https://ria.ru/20230302/feyki-1855343063.html

ГД одобрила поправки о лишении свободы до 15 лет за фейки о добровольцах

ГД одобрила поправки о лишении свободы до 15 лет за фейки о добровольцах - РИА Новости, 02.03.2023

ГД одобрила поправки о лишении свободы до 15 лет за фейки о добровольцах

Госдума приняла поправки о лишении свободы за фейки о добровольцах, участвующих в спецоперации. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T13:25

2023-03-02T13:25

2023-03-02T13:45

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госдума рф

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Госдума приняла поправки о лишении свободы за фейки о добровольцах, участвующих в спецоперации.Изменения внесут в статьи 207.3 и 280.3 Уголовного кодекса и 13.3.3 Кодекса об административных правонарушениях, которые устанавливают ответственность за дискредитацию вооруженных сил.Согласно нововведениям, за фейки о любых участниках спецоперации, если они повлекли тяжкие последствия, последует максимальное наказание до 15 лет лишения свободы. При этом нарушителя также могут оштрафовать на сумму до пяти миллионов рублей или наказать принудительными работами на срок до пяти лет.За дискредитацию участников спецоперации наказание составит до пяти лет колонии (до семи лет, если повлекли смерть по неосторожности, массовые беспорядки или ущерб инфраструктуре).

https://ria.ru/20230228/feyki-1854982182.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, госдума рф