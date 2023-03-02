https://ria.ru/20230302/evropa-1855460960.html

Орбан заявил, что Европа должна принимать позицию России

Орбан заявил, что Европа должна принимать позицию России - РИА Новости, 02.03.2023

Орбан заявил, что Европа должна принимать позицию России

Российские политики всегда видят свою задачу в сплочении страны, и для возможности мирного сосуществования Европа должна учитывать российскую позицию, считает... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T18:23

2023-03-02T18:23

2023-03-02T18:23

в мире

европа

венгрия

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БУДАПЕШТ, 2 мар - РИА Новости. Российские политики всегда видят свою задачу в сплочении страны, и для возможности мирного сосуществования Европа должна учитывать российскую позицию, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Русские - военная нация. Подчинение приказу сопровождает каждого русского с рождения, что культурно подкрепляется православием. Западный политик говорит, что занимается политикой для того, чтобы граждане его страны могли жить как можно свободнее. Российский политик говорит, что его работа состоит в том, чтобы сплотить свою страну. Мы должны принять эту точку зрения, потому что тогда возможно мирное сосуществование. Это также означает проявление силы. Военная нация никогда не уважает слабую страну", - сказал Орбан в интервью швейцарскому изданию Weltwoche, текст которого приводит пресс-служба правительства Венгрии. Венгерский премьер отметил, что Европа должна быть способна защищать себя, и напомнил, что еще в 2012 году предлагал создать "европейское НАТО". По его словам, в конфликте на Украине сейчас существует "патовая ситуация, которая легко могла бы перерасти в мировую войну". Он напомнил точку зрения венгерского правительства о том, что в конфликте не может быть победителей, поскольку "украинцам противостоит ядерная держава со 140 миллионами жителей, а русским - вся НАТО". Орбан отметил, что его пугает легкомыслие, с которым на Западе рассуждают о возможности поражения России, поскольку это означало бы "геополитический шок, потенциально разрушительное землетрясение в глобальном масштабе, намного худшее, чем распад Югославии". Ранее Орбан заявил, что Будапешту необходимо сейчас увеличить военные возможности страны. По его словам, только сильная национальная армия может гарантировать стране безопасность. Он добавил, что Венгрия серьезно займется усилением национальной армии в ближайшее десятилетие, поскольку европейским странам нельзя полагаться только на США в сфере обороны.

https://ria.ru/20230223/orban-1853912780.html

https://ria.ru/20230301/veto-1855224702.html

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в мире, европа, венгрия, россия, виктор орбан, нато