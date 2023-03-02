Рейтинг@Mail.ru
Эксперт считает поездку Макрона в Африку крайней мерой Парижа - РИА Новости, 02.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/frantsiya-1855321366.html
Эксперт считает поездку Макрона в Африку крайней мерой Парижа
Эксперт считает поездку Макрона в Африку крайней мерой Парижа - РИА Новости, 02.03.2023
Эксперт считает поездку Макрона в Африку крайней мерой Парижа
Поездка президента Франции Эммануэля Макрона в Африку является крайней мерой, так как страна стремительно теряет влияние на континенте, а сам Макрон не понимает РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T12:14
2023-03-02T12:14
в мире
франция
африка
эммануэль макрон
катрин колонна
россия
содружество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780247_233:0:2530:1292_1920x0_80_0_0_8bb70a117472950e51395b18b2bbfa2f.jpg
БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Поездка президента Франции Эммануэля Макрона в Африку является крайней мерой, так как страна стремительно теряет влияние на континенте, а сам Макрон не понимает Африку, считает лидер французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино. Президент Франции 1 марта отправился в пятидневную рабочую поездку по африканским странам "с целью укрепить двусторонние связи в сфере влияния, где все больше чувствуется конкуренция России и Китая", сообщал Елисейский дворец. В Либревиле Макрон 1-2 марта поучаствует в саммите по защите экваториальных лесов One Forest Summit. "Можно сказать, что это крайняя мера. Франция стремительно теряет всякое влияние в Африке, несмотря на то, что французский язык на протяжении 150 лет был единственным средством общения многочисленных этнических групп черной Африки. Он по-прежнему часто является языком делопроизводства. Но ситуация быстро меняется: Мали недавно низвела французский язык до уровня рабочего языка, а неприязнь к Парижу растет по всему континенту", - заявил Асселино РИА Новости. По его словам, антизападный курс в Африке в настоящее время усиливается из-за того, что Европа направляет миллиарды Украине, а молодые африканцы совершенно не воспринимают Макрона и хотят выйти из-под влияния Франции. То же самое, как отметил эксперт, касается и столицы Конго Киншасы, которую Макрон также планирует посетить: там не любят Запад, поскольку он под руководством США поддерживает Руанду, ведущую скрытую войну в восточном Конго. "Макрону совершенно не хватает понимания Африки. Он также едет в Анголу, бывшую португальскую колонию, вероятно, больше ради минеральных богатств страны в виде газа, нефти и редких металлов, чем ради политического присутствия. Макрону давно следовало бы сыграть на "франкофонии" и отвести гораздо более важную роль в Африке французской дипломатии, сосредоточенной на этих связях сотрудничества", - добавил Асселино. Однако, как подчеркнул эксперт, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна и госсекретарь при МИД Франции по вопросам развития, франкофонии и международному партнёрству Хрисула Захаропулу этим не занимаются и никогда не посещают Африку. "Франция во главе с Макроном проигрывает в Африке по всем пунктам. Африка больше не является задним двором Франции… У Китая теперь есть задний двор в Африке, у России тоже. Великобритания даже убедила Габон вступить в Содружество, в то время как при деколонизации в 1960 году Габон хотел стать французским департаментом", - заявил эксперт. По его мнению, у России и Китая есть одна общая черта: "Они никогда не давали уроков "демократии" и всегда уважали местных лидеров". "Китай и Россия ведут себя с президентской этикой, той, которая есть у глав африканских государств, и не притворяются друзьями, как это делает президент Макрон с большим высокомерием… Министр Лавров или его китайский коллега объезжают весь африканский континент, и везде им рады: их подход практичен, а не идеологичен или снисходителен, как у французов", - добавил Асселино. У Франции в настоящее время нет финансовых средств для реализации своих амбиций военного присутствия в Африке, это также понимают африканские лидеры и ищут помощи у других стран, в частности, России, заключил эксперт. В прошлом году французские военные, которые присутствовали в регионе Сахеля с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", были вынуждены покинуть Мали. В июле Франция заявила об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции "Такуба" по борьбе с терроризмом. В ноябре 2022 года президент Франции объявил о завершении антитеррористической операции "Бархан" в Сахаро-Сахельском регионе. В январе 2023 года власти Буркина-Фасо также потребовали от Франции немедленно вывести войска с территории страны. В минобороны Франции заявили, что находящиеся там 400 французских военных покинут страну в течение месяца. Помимо ослабления военных связей со странами франкофонной Африки Франция теряет позиции важного экономического партнера для стран континента. С точки зрения инвестиций в африканскую экономику лидером остается Китай. Французский экспорт в Африку составляет около четверти китайского и уступает даже немецкому на фоне многочисленных соглашений, которые Африка заключает с Россией и Турцией. В африканских странах участились протесты против влияния Франции в регионе, за последний год они проходили в Буркина-Фасо, Мали, Нигере и даже в ЮАР.
https://ria.ru/20230228/afrika-1854768307.html
https://ria.ru/20230301/rasizm-1854938694.html
https://ria.ru/20230223/frantsiya-1853965349.html
https://ria.ru/20230219/frantsiya-1852650531.html
https://ria.ru/20230228/kontakty-1854737495.html
франция
африка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780247_856:0:2567:1283_1920x0_80_0_0_519cdc9b73b3aa903ddb5749ec3e5212.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, африка, эммануэль макрон, катрин колонна, россия, содружество
В мире, Франция, Африка, Эммануэль Макрон, Катрин Колонна, Россия, Содружество
Эксперт считает поездку Макрона в Африку крайней мерой Парижа

