https://ria.ru/20230302/feyki-1855343063.html
ГД одобрила поправки о лишении свободы до 15 лет за фейки о добровольцах
ГД одобрила поправки о лишении свободы до 15 лет за фейки о добровольцах - РИА Новости, 02.03.2023
ГД одобрила поправки о лишении свободы до 15 лет за фейки о добровольцах
Госдума приняла поправки о лишении свободы за фейки о добровольцах, участвующих в спецоперации. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:25
2023-03-02T13:25
2023-03-02T13:45
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Госдума приняла поправки о лишении свободы за фейки о добровольцах, участвующих в спецоперации.Изменения внесут в статьи 207.3 и 280.3 Уголовного кодекса и 13.3.3 Кодекса об административных правонарушениях, которые устанавливают ответственность за дискредитацию вооруженных сил.Согласно нововведениям, за фейки о любых участниках спецоперации, если они повлекли тяжкие последствия, последует максимальное наказание до 15 лет лишения свободы. При этом нарушителя также могут оштрафовать на сумму до пяти миллионов рублей или наказать принудительными работами на срок до пяти лет.За дискредитацию участников спецоперации наказание составит до пяти лет колонии (до семи лет, если повлекли смерть по неосторожности, массовые беспорядки или ущерб инфраструктуре).
https://ria.ru/20230228/feyki-1854982182.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, госдума рф
Россия, Общество, Госдума РФ, Специальная военная операция на Украине
ГД одобрила поправки о лишении свободы до 15 лет за фейки о добровольцах
Госдума приняла поправки о лишении свободы сроком до 15 лет за фейки о добровольцах
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости.
Госдума приняла поправки
о лишении свободы за фейки о добровольцах, участвующих в спецоперации.
Изменения внесут в статьи 207.3 и 280.3 Уголовного кодекса и 13.3.3 Кодекса об административных правонарушениях, которые устанавливают ответственность за дискредитацию вооруженных сил.
Согласно нововведениям, за фейки о любых участниках спецоперации, если они повлекли тяжкие последствия, последует максимальное наказание до 15 лет лишения свободы. При этом нарушителя также могут оштрафовать на сумму до пяти миллионов рублей или наказать принудительными работами на срок до пяти лет.
За дискредитацию участников спецоперации наказание составит до пяти лет колонии (до семи лет, если повлекли смерть по неосторожности, массовые беспорядки или ущерб инфраструктуре).
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