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ГД одобрила поправки о лишении свободы до 15 лет за фейки о добровольцах - РИА Новости, 02.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:25 02.03.2023 (обновлено: 13:45 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/feyki-1855343063.html
ГД одобрила поправки о лишении свободы до 15 лет за фейки о добровольцах
ГД одобрила поправки о лишении свободы до 15 лет за фейки о добровольцах - РИА Новости, 02.03.2023
ГД одобрила поправки о лишении свободы до 15 лет за фейки о добровольцах
Госдума приняла поправки о лишении свободы за фейки о добровольцах, участвующих в спецоперации. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:25
2023-03-02T13:45
россия
общество
госдума рф
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Госдума приняла поправки о лишении свободы за фейки о добровольцах, участвующих в спецоперации.Изменения внесут в статьи 207.3 и 280.3 Уголовного кодекса и 13.3.3 Кодекса об административных правонарушениях, которые устанавливают ответственность за дискредитацию вооруженных сил.Согласно нововведениям, за фейки о любых участниках спецоперации, если они повлекли тяжкие последствия, последует максимальное наказание до 15 лет лишения свободы. При этом нарушителя также могут оштрафовать на сумму до пяти миллионов рублей или наказать принудительными работами на срок до пяти лет.За дискредитацию участников спецоперации наказание составит до пяти лет колонии (до семи лет, если повлекли смерть по неосторожности, массовые беспорядки или ущерб инфраструктуре).
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россия, общество, госдума рф
Россия, Общество, Госдума РФ, Специальная военная операция на Украине
ГД одобрила поправки о лишении свободы до 15 лет за фейки о добровольцах

Госдума приняла поправки о лишении свободы сроком до 15 лет за фейки о добровольцах

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Госдума приняла поправки о лишении свободы за фейки о добровольцах, участвующих в спецоперации.
Изменения внесут в статьи 207.3 и 280.3 Уголовного кодекса и 13.3.3 Кодекса об административных правонарушениях, которые устанавливают ответственность за дискредитацию вооруженных сил.
Согласно нововведениям, за фейки о любых участниках спецоперации, если они повлекли тяжкие последствия, последует максимальное наказание до 15 лет лишения свободы. При этом нарушителя также могут оштрафовать на сумму до пяти миллионов рублей или наказать принудительными работами на срок до пяти лет.
За дискредитацию участников спецоперации наказание составит до пяти лет колонии (до семи лет, если повлекли смерть по неосторожности, массовые беспорядки или ущерб инфраструктуре).
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияОбществоГосдума РФ
 
 
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