут помощи у других стран, в частности, России, заключил эксперт.
Деколонизация Африки: почему Францию и ЕС выдворяют с континента
В прошлом году французские военные, которые присутствовали в регионе Сахеля
с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", были вынуждены покинуть Мали
. В июле Франция заявила об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции "Такуба" по борьбе с терроризмом. В ноябре 2022 года президент Франции объявил о завершении антитеррористической операции "Бархан" в Сахаро-Сахельском регионе. В январе 2023 года власти Буркина-Фасо также потребовали от Франции немедленно вывести войска с территории страны. В минобороны Франции заявили, что находящиеся там 400 французских военных покинут страну в течение месяца.
Помимо ослабления военных связей со странами франкофонной Африки Франция теряет позиции важного экономического партнера для стран континента. С точки зрения инвестиций в африканскую экономику лидером остается Китай. Французский экспорт в Африку составляет около четверти китайского и уступает даже немецкому на фоне многочисленных соглашений, которые Африка заключает с Россией и Турцией
. В африканских странах участились протесты против влияния Франции в регионе, за последний год они проходили в Буркина-Фасо, Мали, Нигере
и даже в ЮАР
.
Шольц и Макрон не пытаются поддерживать диалог с Путиным, заявили в Кремле