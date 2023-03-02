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Госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню боеприпасов для самолетов F-16 - РИА Новости, 02.03.2023
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05:58 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/f-16-1855256609.html
Госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню боеприпасов для самолетов F-16
Госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню боеприпасов для самолетов F-16 - РИА Новости, 02.03.2023
Госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню боеприпасов для самолетов F-16
Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Тайваню боеприпасов для американских истребителей четвертого поколения F-16 и сопутствующего снаряжения... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T05:58
2023-03-02T05:58
тайвань
государственный департамент сша
пентагон
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в мире
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Тайваню боеприпасов для американских истребителей четвертого поколения F-16 и сопутствующего снаряжения на общую сумму порядка 619 миллионов долларов, заявило в среду Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона. Как говорится в распространенном заявлении ведомства, предполагаемая продажа данных вооружений "послужит национальным интересам США в сфере экономики и безопасности". Таким образом Вашингтон рассчитывает "поддержать продолжающиеся усилия Тайваня по модернизации его вооруженных сил и поддержанию надежного оборонного потенциала". "Возможная сделка по продаже поможет повысить безопасность стороны, приобретающей данные вооружения, а также будет способствовать поддержанию политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе", - указали в Агентстве. Американская администрация уже официально уведомила Конгресс США о данном решении. У законодательного органа теперь есть месяц на то, чтобы рассмотреть потенциальную сделку и принять решение о ее возможной блокировке.
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тайвань, государственный департамент сша, пентагон, сша, в мире
Тайвань, Государственный департамент США, Пентагон, США, В мире
Госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню боеприпасов для самолетов F-16

Госдеп одобрил возможную продажу Тайваню боеприпасов для F-16 на 619 миллионов долларов

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Тайваню боеприпасов для американских истребителей четвертого поколения F-16 и сопутствующего снаряжения на общую сумму порядка 619 миллионов долларов, заявило в среду Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.
Как говорится в распространенном заявлении ведомства, предполагаемая продажа данных вооружений "послужит национальным интересам США в сфере экономики и безопасности". Таким образом Вашингтон рассчитывает "поддержать продолжающиеся усилия Тайваня по модернизации его вооруженных сил и поддержанию надежного оборонного потенциала".
"Возможная сделка по продаже поможет повысить безопасность стороны, приобретающей данные вооружения, а также будет способствовать поддержанию политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе", - указали в Агентстве.
Американская администрация уже официально уведомила Конгресс США о данном решении. У законодательного органа теперь есть месяц на то, чтобы рассмотреть потенциальную сделку и принять решение о ее возможной блокировке.
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