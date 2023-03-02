https://ria.ru/20230302/fake-1855356451.html

Ивановская полиция опровергла информацию о взрывных устройствах в купюрах

Ивановская полиция опровергла информацию о взрывных устройствах в купюрах - РИА Новости, 02.03.2023

Ивановская полиция опровергла информацию о взрывных устройствах в купюрах

Полиция Ивановской области опровергла информацию о найденных взрывных мини-устройствах, завернутых в денежные купюры. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T13:36

2023-03-02T13:36

2023-03-02T13:36

происшествия

ивановская область

вичуга

россия

безопасность

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РЯЗАНЬ, 2 мар – РИА Новости. Полиция Ивановской области опровергла информацию о найденных взрывных мини-устройствах, завернутых в денежные купюры. Как уточнило УМВД по региону, информация о том, что "в Вичуге нашли мини-взрывные устройства, завернутые в денежные купюры", распространяется в сети. "Эта информация не соответствует действительности. Таких находок ни в Вичуге, ни на территории Ивановской области не было", - говорится в сообщении на странице ивановской полиции в социальной сети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20230302/voronka-1855315999.html

ивановская область

вичуга

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происшествия, ивановская область, вичуга, россия, безопасность