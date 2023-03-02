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Глава МИД Эстонии заявил о необходимости передачи ядерного оружия Киеву - РИА Новости, 02.03.2023
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17:51 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/estoniya-1855449222.html
Глава МИД Эстонии заявил о необходимости передачи ядерного оружия Киеву
Глава МИД Эстонии заявил о необходимости передачи ядерного оружия Киеву - РИА Новости, 02.03.2023
Глава МИД Эстонии заявил о необходимости передачи ядерного оружия Киеву
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что, если Украину не возьмут в НАТО, в качестве гарантии безопасности ей стоило бы передать ядерное оружие, однако... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T17:51
2023-03-02T17:51
в мире
украина
киев
урмас рейнсалу
владимир зеленский
радослав сикорский
нато
европарламент
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что, если Украину не возьмут в НАТО, в качестве гарантии безопасности ей стоило бы передать ядерное оружие, однако отмечает, что такой вариант невозможен. "Честно, единственной гарантией помимо НАТО было бы предоставление ядерного оружия Украине", - заявил Рейнсалу изданию Newsweek, подчеркнув, что это невозможно и нежелательно, учитывая обязательства НАТО по нераспространению ядерного оружия. Глава эстонского МИД считает, что НАТО не стоит игнорировать желание Украины вступить в альянс, так как даже после окончания конфликта Киеву, по его мнению, якобы может грозить опасность. Рейнсалу предполагает, что если Украина не вступит в НАТО, для отражения возможной "агрессии" в будущем странам придется поставлять Киеву все более разрушительное оружие. Отказ в присоединения Киева к альянсу после конфликта будет означать, что там боятся, в том числе возможности войны в будущем, считает он. После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность. В феврале 2022 года Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что инициирует переговоры участников меморандума. Тогда он говорил, что если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение". В июне 2022 года экс-глава МИД, экс-министр обороны Польши, депутат Европарламента Радослав Сикорский утверждал, что Запад имеет право поставить Украине ядерное оружие. Позднее, уже в августе, представитель российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО Александр Трофимов сообщил, что обретение Киевом ядерного оружия нарушило бы обязательства Украины по ДНЯО и грубейшим образом подорвало бы режим нераспространения ядерного оружия. При этом замглавы делегации РФ на этой Обзорной конференции Андрей Белоусов отмечал, что обвинения в адрес России в нарушении Будапештского меморандума несостоятельны - его "правовой фундамент" был подорван задолго до 2014 года. Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
https://ria.ru/20230301/estoniya-1855175934.html
https://ria.ru/20230226/pomosch-1854447875.html
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в мире, украина, киев, урмас рейнсалу, владимир зеленский, радослав сикорский, нато, европарламент, верховная рада украины, эстония
В мире, Украина, Киев, Урмас Рейнсалу, Владимир Зеленский, Радослав Сикорский, НАТО, Европарламент, Верховная Рада Украины, Эстония
Глава МИД Эстонии заявил о необходимости передачи ядерного оружия Киеву

Глава МИД Эстонии Рейнсалу пожалел, что Киеву невозможно передать ядерное оружие

CC BY 2.0 / Raigo Pajula / välisministeerium / Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
CC BY 2.0 / Raigo Pajula / välisministeerium /
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что, если Украину не возьмут в НАТО, в качестве гарантии безопасности ей стоило бы передать ядерное оружие, однако отмечает, что такой вариант невозможен.
"Честно, единственной гарантией помимо НАТО было бы предоставление ядерного оружия Украине", - заявил Рейнсалу изданию Newsweek, подчеркнув, что это невозможно и нежелательно, учитывая обязательства НАТО по нераспространению ядерного оружия.
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Глава эстонского МИД считает, что НАТО не стоит игнорировать желание Украины вступить в альянс, так как даже после окончания конфликта Киеву, по его мнению, якобы может грозить опасность. Рейнсалу предполагает, что если Украина не вступит в НАТО, для отражения возможной "агрессии" в будущем странам придется поставлять Киеву все более разрушительное оружие. Отказ в присоединения Киева к альянсу после конфликта будет означать, что там боятся, в том числе возможности войны в будущем, считает он.
После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.
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В феврале 2022 года Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что инициирует переговоры участников меморандума. Тогда он говорил, что если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".
В июне 2022 года экс-глава МИД, экс-министр обороны Польши, депутат Европарламента Радослав Сикорский утверждал, что Запад имеет право поставить Украине ядерное оружие. Позднее, уже в августе, представитель российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО Александр Трофимов сообщил, что обретение Киевом ядерного оружия нарушило бы обязательства Украины по ДНЯО и грубейшим образом подорвало бы режим нераспространения ядерного оружия. При этом замглавы делегации РФ на этой Обзорной конференции Андрей Белоусов отмечал, что обвинения в адрес России в нарушении Будапештского меморандума несостоятельны - его "правовой фундамент" был подорван задолго до 2014 года.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
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