Эксперт Асселино: Франция стремительно теряет влияние в Африке, Макрон не понимает регион

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Поездка президента Франции Эммануэля Макрона в Африку является крайней мерой, так как страна стремительно теряет влияние на континенте, а сам Макрон не понимает Африку, считает лидер французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино.
Президент Франции 1 марта отправился в пятидневную рабочую поездку по африканским странам "с целью укрепить двусторонние связи в сфере влияния, где все больше чувствуется конкуренция России и Китая", сообщал Елисейский дворец. В Либревиле Макрон 1-2 марта поучаствует в саммите по защите экваториальных лесов One Forest Summit.
Временный контрольно-пропускной пункт на границе Гвинеи и Сьерра-Леоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Африка знакома со способностью Запада разжигать войны, заявил премьер Мали
28 февраля, 09:36
"Можно сказать, что это крайняя мера. Франция стремительно теряет всякое влияние в Африке, несмотря на то, что французский язык на протяжении 150 лет был единственным средством общения многочисленных этнических групп черной Африки. Он по-прежнему часто является языком делопроизводства. Но ситуация быстро меняется: Мали недавно низвела французский язык до уровня рабочего языка, а неприязнь к Парижу растет по всему континенту", - заявил Асселино РИА Новости.
По его словам, антизападный курс в Африке в настоящее время усиливается из-за того, что Европа направляет миллиарды Украине, а молодые африканцы совершенно не воспринимают Макрона и хотят выйти из-под влияния Франции. То же самое, как отметил эксперт, касается и столицы Конго Киншасы, которую Макрон также планирует посетить: там не любят Запад, поскольку он под руководством США поддерживает Руанду, ведущую скрытую войну в восточном Конго.
"Макрону совершенно не хватает понимания Африки. Он также едет в Анголу, бывшую португальскую колонию, вероятно, больше ради минеральных богатств страны в виде газа, нефти и редких металлов, чем ради политического присутствия. Макрону давно следовало бы сыграть на "франкофонии" и отвести гораздо более важную роль в Африке французской дипломатии, сосредоточенной на этих связях сотрудничества", - добавил Асселино.
Прохожие на Таймс-сквер в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Черные расисты готовы уничтожить Америку
1 марта, 08:00
Однако, как подчеркнул эксперт, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна и госсекретарь при МИД Франции по вопросам развития, франкофонии и международному партнёрству Хрисула Захаропулу этим не занимаются и никогда не посещают Африку.
"Франция во главе с Макроном проигрывает в Африке по всем пунктам. Африка больше не является задним двором Франции… У Китая теперь есть задний двор в Африке, у России тоже. Великобритания даже убедила Габон вступить в Содружество, в то время как при деколонизации в 1960 году Габон хотел стать французским департаментом", - заявил эксперт.
По его мнению, у России и Китая есть одна общая черта: "Они никогда не давали уроков "демократии" и всегда уважали местных лидеров".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп на встрече в Бамако - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Французский чиновник пожаловался на поддержку России во всей Африке
23 февраля, 12:56
"Китай и Россия ведут себя с президентской этикой, той, которая есть у глав африканских государств, и не притворяются друзьями, как это делает президент Макрон с большим высокомерием… Министр Лавров или его китайский коллега объезжают весь африканский континент, и везде им рады: их подход практичен, а не идеологичен или снисходителен, как у французов", - добавил Асселино.
У Франции в настоящее время нет финансовых средств для реализации своих амбиций военного присутствия в Африке, это также понимают африканские лидеры и ищут помощи у других стран, в частности, России, заключил эксперт.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения университета в Уагадугу - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
Деколонизация Африки: почему Францию и ЕС выдворяют с континента
19 февраля, 08:00
В прошлом году французские военные, которые присутствовали в регионе Сахеля с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", были вынуждены покинуть Мали. В июле Франция заявила об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции "Такуба" по борьбе с терроризмом. В ноябре 2022 года президент Франции объявил о завершении антитеррористической операции "Бархан" в Сахаро-Сахельском регионе. В январе 2023 года власти Буркина-Фасо также потребовали от Франции немедленно вывести войска с территории страны. В минобороны Франции заявили, что находящиеся там 400 французских военных покинут страну в течение месяца.
Помимо ослабления военных связей со странами франкофонной Африки Франция теряет позиции важного экономического партнера для стран континента. С точки зрения инвестиций в африканскую экономику лидером остается Китай. Французский экспорт в Африку составляет около четверти китайского и уступает даже немецкому на фоне многочисленных соглашений, которые Африка заключает с Россией и Турцией. В африканских странах участились протесты против влияния Франции в регионе, за последний год они проходили в Буркина-Фасо, Мали, Нигере и даже в ЮАР.
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Шольц и Макрон не пытаются поддерживать диалог с Путиным, заявили в Кремле
28 февраля, 00:43
 
В миреФранцияАфрикаЭммануэль МакронКатрин КолоннаРоссияСодружество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала