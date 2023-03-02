https://ria.ru/20230302/f-16-1855256609.html

Госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню боеприпасов для самолетов F-16

Госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню боеприпасов для самолетов F-16 - РИА Новости, 02.03.2023

Госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню боеприпасов для самолетов F-16

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Тайваню боеприпасов для американских истребителей четвертого поколения F-16 и сопутствующего снаряжения... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T05:58

2023-03-02T05:58

2023-03-02T05:58

тайвань

государственный департамент сша

пентагон

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441350_38:0:3679:2048_1920x0_80_0_0_e8722cd9b1dce9174b6b470451f5f1c5.jpg

ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Тайваню боеприпасов для американских истребителей четвертого поколения F-16 и сопутствующего снаряжения на общую сумму порядка 619 миллионов долларов, заявило в среду Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона. Как говорится в распространенном заявлении ведомства, предполагаемая продажа данных вооружений "послужит национальным интересам США в сфере экономики и безопасности". Таким образом Вашингтон рассчитывает "поддержать продолжающиеся усилия Тайваня по модернизации его вооруженных сил и поддержанию надежного оборонного потенциала". "Возможная сделка по продаже поможет повысить безопасность стороны, приобретающей данные вооружения, а также будет способствовать поддержанию политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе", - указали в Агентстве. Американская администрация уже официально уведомила Конгресс США о данном решении. У законодательного органа теперь есть месяц на то, чтобы рассмотреть потенциальную сделку и принять решение о ее возможной блокировке.

https://ria.ru/20230226/istrebiteli-1854467502.html

тайвань

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тайвань, государственный департамент сша, пентагон, сша, в мире