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Ивановская полиция опровергла информацию о взрывных устройствах в купюрах
Ивановская полиция опровергла информацию о взрывных устройствах в купюрах - РИА Новости, 02.03.2023
Ивановская полиция опровергла информацию о взрывных устройствах в купюрах
Полиция Ивановской области опровергла информацию о найденных взрывных мини-устройствах, завернутых в денежные купюры. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:36
2023-03-02T13:36
2023-03-02T13:36
происшествия
ивановская область
вичуга
россия
безопасность
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РЯЗАНЬ, 2 мар – РИА Новости. Полиция Ивановской области опровергла информацию о найденных взрывных мини-устройствах, завернутых в денежные купюры. Как уточнило УМВД по региону, информация о том, что "в Вичуге нашли мини-взрывные устройства, завернутые в денежные купюры", распространяется в сети. "Эта информация не соответствует действительности. Таких находок ни в Вичуге, ни на территории Ивановской области не было", - говорится в сообщении на странице ивановской полиции в социальной сети "ВКонтакте".
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происшествия, ивановская область, вичуга, россия, безопасность
Происшествия, Ивановская область, Вичуга, Россия, Безопасность
Ивановская полиция опровергла информацию о взрывных устройствах в купюрах
Ивановская полиция опровергла информацию о завернутых в купюры взрывных устройствах